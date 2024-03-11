Вопрос врачу: «Если удалят миндалины, я буду вечно болеть или ангины отступят?»

Миндалины относятся к периферическим органам иммунной системы и содержат большое количество лимфоцитов — ее главных клеток. Миндалины играют роль первой линии обороны против вирусов и бактерий, которые пытаются проникнуть в наш организм через органы дыхания.Проблема в том, что иногда миндалины — причина повторяющихся болезней. Такая ситуация особенно характерна для маленьких детей, у которых часто происходит увеличение аденоидов — носоглоточной миндалины. В норме аденоидам положено увеличиваться во время болезней, а после выздоровления возвращаться к привычным размерам.Увеличенные аденоидыВот только нередко аденоиды так и остаются увеличенными, что чревато постоянными насморками, храпом, отитами и другими неприятными последствиями. В том числе — проблемами с носовым дыханием, регулярными воспалительными процессами лор-органов, затрудненным глотанием и даже расстройствами речи, нарушением развития лицевого скелета и прикуса.Совокупность перечисленных симптомов — показание для аденотомии, хирургического удаления аденоидов. Удаление аденоидов принято воспринимать как чисто детскую операцию. Детям ее действительно выполняют чаще, но бывает, что такое оперативное вмешательство требуется и взрослым. Обнаружение у взрослого пациента в носоглотке аденоидов само по себе является показанием к их удалению и дальнейшему гистологическому исследованию.Хронический тонзиллитРазвитие хронического тонзиллита (или, как нам более привычно, ангины) уже больше характерно для подростков. Постоянное воспаление в небных миндалинах может вызвать даже ревматические заболевания, такие как миокардиты с развитием порока сердца, гломерулонефриты, артриты и другое.Удаление небных миндалин (тонзиллэктомия) чаще требуется подросткам и взрослым. Операция может потребоваться, если человек постоянно (чаще 5–7 раз в год) болеет ангиной в тяжелой форме — с гнойным поражением миндалин, высокой температурой и т.д. Показанием для тонзиллэктомии также считаются ревматические заболевания, связанные с хроническим воспалением на фоне стрептококковой инфекции.С удаленными миндалинами болеют чаще?Может ли удаление миндалин ухудшить иммунный фон человека, а в долгосрочной перспективе привести к более частым инфекциям? Этот вопрос волнует многих пациентов, в том числе и родителей детей, которым предстоит операция. А также этот вопрос волнует и самих врачей. По этому поводу проводились и проводятся долгосрочные научные исследования.Доказано, что удаление миндалин не приводит к увеличению числа болезней после операции. Безусловно, миндалины важны для защиты организма от инфекций, но все-таки являются далеко не единственным звеном нашего иммунитета. Иммунная система человека — это потрясающе сложный и разветвленный механизм, которому вполне под силу самостоятельно компенсировать потерю одного из своих компонентов.Эпителий как защитаНапример, на местном уровне защитную функцию берет на себя мерцательный (он же реснитчатый) эпителий — оболочка, которая выстилает внутреннюю поверхность носовой полости, носоглотки, гортани и других органов дыхания. Клетки мерцательного эпителия участвуют в процессе самоочищения слизистой оболочки от инородных веществ и продуктов воспаления. Также в слизистую оболочку постоянно «приходят» клетки иммунной системы, например Т- и В-лимфоциты — клетки иммунной системы, отвечающие за формирование защиты от инфекционных возбудителей.И надо понимать, что миндалины (как аденоиды, так и небные миндалины) удаляются только по показаниям, когда они уже сами становятся источником постоянной инфекции или приводят к другим осложнениям, которые невозможно купировать консервативными способами лечения.Таким образом, удаление миндалин при наличии четких показаний в долгосрочной перспективе приносит только пользу, но никак не вред или частые простуды. Тем более что сегодня хирургическое вмешательство проводят щадящими безболезненными методами, которые при условии достаточной квалификации врача значительно снижают риски осложнений.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки