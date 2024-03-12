Врач Михалева назвала сельдь и скумбрию среди полезных продуктов для замедления старения

Врач Оксана Михалева: жирная морская рыба занимает первое место среди продуктов, помогающих замедлить старение организма.Врач Михалева сообщила, что питание человека может серьезно влиять на процессы, которые делают его старение более интенсивным или, наоборот, замедленным. В частности, сказала врач, замедлить старение организма помогает употребление жирной рыбы, содержащей много омега-3 жирных кислот.«Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами, подавляют хроническое вялотекущее воспаление, защищают от оксидативного стресса, а также профилактируют остеопороз и сохраняют молодость кожи», - поделилась Михалева.Врач обратила внимание на то, что наиболее богатым источником ценных жирных кислот является доступная рыба, такая как сельдь или скумбрия.Кроме того, добавила Михалева, профилактике старение способствует употребление разнообразных растительных продуктов – фруктов, овощей и трав разного цвета, которые обеспечивают организм богатой палитрой витаминов и минералов. Другой пищевой прием, помогающий продлить молодость – это присутствие в рационе цельнозерновых злаков и бобовых, эффективно стимулирующих развитие полезной кишечной микробиоты. Врач отметила, что от состояния кишечника во много зависит то, могут ли в организме развиваться процессы, ускоряющие его старение (например, такие как реакция клеток на инсулин или образование конечных продуктов гликации).Вдобавок Михалева посоветовала употреблять молочные продукты, улучшающие защиту от развития остеопороза, которое относится к одним из признаков физиологического старения. Также среди полезных продуктов для замедления старения эксперт назвала источники качественного белка.«Белое куриное мясо, индейка, кролик. Эти белковые продукты сохраняют здоровье кожи и волос, а также поддерживают мышечную массу, что очень важно, ведь снижение мышечной массы является одним из факторов запуска процесса старения», - постулировала врач.

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