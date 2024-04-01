Стоматолог рассказал, можно ли исправить несимметричную улыбку во взрослом возрасте

Несимметричная улыбка возникает по причине индивидуального расположения челюсти и зубов, однако исправить это можно даже во взрослом возрасте."Если правый верхний центральный и боковой резец наклонены вперед, а левые резцы назад, то будет асимметрия верхней губы, при дистальной окклюзии (нижняя челюсть смещена назад относительно верхней) появляется неправильное соотношение верхней и нижней губы между собой", – рассказал специалист о причинах несимметричной улыбки.Он уточнил, что изначально важно выявить причину дефекта, чтобы назначить пациенту правильное лечение. Так, по его словам, асимметрия лица заметна при отклонении от нормы более чем на 6%. При легкой асимметрии, то есть до 6%, человек может даже не увидеть проблем, а серьезные изменения будут не только видны, но и болезненны, добавил стоматолог.Врач также назвал признаки несимметричной улыбки. Как он утверждает, при подобном дефекте правая и левая половина губ должна отличаться, губы будут смыкаться из-за напряжения, десна при улыбке будет сильно оголяться, уголки рта опускаться, а зубы станут отпечатываться на губах.Эксперт посоветовал при обнаружении подобных признаков сперва пройти обследование у врача-ортодонта, чтобы выявить прикус и состояние височно-нижнечелюстного сустава. После этого специалист должен собрать анамнез и сделать рентген, на котором выяснится степень аномалий на уровне костной ткани, а уже следом врач проведет функциональные методы диагностики (электромиография, кондилография, миостимуляция мышц)."Стоит также обследовать осанку, узнать, насколько симметричен плечевой пояс и лопатки. На основании результатов врач установит причину асимметрии и разработает схему лечения", – подчеркнул стоматолог.

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