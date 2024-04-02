Особая реакция: как жить с аллергией и можно ли ее победить

По данным ВОЗ, аллергия — самое распространенное заболевание на Земле. По статистике, от нее страдает от 20 до 40% населения планеты, а в последние десятилетия количество таких случаев стремительно возросло. Как научиться жить с аллергией и можно ли ее победить, рассказали участники круглого стола «Доктора Питера».Такая разная аллергияСпектр аллергенов очень широк. Самыми распространенными считаются пыльца растений и пищевые продукты, пояснила заместитель главного врача клиник «СМТ» Мария Осипова. Из последних чаще всего аллергию вызывают молоко, яйца, орехи (фундук, миндаль, грецкие, кешью), рыба и морепродукты, пшеница, соя, арахис. Также в качестве аллергенов выделяют шерсть животных, плесень, укусы насекомых, в том числе жалящих перепончатокрылых (пчелы, осы, шмели), а также клещей. Есть аллергены домашней пыли и латекса, который окружает нас в быту: резиновые перчатки, защитные очки, воздушные шары, резинки, ластики, спортивный инвентарь (например, ручки на ракетках, мячики).«Распространенность зависит от иммунной системы, потому что реакцияна аллерген сугубо индивидуальна, — говорит эксперт. — Даже если оба родителя страдают от аллергии, это не дает стопроцентной гарантии, что у ребенка она тоже будет. Поэтому здесь вопрос индивидуальной реакции. Если говорить в общем, то урбанизация сыграла большую роль в развитии аллергических реакций: промышленное производство продуктов питания и их качество, химические средства для уборки, косметика, различные аэрозоли — все вместе это влияет на рост заболеваемости».По словам эксперта, если брать период от первых симптомов до визита пациента в клинику, то это 5-6 лет, а то и больше. За этот период спектр аллергенов зачастую расширяется. Если бы пациенты обращались к врачу на ранних этапах, то, возможно, это была бы моносенсибилизация, то есть аллергия к одному компоненту. В противном случае вероятна уже яркая развернутая картина, когда не всегда понятно, на что конкретно идет аллергическая реакция, добавила она.Аллерголог-иммунолог «Инвитро — Санкт-Петербург» Лариса Фаберотметила, что у детей раннего возраста будут преобладать атопический дерматит и пищевая аллергия. Все это тянется еще со времени беременности, то есть здоровье матери играет огромную роль в формировании аллергии у ребенка.«Точно так же анатомо-физиологические и морфофункциональные особенности кожи у детей раннего возраста имеют значение в развитии атопического дерматита: у части детей уже есть генетическая предрасположенность к сухости кожи, — пояснила она. — Одной из важнейших причин атопического дерматита у совсем маленьких считается мутация в гене филаггрина. В более старшем возрасте это будет уже контактный аллергический дерматит, а также аллергический ринит, конъюнктивит, может уже формироваться и бронхиальная астма. У взрослых чаще преобладают различные поллинозы с риноконъюнктивальными синдромами, крапивница и ангионевротический отек».Лариса Фабер уточнила, что распознать аллергию можно в любом возрасте, учитывая широкие возможности молекулярной диагностики.«Плюс любая аллергия — это все-таки генетически обусловленная предрасположенность, — продолжила она. — У детей она проявляется бурно, ярко, в отличие от взрослых, у которых та же самая аллергия может усугубляться дополнительными факторами. Это, к примеру, неправильное одностороннее питание — например, углеводное, употребление продуктов с облигатными аллергенами. Также в своей практике я вижу очень большое количество крапивниц на фоне использования электронных сигарет. К тому же с возрастом человек приобретает уже какую-то патологию желудочно-кишечного тракта, патологию щитовидной железы. И это усугубляет болезнь или способствует ее проявлению».Мария Осипова согласна с коллегой в том, что аллергические заболевания нестатичны и характер заболевания меняется по мере взросления.«Если у младенцев чаще наблюдаются атопический дерматит, пищевая аллергия, какие-то желудочно-кишечные симптомы, то по мере взросления присоединяются аллергический риноконъюнктивит, бронхиальная астма, — говорит она. — Эти наблюдаемые различия часто называют атопическим маршем».Заболевание одно, проявлений множествоМария Осипова отметила, что проявления аллергии зависят не только от органов- мишеней, то есть путей попадания аллергена в организм. Бывают и генетически обусловленные отеки, и индуцированные вторичными проявлениями. А бывают острые аллергические реакции на пищу, на лекарственные препараты. Соответственно, здесь зависит от причинного фактора, или триггера, который спровоцировал реакцию.«Аллергены попадают в организм разными путями, например через дыхательные пути, кожу, с пищей. Соответственно, здесь уже зависит от органа, который включился в процесс, — говорит она. — Это могут быть слизистые дыхательных путей, нос и носоглотка, глаза, кожные покровы, отсюда и различная симптоматика проявления заболеваний. Играют роль, конечно, индивидуальные особенности иммунитета и иммунного реагирования: у одного пациента аллергия проявляется так, а у другого совсем иначе. Еще сказывается и состояние здоровья того органа, который стал мишенью для аллергенов».«Главные участники аллергического воспаления — тучные клетки, эозинофилы, лимфоциты, базофилы, — продолжила Лариса Фабер. — И когда на них воздействует аллерген, выделяется главный медиатор аллергического воспаления, его основной виновник — гистамин. Помимо него есть еще и другие медиаторы — лейкотриены, простагландины, кинины. И они все будут реагировать и взаимодействовать с нервными и сосудистыми рецепторами. Действие всего этого комплекса вызывает само аллергическое воспаление в зависимости от органа или ткани, где произойдет встреча аллергена с рецепторами клеток. Если это произошло на конъюнктиве глаз — значит, это будет аллергический конъюнктивит, на слизистой оболочке носа — аллергический ринит, в бронхолегочном аппарате формируется бронхиальная астма, встреча в поверхностных слоях кожи формирует аллергическую крапивницу, а в глубоких слоях вызывает ангионевротический отек».Тонкости диагностикиПо словам Ларисы Фабер, первый шаг в диагностике аллергии — ответ на вопрос, является ли человек вообще аллергиком.«Сначала это будут основные этапы диагностики, неспецифические методы, где мы собираем анамнез, осматриваем пациента, просим сдать клинический биохимический анализ крови, мочи. Если это ринит — можно сдать анализы секрета из носа. Иногда мы используем и функциональные неспецифические методы — например, исследуем функцию внешнего дыхания. А специфические методы — это уже непосредственно установление аллергена. На сегодня существует молекулярная диагностика, позволяющая определить аллерген-специфические иммуноглобулины Е еще в раннем возрасте. Есть также лабораторные методы, такие как кожные прик-тесты. Но сейчас золотой стандарт — это именно молекулярная диагностика».В первую очередь собирают анамнез аллергических заболеваний, в том числе и семейный, продолжила Мария Осипова. Это позволяет диагностическому поиску двигаться дальше. Если причину связывают с пищей, может потребоваться ведение пищевого дневника.Также эксперт отметила, что сенсибилизация не равна аллергии. Даже если у пациента выявили повышение какого-то показателя и кожные пробы дают положительный результат, в любом случае это нужно сопоставить с клиническими проявлениями.«В плане диагностики наиболее широко применяются кожные прик-тесты. Они финансово доступны, их можно провести в том числе и на первичной консультации, уточнила эксперт. — Минус в том, что для пациентов старше 60 лет и младше шести месяцев у этого метода есть ограничения. Следующий — это специфические иммуноглобулины. Золотой стандарт лабораторной диагностики — иммунофлюоресценция на твердой базе ImunoCAP. Пациентам с полисенсибилизацией нужно сначала определить ее профиль. А тем, кому необходимо спрогнозировать тяжесть течения аллергии либо дифференцировать истинную сенсибилизацию или сенсибилизацию вследствие перекрестной реактивности, я рекомендую молекулярную диагностику, в частности АLEX2. Она выявляет до 300 аллергических компонентов, показывает, где есть истинная аллергия, а также определяет молекулу, изначально вызвавшую реакцию. Что касается перекрестных реактивностей, то есть различные описанные синдромы — например, при аллергии на цветение березы возникает реакция на косточковые фрукты. Я делаю акцент на молекулярной диагностике в том числе и потому, что с кожными пробами сейчас определенные проблемы: на рынке в наличии только тесты на пыльцевые аллергены. Также нет ряда специфических иммуноглобулинов, анализаторов, что ограничивает диагностический поиск. Конечно, сейчас ведется разработка отечественных тестов, и я надеюсь, что скоро наши возможности расширятся».Вопрос леченияКак отметила Лариса Фабер, противодействие аллергии заключается в первую очередь в исключении контакта с аллергеном или снижении его количества в окружающей среде.«Второй этап — это остановка активного воспалительного процесса, — говорит она. — Здесь мы используем лекарственные препараты: антигистамины, в основном второго поколения, и глюкокортикоиды. Ну и третий этап — это обучение иммунной системы не реагировать на этот аллерген, то есть аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)».Особенно важно проводить эти мероприятия, когда есть серьезные ограничения в медикаментозном лечении, будь то беременность, грудное вскармливание, ранний детский возраст, когда сложно подобрать препараты для терапии, или когда есть тяжелые сопутствующие заболевания, — дополнила Мария Осипова. — Также симптоматическая терапия и группа препаратов подбирается в зависимости от проявлений и симптомов. Ну и аллерген-специфическая иммунотерапия — это очень важный элемент.«Прививка» от аллергииАСИТ вполне можно назвать прививкой от аллергии. По словам Марии Осиповой, так пациентам проще понять принцип ее работы.«Это единственный метод на сегодняшний день, способный изменить отношение организма к аллергену и предотвратить дальнейшее развитие заболевания, — пояснила эксперт. — Он, между прочим, существует более ста лет, широко известен во всем мире, а в нашей стране применяется с 60-х годов прошлого века. Эффект отмечается уже после первого курса, но для достижения лучшего результата требуется как минимум три полных курса. Так что в целом терапия занимает от 3 до 5 лет. Соответственно, эффективность выше у тех пациентов, у которых меньше продолжительность и тяжесть самого заболевания. Поэтому чем раньше мы диагностируем аллергическое заболевание и назначим АСИТ, тем выше и выраженнее эффект от нее».«АСИТ меняет ответ иммунной системы на аллерген, на все патогенетически значимые изменения от этого аллергического воспаления, как на клеточные, так и медиаторные компоненты, — продолжила Лариса Фабер. — Эффект от АСИТ длится 3-5 лет. Недостатком метода можно назвать то, что применять его можно только с пятилетнего возраста. Плюс перед аллерген-специфической иммунотерапией должны быть купированы все параллельно текущие заболевания. Основным показанием для проведения АСИТ является подтверждение независимого механизма сенсибилизации — либо кожными тестами, либо анализами на уровень специфических иммуноглобулинов второго класса.АСИТ назначают при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите и конъюнктивальном синдроме. В нашем регионе преимущественно проводили эту терапию на аллерген цветения березы, но это были иностранные препараты. Также она эффективна при атопическом дерматите легкой и средней тяжести и анафилактических реакциях на укусы перепончатокрылых насекомых, при «промышленной» астме и для людей, у которых симптомы болезни не исчезают после удаления антигена или, например, полное исключение этого антигена невозможно».Жизнь с аллергией естьЛариса Фабер хотела бы посоветовать всем, кто столкнулся с аллергическими реакциями, в первую очередь точно выяснить — аллергия это или нет. Потому что истинная аллергия, как правило, проявляется в раннем детстве и затем трансформируется. Если же она проявилась внезапно, это может быть вовсе не она, считает эксперт.«Большее значение при внезапно возникшей аллергии имеют патологии желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы. Поэтому для начала стоит провести чекап организма, — отметила она. — Ну и основа: вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Если при соблюдении всех этих правил все равно есть аллергические проявления, допустим на коже, нужно использовать специальную аптечную косметику. Если это проявляется ринитом, то можно применять барьерные методы: есть специальные фильтры и средства для носа, которые помогают ограничить контакт аллергена со слизистой. При конъюнктивите нужно использовать солнцезащитные очки».Мария Осипова тоже считает, что необходимо совместно с врачом разобраться, действительно ли это аллергия, потому что во взрослом периоде на аллергические проявления сильно влияют и другие факторы.«При пищевых проявлениях я рекомендую вести пищевой дневник как минимум две недели, фиксировать все, что съел, включая перекусы. Иногда это помогает в диагностическом поиске, открывает продукты, об опасности которых пациент и подумать не мог, — чернослив и даже гречка, — добавила она. — Если говорить о грядущем сезоне цветения, то необходимо избегать пребывания на улице в сухую ветреную погоду, в дни максимальной концентрации пыльцы в воздухе».Сейчас есть пыльцевые мониторинги, по которым можно отслеживать концентрацию пыльцы. Также обязательно промывать нос после возвращения с улицы, использовать защитные носовые фильтры либо барьерные спреи, исключить из рациона продукты, которые могут вызывать перекрестные реакции, лекарственные и косметические средства растительного происхождения. В идеале, конечно, вообще уезжать на время цветения в другой регион, но это не всегда возможно. Также в сезон обострения аллергии на пыльцу не рекомендуется проводить любые плановые оперативные вмешательства и профилактическую вакцинацию.

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