Названы основные ошибки людей при похудении

Главная ошибка худеющих — не учитывать первопричину набора лишнего веса, заявил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Дмитрий Семирядов. Кроме того, важно не худеть в одиночестве и правильно рассчитывать баланс белков, жиров и углеводов.Диетолог предупредил, что у человека может быть повышенный аппетит из-за «прыжков» кортизола на фоне стресса, отметил врач. Также, по его словам, постоянная тяга к еде связана с дефицитом ряда витаминов и минералов, а усталость нервной системы не позволяет поддерживать физическую активность.Поэтому сначала надо убрать эти первопричины, которые повышают аппетит и снижают уровень энергии, а после этого уже избавляться от лишнего веса, — считает Семирядов.Еще одна ошибка — пытаться худеть в одиночку, считает врач. Он уверен, что человек будет эффективнее приходить в форму, когда у него есть какой-то наставник или команда, которая его поддерживает и мотивирует.Вместе с этим важно научиться правильно рассчитывать норму потребления продуктов, добавил Семирядов. По его словам, для этого можно даже найти специальные курсы в интернете.

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