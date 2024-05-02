Необходима сосудам: Врач объяснила, какая еда очистит организм от вредных жиров
"Вы удивитесь, но даже если вы замороченный на правильном питании гурман, вы все равно не получаете необходимых для здоровья и стройности пищевых ингредиентов", - пишет врач на канале в "Дзен".
Анна Кореневич подчеркнула, что в особом дефиците находятся люди с высоким уровнем стресса в жизни.
"Стресс - основной источник проблем с сердцем и сосудами", - отметила кардиолог, добавив, что речь идет, прежде всего, о нехватке белка и клетчатки.
По словам специалиста, белок нужен сердечной мышце всегда, даже когда человек спит. Кстати, медики не раз высказывали мнение о том, что при достаточном количестве белка в рационе у людей снижается тяга к вредной еде - к сладкому, мучному, жирному.
"Чем вы старше, тем важнее белок. Особенно - после 50 лет", - отметила врач.
Зачем нужна клетчатка? Она не дает всасываться тому, что вам не нужно. В первую очередь лишним жирам и холестерину.
"Клетчатка хорошо насыщает при минимуме калорий. Аппетит снижается, организм очищается", - добавила врач.
Также Анна Кореневич составила список витаминов и минералов, которых часто не хватает пациентам. Это магний, селен, кремний, йод, витамин D, витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12, биотин).
Также в списке: витамины E, K, С, A.
"Добавляя все это в рацион, можно есть все что угодно и когда угодно. И быть уверенным в том, что для здоровья и стройности ваш организм получил все, что возможно на сегодняшний день", - заключила специалист.
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