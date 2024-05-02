Необходима сосудам: Врач объяснила, какая еда очистит организм от вредных жиров

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, какая еда в первую очередь необходима сосудам и сердцу. Это пища, способствующая очищению организма от всего лишнего, особенно - от вредных жиров. Причем речь идет про ингредиенты, которых нам постоянно не хватает, отметила специалист. Зачастую даже тем, кто питается правильно, тратит много времени на приготовление сложных здоровых блюд."Вы удивитесь, но даже если вы замороченный на правильном питании гурман, вы все равно не получаете необходимых для здоровья и стройности пищевых ингредиентов", - пишет врач на канале в "Дзен".Анна Кореневич подчеркнула, что в особом дефиците находятся люди с высоким уровнем стресса в жизни."Стресс - основной источник проблем с сердцем и сосудами", - отметила кардиолог, добавив, что речь идет, прежде всего, о нехватке белка и клетчатки.По словам специалиста, белок нужен сердечной мышце всегда, даже когда человек спит. Кстати, медики не раз высказывали мнение о том, что при достаточном количестве белка в рационе у людей снижается тяга к вредной еде - к сладкому, мучному, жирному."Чем вы старше, тем важнее белок. Особенно - после 50 лет", - отметила врач.Зачем нужна клетчатка? Она не дает всасываться тому, что вам не нужно. В первую очередь лишним жирам и холестерину."Клетчатка хорошо насыщает при минимуме калорий. Аппетит снижается, организм очищается", - добавила врач.Также Анна Кореневич составила список витаминов и минералов, которых часто не хватает пациентам. Это магний, селен, кремний, йод, витамин D, витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12, биотин).Также в списке: витамины E, K, С, A."Добавляя все это в рацион, можно есть все что угодно и когда угодно. И быть уверенным в том, что для здоровья и стройности ваш организм получил все, что возможно на сегодняшний день", - заключила специалист.

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