АЛЛЕРГИЯ: Основные советы для борьбы

Аллергия на наружные аллергены обычно начинается в возрасте от 4 до 6 лет, в то время как аллергия на бытовые аллергены может начаться в возрасте 3 лет.Насморк, слезотечение, боль в горле, чихание и кашель являются одними из наиболее распространенных симптомов простуды, однако такие же симптомы возникают и при аллергии.В чем же разница?Одним из наиболее очевидных и ярких признаков является лихорадка.Симптомы простуды (или гриппа) могут сопровождаться лихорадкой – в отличие от симптомов аллергии (даже несмотря на то, что аллергию иногда называют "сенной лихорадкой").Еще один важный аспект – продолжительность симптомов.Симптомы простуды проходят в течение двух недель или быстрее, в то время как симптомы аллергии могут сохраняться гораздо дольше – весь сезон или даже целый год, особенно в случае аллергии на бытовые аллергены (напр. пылевые клещи и плесень).Существуют и другие отличительные черты.Как определить, что симптомы вашей "простуды" в действительности соответствуют аллергии (или наоборот)Симптомы аллергии, как правило, появляются в определенное время суток или во время определенной деятельности.Аллергия на пылевых клещей может, в частности, привести к заложенности дыхательных путей при пробуждении, в то время как симптомы, появляющиеся в первую очередь во время утренней прогулки, могут быть связаны с пыльцой.Если сейчас – середина зимы, и ваш ребенок начинает кашлять и чихать, а вам известно, что кто-то из его друзей недавно болел, вероятно, речь идет о вирусе.Важное значение имеет и возраст ребенка.Аллергия на наружные аллергены обычно начинается в возрасте от 4 до 6 лет, в то время как аллергия на бытовые аллергены может начаться в возрасте 3 лет.Если у вашего ребенка есть экзема, есть высокая вероятность, что у него имеется и аллергия, поскольку эти заболевания часто сопутствуют друг другу (а если у ребенка есть и аллергия, и экзема, у него может также развиться астма).Кроме того, если у одного или обоих родителей – аллергия, то ребенок будет в группе повышенного риска.Еще один простой способ – проверить слизь из носа (у вас или ребенка). Прозрачная, водянистая слизь может быть связана с аллергией, в то время как густая, зеленая слизь может быть симптомом простуды.Если вы подозреваете, что у вашего ребенка есть аллергия, и симптомы в том числе включают в себя затрудненное дыхание, стеснение в груди или одышку, следует помнить, что это также может быть астма или аллергическая астма (сочетание аллергии и астмы).Могут ли пищевые продукты вызывать симптомы астмы?Аллергическую астму могут вызывать те же факторы, что и аллергию: пыльца, шерсть домашних животных и т.д.То же самое относится и к пищевой аллергии, хотя это случается относительно редко.Об этом свидетельствуют типичные для вас симптомы пищевой аллергии, такие как крапивница, сыпь, тошнота/рвота или понос с последующим кашлем и хрипами.Также возможно развитие анафилаксии, при которой происходит отек горла и критическое затруднение дыхания.По результатам исследований нездоровая пища увеличивает риск развития у ребенка астмы и аллергии.Приступы астмы у некоторых людей вызывают и пищевые консерванты, в частности, сульфиты, которые встречаются в таких пищевых продуктах, как креветки, сушеные фрукты и вино.К таким консервантам относятся:Бисульфит натрияБисульфит калияМетабисульфит натрияМетабисульфит калияСульфит натрияАстма может удвоить риск развития хронической мигрениУ некоторых людей пищевые аллергии могут вызывать мигрень, и эти сильные головные боли могут также иметь связь с астмой.Если у вас астма и периодически бывают головные боли от мигрени, вы можете быть подвержены повышенному риску развития хронической мигрени, характеризующейся 15 и более приступами мигрени в месяц.По результатам анализа данных почти 4500 человек исследователями из Montefiore Headache Center (Центр заболеваний, вызывающих головную боль, Монтефиоре) в период исследования у людей с эпизодическими приступами мигрени (менее 15 в месяц) и астмы в два раза чаще развивалась хроническая мигрень по сравнению с пациентами без астмы.У пациентов с наиболее тяжелой формой астмы риск хронической мигрени был в три раза выше, что у людей без астмы.Точные механизмы, определяющие эту связь, неизвестны, но исследователи предположили воздействие воспалительных процессов.Астма вызывает воспаление (и сужение) слизистой оболочки дыхательных путей, в то время как мигрень вызывает воспаление (а также сужение и расширение) кровеносных сосудов.Оздоровление кишечника способно уменьшить аллергииАллергия и астма часто сосуществуют, поэтому не удивительно, что изменение вашего рациона питания с целью улучшения работы кишечника является потенциально эффективным средством лечения обоих этих заболеваний.Одной из наиболее полезных рекомендаций является употребление более ферментированных продуктов, которые естественным образом богаты пробиотиками.Системный обзор и мета-анализ 23 исследований показал, что применение пробиотиков способствует уменьшению симптомов аллергии и улучшению качества жизни.В другом исследовании у мышей, получавших продукты с высоким содержанием клетчатки, наблюдалась более сильная сопротивляемость астмаподобным приступам, чем у мышей, которых кормили продуктами с низким содержанием клетчатки или которым давали стандартный рацион.Когда мышей, которых кормили продуктами с высоким содержанием клетчатки, подвергали воздействую пылевых клещей, у них наблюдалось меньшее воспаление дыхательных путей, чем у мышей, питавшихся продуктами с низким содержанием клетчатки.В статье из Scientific American говорится:"Судя по всему, клетчатка поддерживает рост кишечных бактерий, которые производят противовоспалительные молекулы, называемые жирными кислотами с короткой цепью. Эти молекулы затем поступают в кровоток, где они могут влиять на иммунную систему.Чрезмерно реактивная иммунная система может способствовать развитию аллергии и астмы. Однако жирные кислоты могут уменьшить иммунную реакцию".Кишечные бактерии также играют важную роль в развитии и функционировании иммунной системы слизистой оболочки в пищеварительном тракте. Они также способствуют выработке антител к патогенам.Бактерии даже "учат" иммунную систему различать патогены и безвредные антигены и реагировать соответствующим образом.Эта важная функция предотвращает чрезмерную реакцию вашей иммунной системы на безвредные антигены, которая предваряет аллергию.Нездоровая диета, основанная на обработанных нежелательных продуктах питания с высоким содержанием сахара, может иметь противоположный эффект, ухудшая работу кишечника и тем самым повышая риск развития аллергии.Пищевая аллергия и непереносимость пищевых продуктов: в чем разница?Если у вас аллергия на конкретное вещество, ваша иммунная система ошибочно считает, что это вещество опасно, и вырабатывает антитела иммуноглобулина Е (IgE) в попытке нейтрализовать данное вещество.Из отчета Фонда Джорджа Мателяна:"Антитела представляют собой длинные, разветвленные молекулы, у которых с одной стороны имеются места для распознавания и связывания (присоединения) антигена, а с другой стороны имеется сайт, который может вызвать другие иммунные ответы. Антитело связывает только один специфический антиген и больше ничего не делает.Когда антитело связывает опасную молекулу (или присоединяется к ней), оно действует как красный флажок, определяющий молекулу как потенциально вредную и подлежащую уничтожению.Клетки-макрофаги часто называют "клетками-мусорщиками" иммунной системы; их предназначение – выведение вредных молекул из организма.После того, как антитело соединяется с опасной молекулой, макрофаги потребляют данную молекулу, выводят ее из циркуляции и уничтожают ее".Выбрасываемые в кровь во время этого процесса химические вещества, такие как гистамин, могут вызвать ряд симптомов в любое время употребления пищи (хотя могут проявиться и спустя несколько часов).При непереносимости пищевых продуктов ваша иммунная система не задействована.В то же время, симптомы пищевой непереносимости могут препятствовать измельчению и перевариванию определенных продуктов или пищевых ингредиентов.Непереносимость также может быть вызвана реакцией вашего организма на определенную пищевую добавку.Если наиболее распространенными аллергенными продуктами являются арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, соя, пшеница, молоко и яйца, то пищевая непереносимость чаще всего возникает на лактозу, глютен, консерванты и добавки, а также тирамин (обычно присутствующий в вяленом мясе, выдержанных сырах и копченой рыбе).Основные советы для людей с аллергиейЕсли вы, как еще десятки миллионов людей, страдаете от аллергии, имейте в виду, что вы можете много чего сделать, кроме как пополнять карманы владельцев фармацевтических компаний.Здоровый рацион, основанный на необработанных (в идеале – органических и/или местного выращивания) продуктах, включая ферментированные продукты, наряду с оптимизацией уровня витамина D и соотношения омега-3/омега-6 станет залогом эффективного функционирования иммунной системы.Для кратковременного снятия симптомов можно применять иглоукалывание и промывку носа из заварника.Также имеется целый ряд продуктов и трав, способных ослабить симптомы, которые перечислены здесь.Для более долгосрочного воздействия можно использовать методику провокации-нейтрализации или подъязычные капли от аллергии, эффект которых близок к эффекту ингаляторов.Что еще нужно сделатьСведите к минимуму потребление сахара и зерновых:оздоровление и укрепление кишечника гарантированно снимает симптомы аллергии – в первую очередь за счет исключения вызывающих воспаление продуктов, таких как зерновые и обработанные продукты, и введения в рацион более здоровых продуктов, которые будут поддерживать надлежащий баланс бактерий в кишечнике.Увеличьте потребление животных жиров омега-3:ДГК (DHA) и ЭПК (EHA) жиров, присутствующие в масле криля, являются мощными противовоспалительными средствами. По результатам немецкого исследования, опубликованного в журнале Allergy, у людей с рационом питания, включающим продукты, богатые жирами омега-3, встречается гораздо меньше симптомов аллергии.Уменьшите потребление жиров омега-6:Помимо включения в рацион жиров омега-3 рекомендуется уменьшать потребление жиров омега-6 (напр. растительных масел), поскольку соотношение между этими двумя типами жиров очень важно. Если вы ежедневно едите обработанные продукты, баланс между жирами омега-3 и омега-6 будет нарушаться, что может привести к воспалению, влекущему за собой астму.Оптимизируйте уровень витамина D:Исследования показывают, что недостаток витамина D может стать основной первопричиной астмы. Это означает, что многие люди понапрасну страдают от потенциально опасных для жизни заболеваний – ведь дефицит витамина D легко устранить. Витамин D также способствует активизации иммунной системы.Ферментированные овощи и/или пробиотики:Сильную пищевую аллергию способна полностью излечить диета GAPS (GAPS Introduction Diet), основанная на ферментированных продуктах и других природных компонентах для восстановления баланса вашей кишечной флоры. Здоровый кишечник способствует лечению от аллергии всех типов.Избегайте пастеризованных молочных продуктов, печально известных увеличением количества мокроты и усиливающих приступы астмы.Острые перцы:Острые перцы чили, хрен и острая горчица выполняют роль природных противоотечных средств. Исследование 2009 года показало, что назальный спрей, содержащий капсаицин (получаемый из острого перца), значительно снижает назальные симптомы аллергии.Кверцетин:Кверцетин является антиоксидантом, относящимся к классу водорастворимых растительных веществ, называемых "флавоноидами".Хотя исследований в этой области проводилось немного, многие специалисты полагают, что продукты, богатые кверцетином (яблоки, ягоды, красный виноград, красный лук, каперсы и черный чай) предотвращают высвобождение гистамина и поэтому являются "натуральными антигистаминами".Кверцетин также можно использовать как дополнительное средство: стандартная доза при сенной лихорадке составляет от 200 до 400 мг в день.Баттербер (белокопытник гибридный):еще один натуральный антигистамин, белокопытник использовали для лечения кашля и астмы еще в 17-м веке. Позднее ученые выявили в баттербере соединения, способствующие снижению симптомов путем ингибирования лейкотриенов и гистаминов, которые обуславливают обострение симптомов астмы.В ходе исследования в Германии для 40% пациентов, принимавших экстракт корня баттербера, удалось уменьшить потребление традиционных лекарств от астмы.Имеется лишь одно ограничение. Баттербер является разновидностью амброзии, поэтому если у вас аллергия на амброзию, календулу, ромашку или хризантему, употреблять баттербер вам противопоказано.Кроме того, в сыром виде траву использовать нельзя, поскольку она содержит вещества, называемые пирролизидиновыми алкалоидами, которые могут быть токсичны для печени и почек и могут вызвать рак.В представленных в свободной продаже продуктах на основе баттербера многие из этих алкалоидов удалены.Желтокорень (гидрастис канадский):Желтокорень может быть полезен при сезонной аллергии. Лабораторные исследования позволяют сделать предположение, что активный ингредиент желтокорня берберин обладает антибактериальными свойствами и активизирует иммунную систему.Эвкалиптовое масло:Это чистое эфирное масло лечит слизистые оболочки. Вы можете нанести каплю масла на ватный тампон и нюхать его несколько раз в день, добавить несколько капель в воду (или распылитель при его наличии) для лечения паром или для принятия ванны.

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