Саркопения: что нужно знать, чтобы не дать себе засохнуть
Мышечная дегенерация после 50 лет
После 25-30-летия начинают замедляться процессы регенерации и восстановления в организме, с этого возраста мышечная масса снижается в среднем на 0,5-1% каждый год.
Этот процесс считается естественным признаком возрастного угасания. Но такое нарушение могут вызывать и другие факторы:
малоподвижный образ жизни – самая быстрая потеря ткани случается у обездвиженных людей после травм или тяжелой болезни;
несбалансированное питание – недостаток белковой пищи с высоким содержанием энергии, приводит к нарушению переваривания и усвоения питательных веществ;
хронические заболевания – хронические инфекции могут приводить к дисбалансу процесса разрушения и восстановления, что вызывает потери мышечной массы.
Лечение саркопении
Необходимо найти основную причину заболевания и воздействовать на нее: убрать дефицит железа, витаминов, гормонов. Следует в обязательном порядке подключить любую физическую нагрузку. Любая регулярная двигательная активность даст серьезные улучшения.
Необходимо включить в свой рацион продукты, с высоким содержанием белка, при необходимости добавить продукты, которые вызывают повышенное образование желудочного сока, чтобы они лучше усваивались. Также следует значительно уменьшить сладости, крахмалистые и углеводные изделия и полностью исключить спиртные напитки, избыток которых приводит к алкогольной миопатии.
Улучшить состояние помогут нутрицевтики:
витамин D – если его менее 25 нг/мл, то такой показатель увеличивает риск мышечной дистрофии в 2 раза;
насыщенные кислоты омега-3 – она необходима для нормального состояния мышечной ткани, препятствует разрушению и улучшает их рост;
Аминокислоты с разветвленной цепью. Лейцин, изолейцин и валин - являются незаменимыми аминокислотами (что означает, что организм не может их вырабатывать, и они должны быть получены с пищей или добавками), которые обладают уникальным биологическим действием на организм. В общем, аминокислоты служат строительными блоками для белков и нейротрансмиттеров в нашем организме.
экстракт зеленого чая – обладает антиоксидантными свойствами, помогающие восстанавливать клетки мышц;
магний, мелатонин, протеин – как вспомогательные средства.
Все лечение необходимо проводить только под наблюдением врача.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий