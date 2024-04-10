Малоподвижный образ жизни в детстве связан с увеличением концентрации инсулина в крови

Новое исследование показывает, что увеличение времени сидячего образа жизни с детства связано со значительным увеличением концентрации инсулина в крови. Однако легкая физическая активность может снизить риск избыточного инсулина и резистентности к инсулину. Исследование проводилось в сотрудничестве между университетами Бристоля и Эксетера и Университетом Восточной Финляндии, а результаты были опубликованы в журнале клинической эндокринологии и метаболизма.На основе данных Бристольского университета «Дети 90-х годов» в исследование были включены 792 человека в возрасте от 11 до 24 лет. Исходно они проводили сидячий образ жизни в среднем 6 часов в день, а в ходе последующего наблюдения эта цифра увеличилась до 9 часов в день. Это увеличение времени сидячего образа жизни было связано с постоянно более высоким уровнем инсулина в крови натощак, особенно среди молодых людей с избыточным весом и ожирением, у которых риск избытка инсулина увеличился на 20%. Напротив, легкая физическая активность (ЛФА) в среднем 3-4 часа в день на протяжении всего периода наблюдения снижала риск избыточного инсулина на 20%. Более высокий уровень ЛФA также был связан с более низкой резистентностью к инсулину.Участие в физической активности от умеренной до высокой показало признаки снижения инсулина, но в гораздо меньшей степени.Более ранние результаты той же когорты связали малоподвижный образ жизни с жировым ожирением, дислипидемией, воспалением и преждевременным повреждением сосудов. Исследователи также наблюдали порочный круг ожирения и ухудшения резистентности к инсулину.Легкая физическая активность в настоящее время становится эффективным подходом к обращению вспять пагубного воздействия малоподвижного образа жизни в детстве. Однако ранее не исследовалось, снижает ли длительное воздействие LPA с детства избыток глюкозы, инсулина и резистентность к инсулину. Это связано с тем, что лишь в нескольких исследованиях все эти факторы неоднократно измерялись у большой популяции здоровой молодежи.Текущее исследование является крупнейшим и самым продолжительным в мире исследованием двигательного поведения, измеряемого акселерометром, а также исследованием резистентности к глюкозе, инсулину и инсулину. Участники носили акселерометры на поясе в возрасте 11, 15 и 24 лет в течение 4-7 дней и измеряли уровень глюкозы и инсулина натощак в возрасте 15, 17 и 24 лет. Их образцы крови натощак также неоднократно измерялись на содержание холестерина липопротеинов высокой плотности, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов и высокочувствительного С-реактивного белка. В ходе анализа контролировались кровяное давление, частота сердечных сокращений, статус курения, социально-экономический статус и семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний.«Называя вещи своими именами, наши недавние исследования выявили, что малоподвижный образ жизни в детстве является монстром, который угрожает молодому населению по всему миру, и не благодаря чрезмерному использованию экранов», - сказал автор исследования Эндрю Агбае из Университета Восточной Финляндии. «Сидячий образ жизни следует признать одной из независимых причин в двадцать первом веке избытка инсулина, ожирения, высокого уровня липидов, воспалений и жесткости артерий. 3-4 часа LPA в день критически важны для противодействия малоподвижному образу жизни в детстве».

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