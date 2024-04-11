EurekAlert: употребление алкоголя увеличивает риск развития сахарного диабета 2

Употребление алкоголя связано с увеличением риска развития сахарного диабета 2 типа у людей среднего возрастаСогласно публикации на портале EurekAlert, по результатам исследования, которое будет представлено на ежегодном саммите американских физиологов, алкоголь негативно влияет на работу печени и поджелудочной железы. Это в свою очередь затрудняет контроль уровня глюкозы в крови, что может привести к развитию диабета 2 типа.Группа исследователей проанализировала данные двух групп людей в возрасте от 50 до 64 лет. Участники, чрезмерно употреблявшие алкоголь, имели заметно повышенный уровень глюкозы натощак, что является предвестником развития диабета.Эксперты также подчеркнули, что алкоголь связан с рядом других серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и рак. В свете этого, умеренное употребление алкоголя рекомендуется, особенно для людей старше среднего возраста, как профилактическая мера для снижения риска развития сахарного диабета и других заболеваний.

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