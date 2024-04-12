Врач предупредил о нетипичном симптоме аллергии

В период обострения аллергии могут возникать кровотечения из носа, предупредил врач-дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.Хамед объяснил, что при аллергической реакции слизистые раздражаются, из-за этого человек часто чихает и тем самым повреждает нежные ткани носа.«Многократное чихание увеличивает давление на кровеносные сосуды в носу, это, как и сильное сморкание, может спровоцировать носовое кровотечение», — заявил врач.Кроме того, по его словам, носовые кровотечения иногда могут быть спровоцированы химическими веществами, которые содержатся в спреях от аллергии.При кровотечении Хамед посоветовал опустить голову вниз и открыть рот. Может помочь еще один прием: зажать нос чуть выше ноздрей и дышать через рот в течение 10-15 минут. Если кровотечение слишком интенсивное, не останавливается и сопровождается головокружением, надо срочно обратиться в больницу, дал совет врач.Чтобы уменьшить симптомы аллергии, специалист посоветовал избегать аллергенов, например, людям с аллергией на пыльцу во время цветения растений стоит носить закрытую одежду и плотно закрывающие глаза очки. Также, по его словам, помогают прием антигистаминных препаратов и иммунотерапия — воздействие на организм незначительными дозами аллергена с целью повысить его устойчивость к ним.

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