3 признака, что у вас весенний авитаминоз, назвала врач Давлятова

На нехватку витаминов весной принято списывать практически любые недомогания и даже перепады настроения. Но на самом ли деле за долгую зиму наши витамины расходуются настолько сильно, что возникает дефицит?Сонливость, частые простуды и постоянная усталость — все это верные спутники весны. Долгие зимние месяцы не проходят для организма бесследно. Основной удар принимает на себя иммунная система.Как проявляют себя проблемы с иммунитетом и как помочь организму пережить межсезонье? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Эльвина Давлятова — аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Авитаминоз VS гиповитаминозПлохое самочувствие в межсезонье многие привыкли списывать на авитаминоз. С точки зрения медицины это не совсем корректно. Авитаминоз — это практические полное отсутствие витаминов или их отдельных групп. Состояние крайне серьезное и чреватое опасными нарушениями в организме. Оно провоцирует серьезные болезни с выраженными симптомами, которые невозможно не заметить.Весной же мы чаще сталкиваемся с гиповитаминозом или минимальной витаминной обеспеченностью. Это тоже нехватка витаминов, но она гораздо менее критична и сравнительно легко поддается коррекции. Либо в организме возникает состояние, когда витаминов хватает буквально впритык.Коварная зима: три причины болеть веснойЗимой организм сталкивается сразу с несколькими вызовами. Первый — это недостаток солнца. Вопреки популярному мнению, нехватка солнечного света влияет не только на наше настроение и эмоциональное состояние. Короткий световой день лишает человека возможности естественной выработки витамина D. Это вещество отвечает за очень многие процессы в организме, в том числе за иммунитет. Недостаток витамина D — один из ключевых факторов риска развития иммунодефицитных состояний как у взрослых, так и у детей.Причина номер два — недостаток витаминов в пище. Зимой мы чаще отдаем предпочтение более тяжелой, сытной пище, а не овощам или фруктам. Более того, даже если задаться целью и разнообразить рацион, панацеей для иммунитета это не станет. Банально в силу того, что зимой на наших прилавках фактически нет сезонных фруктов и овощей. Витаминно-минеральный состав «зимних» продуктов значительно беднее. Например, в них может не хватать витамина C, который также необходим для поддержки иммунитета.Наконец, третья причина связана с нашим образом жизни. Зимой мы реже бываем на свежем воздухе, а прогулкам предпочитаем нахождение в помещении. Нехватка физической активности тоже не лучшим образом сказывается на иммунитете. Помимо того, частое посещение людных мест способно стать причиной заражения инфекциями, передающимися контактным или воздушно-капельным путем. Частые болезни, в свою очередь, еще сильнее ослабляют иммунную защиту.Признаки нехватки витаминов весной«Яркий признак проблем с иммунитетом и сезонного гиповитаминоза — частые болезни. Это могут быть как полноценные инфекционные заболевания, так и череда более легких простуд — с насморком, заложенностью носа и другими типичными симптомами», — поясняет врач.«Важно обращать внимание и на общее самочувствие: как быстро человек устает, насколько хорошо высыпается. Апатия, отсутствие интереса к жизни, недосыпы — все это тоже характерные симптомы витаминного дефицита», — говорит доктор.Также на проблемы с иммунитетом может указывать изменение цвета и структуры кожи, в том числе чрезмерная сухость, трещинки, появление заед в уголках рта.Как поддержать организмПрофилактика гиповитаминоза зависит от его стадии и состояния организма в целом. Как минимум, стоит чаще бывать на свежем воздухе, увеличить количество физической активности и добавить в рацион первые сезонные овощи: капусту, редис, зеленый лук и другую зелень.Дополнительно можно подключить витаминные комплексы, однако скупать в аптеке все баночки без разбору — идея не лучшая. Вначале стоит обратиться к врачу, а в идеале — сдать анализы, тем более если речь идет о проблеме частых болезней.«Сегодня легко проверить уровень любых витаминов и минералов в организме, — обращает внимание врач. — Результаты исследования покажут, какого именно вещества не хватает, и позволят врачу подобрать оптимальную дозировку. Но самостоятельно определять дефициты и тем более корректировать их — больше напоминает попытку попасть пальцем в небо. В лучшем случае вы будете лечиться не от того, в худшем — заработаете переизбыток какого-либо витамина, что также довольно опасно».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки