Вся жизнь человека — постепенный путь к кифозу: что каждый может сделать прямо сейчас для правильной осанки
В официальной медицине понятия «правильная осанка» как такового не существует, отметил Иван Волков, заведующий нейрохирургическим отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга, д.м.н., врач-нейрохирург высшей категории. Есть определенные особенности — типы конституционально обусловленной осанки, с которыми человек рождается и с которыми ничего нельзя поделать.
— Точно так же не сказать, что такое правильная конституция или, например, темперамент, — говорит он. — Просто для каждого типа осанки есть свои особенности и патологии, которые могут развиться в будущем, особенности дегенеративной патологии.
— Осанка — это внешняя картинка, и само по себе ее нарушение для нас не проблема или заболевание, а всего лишь симптом или их набор, — продолжил Александр Губин, заместитель директора по травматологии и ортопедии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ, врач травматолог-ортопед высшей категории, профессор, доктор медицинских наук. — У любого человека присутствуют естественные кифозы и лордозы, это естественная форма его позвоночника. И при диагностике мы всего лишь относимся к этому как к определенным симптомам или, наоборот, к их отсутствию.
Как пояснил Дмитрий Симкин, основатель и руководитель Клиники доктора Симкина, врач-остеопат, правильной считается та осанка, при которой позвоночный столб имеет ровную вертикальную ось — без смещений влево, вправо, вперед или назад. Вместе с тем позвоночник должен сохранять все физиологичные изгибы — два вперед (шейный и поясничный) и два назад (грудной и крестцовый). Индикатор правильной осанки —относительная симметрия тела. Легкая асимметричность считается вариантом нормы, но часто она свидетельствует о нарушениях в теле, требующих лечения.
Изменений не избежать
Вся жизнь человека — это постепенный путь к кифозу, то есть к сгибанию вперед, уточнил Александр Губин. С возрастом человек сутулится все больше и больше. Если в норме у нас в грудном отделе есть небольшой кифоз, то возрастное сгибание происходит уже и в поясничном, что, по сути, естественный дегенеративный процесс. Поэтому пожилые люди иногда вынуждены брать еще одну опору, например палку.
— В норме закладка изгибов позвоночника происходит на третьем месяце внутриутробного развития, — говорит эксперт. — То есть шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и крестцово-копчиковый кифоз уже генетически определены. А дальше их форма меняется по ходу развития ребенка, когда он начинает передвигаться, сидеть, ходить. В дальнейшем человек может набирать или сбрасывать вес, заниматься спортом или нет, имеет значение его профессиональная деятельность, могут накладываться различные заболевания. И все эти элементы и этапы жизни влияют на осанку и форму позвоночника.
Дмитрий Симкин уточнил, что искривление позвоночника может быть врожденным — например, сколиоз, который вызван аномалией развития позвоночника или ребер. Впрочем, такой тип искривлений занимает не более 3% от общего числа сколиозов. Гораздо чаще осанка портится под влиянием образа жизни, а также различных травм и воспалений.
По мнению Дмитрия Симкина, среди пациентов, у которых нарушение не врожденное, в 20% случаев неправильная осанка связана со слабостью и недостаточной тренированностью мышц на фоне недостатка физической активности.
— Еще у 10% пациентов причина кроется в избыточном весе, — добавил он. — Наконец, в 70% случаев деформация позвоночника развивается в результате врожденных или приобретенных травм, воспалений, в том числе инфекционных, ожогов и даже хирургических вмешательств. Важно понимать: травмой необязательно должно быть нечто глобальное вроде перелома костей. Нередко триггером нарушений осанки могут стать подвернутая стопа, перенесенная когда-то пневмония, гастрит, аппендицит или операция на лимфоузлах.
Все эти факторы способны вызывать натяжение соединительной ткани, которое затем приводит к перекосу всего тела, искривлению осанки, сколиозу, кифозированию или лордозированию позвоночника, протрузиям и грыжам межпозвоночных дисков.
— К сожалению, жизнь пытается нас нагнуть вперед, — добавил Иван Волков. — Со временем центр тяжести за счет этого кифоза переносится вперед. Тем не менее у нас включается определенный компенсаторный механизм: мы пытаемся разогнуться за счет перенапряжения мышц спины и таза, потом нижних конечностей, меняются соответствующие позы человека и его походка. Это самая частая проблема и самая частая причина нарушения осанки, которая рано или поздно, скорее всего, будет у нас у всех. Но, безусловно, нарушения осанки могут быть и другими. Например, у беременной женщины на поздних сроках меняется осанка, модель ходьбы и других движений. Или можно представить набравшего вес человека — это тоже меняет осанку. Но все эти изменения происходят в рамках той самой генетически детерминированной конституции. То есть одних случаях увеличение веса или появление живота больше влияют на осанку, в других — меньше. Также есть ряд других заболеваний, в результате которых нарушается работа мышц: после нарушения мозгового кровообращения, поражения нервно-мышечной системы.
Виды изменений
По словам Дмитрия Симкина, нарушение осанки чаще всего формируется в сагиттальной (вперед — назад) или фронтальной (влево — вправо) плоскостях. В тяжелых случаях деформация может распространяться на горизонтальную плоскость, когда позвоночник скручивается настолько, что образует реберный «горб». Самая частая разновидность деформации позвоночника, которая встречается при искривлении осанки в сагиттальной плоскости — это выпрямление шейного лордоза, которое со временем может трансформироваться в шейный кифоз. На втором месте — уплощение поясничного лордоза. В запущенных случаях он может менять направление на противоположное: вместо прогиба внутрь поясница начинает выступать наружу. Третье место по распространенности занимает усиление либо уплощение грудного кифоза — изгиба позвоночника в грудном отделе.
— Искривление позвоночника во фронтальной плоскости в той или иной степени наблюдется у 60% людей, — говорит Дмитрий Симкин. — Характерным признаком этого типа деформации являются асимметрия положения, лопаток, асимметрия треугольников талии, перекос таза. Если асимметричность проходит в положении лежа, это считается функциональным нарушением. Со временем оно рискует перерасти в нарушение органическое — постоянное. Если же одна лопатка выступает назад сильнее второй, особенно при наклоне вперед, — это уже признак сколиоза, как минимум, второй степени. В этом случае имеется скручивание — деформация в горизонтальной плоскости.
Как отметил Дмитрий Симкин, нарушение осанки чревато последствиями как эстетического, так и физиологического характера. В первом случае речь о сутулости, во втором — о целом спектре разнообразных осложнений: это и повышенная утомляемость, и проблемы неврологического характера. Прежде всего к ним относятся сужение позвоночного канала и сдавление корешков спинного мозга. Все это способно вызывать сильные боли в конечностях, чувство онемения и другие неприятные симптомы.
Также частым последствием неправильной осанки становятся проблемы с позвоночником: усугубление течения остеохондроза, сужение межпозвонковых отверстий, деформация позвонков с образованием остеофитов или костных выростов. Сочетание искривления позвоночника и давления на межпозвоночные диски напряженными мышцами растягивает волокнистые кольца межпозвоночных дисков, из-за чего желеобразные дисковые ядра начинают выдавливаться назад, в сторону спинного мозга и нервных корешков. В результате у человека может развиться протрузия и даже грыжа диска.
Иван Волков напомнил, что нарушение осанки — это не первичная проблема, а вторичная: что-то уже произошло и из-за этого осанка нарушилась, а не наоборот. Но глобально само изменение осанки приводит к неправильному перераспределению нагрузки на позвоночник, изменению тонуса мышц.
— Человек должен постоянно стараться выпрямиться, поэтому перенапряженные мышцы болят, это приводит к болевому синдрому, изменениям положения таза, сгибанию конечностей, и на фоне этих изменений повышается стираемость, изнашиваемость элементов позвоночника, что может приводить к хирургическим проблемам в виде грыж дисков, стенозов и так далее.
По словам Александра Губина, осанка — это симптомокомплекс, показатель того, что у человека все хорошо или все плохо, или показатель его жизнедеятельности, то есть насколько он хорошо о себе заботился в том числе.
— Чаще всего об осанке ведь беспокоятся родители, потому что, когда ребенок идет в школу, его обычная игровая форма жизни превращается в форму вынужденного длительного сидения за партой и потом дома, — добавил он. — И, конечно, в этот момент проявляются различные формы нарушения осанки, прежде всего так называемая
сколиотическая осанка, когда ребенок не хочет сидеть ровно. Он подкладывает ногу под ягодицу, он спускается и сползает со стула, может опускать вниз плечо, опираться на парту или нет.
По словам эксперта, иногда это действительно может быть симптомом проблемы, а иногда это просто период приспособления в жизни маленького человека, когда он находит удобные позы, чтобы переносить непривычную для себя нагрузку.
— Но в этом симптомокомплексе искривления могут прятаться различные заболевания, — уточнил Александр Губин, — не только сколиозы и различные формы кифозов, но и системные заболевания — например, так называемые коллагенопатии, когда срединная ткань очень растяжима и человек не может удерживать позу в пространстве, он как бы растягивается, как резина. И вот для коллагенопатии также характерны достаточно грубые нарушения осанки. А в общей структуре общей проблемы глубокие скрытые проблемы у подростков и детей встречаются лишь в 1-5% случаев. Все остальное — просто варианты нормы, конституции человека.
Невооруженным глазом
Основная диагностика осанки — визуальная. Человек должен просто стоять прямо, и все, что нужно, видно, для этого не требуются какие-то специальные медицинские тесты, отметил Иван Волков.
— В первую очередь родители или близкие люди замечают какую-то асимметрию, избыточную или недостаточную кривизну, заваливание на сторону, — продолжил он. — То есть просто видно, когда нужно бить тревогу. Ну а дальше у специалистов можно сдать тесты, пройти осмотр и провести диагностику с помощью рентгенографии. Сейчас достаточно распространена технология снимка в полный рост, когда мы видим весь скелет стоящего человека и можем оценить наличие патологии позы. Если что-то обнаружено и требуется углубленная диагностика, то компьютерная томография позволяет оценить, какие структурные изменения являются причиной таких нарушений.
— Мы, конечно, можем написать в нашем заключении «нарушение осанки», но это будет, скорее, не диагноз, а симптомокомплекс или синдром — например, боли в шее — цервикалгия, в нижней части спины — люмбалгия, — говорит Александр Губин. — К сожалению, почти все наши продвинутые диагностические приборы работают в одной позиции пациента и не предусматривают динамической составляющей. Это значит, что мы можем делать снимки только стоя, лежа, с наклоном вперед-назад. Есть прибор оптической топографии, когда на пациента набрасывается муаровая сетка, а дальше с помощью камеры ее изображение обрабатывается и показывает картинку искривления. Но и они тоже показывают статическую составляющую. Особенно проблематично обследовать детей, так как им сложно стоять ровно и спокойно. Сейчас есть идея создать магнитно-резонансный томограф с функциональной нагрузкой — это покажет несколько другую картину. В целом МРТ, КТ и УЗИ всех суставов сами по себе, без глубокого грамотного анализа ортопеда, малоэффективны, потому что они определяют эти данные в какой-то позе. А специалист при осмотре попросит нагнуться, разогнуться, походить. Сделает тесты, соберет анамнез и только тогда назначит исследования для поиска глубинной патологии.
— Нарушение осанки бывает функциональным или органическим, — добавил Дмитрий Симкин. — В первом случае деформация не является жестко фиксированной. Человек может самостоятельно исправить осанку, приняв правильное положение тела. Органическое нарушение осанки — это уже фиксированные патологические изменения. Здесь вернуть изгибы позвоночника в нормальное положение не помогают уже никакие попытки «встать ровно» или «выпрямиться». Проблема в том, что без своевременного лечения и устранения причин проблемы физиологическое искривление рано или поздно становится органическим и обрастает неприятными осложнениями.
Как пояснил Дмитрий Симкин, лечение неправильной осанки обычно начинают с обследования. Здесь можно задействовать аппаратные методы диагностики — рентген или компьютерную томографию. Однако нужно понимать, что такие исследования позволяют оценить степень деформации, но, как правило, не дают понимания причин проблемы.
— Поэтому дополнительно я бы советовал пройти остеопатическую диагностику, — добавил он. — Если у пациента избыточная масса тела, важно привести вес в норму. Например, поработать с диетологом или проверить работу эндокринной системы. Если проблема связана с недостаточным мышечным тонусом, то нужно начинать с укрепления мышечного корсета. И в любом случае параллельно стоит обратиться за помощью к врачу-остеопату. Он поможет в проработке последствий травм — найдет и устранит очаг натяжения в теле. Функциональное искривление осанки обычно возможно убрать полностью. При органических нарушениях можно добиться лишь определенного улучшения. Но и в этом случае лечение необходимо, оно будет направлено на то, чтобы разгрузить позвоночник и остановить развитие осложнений.
Важно также понимать, что нарушение осанки с возрастом не является неизбежным. У него есть причины, которые в большинстве случаев можно выявить и устранить. И чем раньше, тем проще и эффективнее можно это сделать.
Пути к спасению
Если начинать с самой частой проблемы — возрастных изменений, то они редко доходят до стадии, требующей настоящей коррекции, уточнил Иван Волков .
— Когда человек уже не может ходить без палочки, его заваливает вперед, он теряет способность нормально функционировать, то все, что мы можем сделать — это провести корригирующие операции, — говорит эксперт. — То есть мы, по большому счету, ломаем позвоночник и при помощи специальных имплантов, винтов и конструкций пытаемся его зафиксировать в правильном положении. Это большие, очень тяжелые реконструктивные операции, которые к тому же не всегда удаются. Безусловно, у таких пациентов, как правило взрослых, уже есть большой букет сопутствующих заболеваний. Поэтому это, конечно, часто вынужденная мера.
Александр Губин выделил три составляющих, с которых надо начинать коррекцию состояния осанки. Причем первое и самое важное, по его мнению, — «голова», то есть психологическая составляющая.
— Мы всегда начинаем работать с головы, то есть самое главное — это ментальная установка. Первым делом человек должен осознать, что у него есть проблемы. Также очень много нарушений осанки связано именно с ментальным и с эмоциональным состоянием. Вспомните, как резко выросшие за лето подростки начинают «прятаться» — сутулиться. То же самое происходит у человека в депрессии и тревоге, он буквально «голову повесил». Психоэмоциональное состояние очень здорово отражается и на болях в спине. Это известный факт, и, когда нет органических поражений, этим нужно заниматься психологу-психотерапевту.
После исключения психоэмоционального фактора второй по важности момент, по словам Александра Губина, ожирение и проблемы с обменом веществ. Даже небольшое увеличение жировой массы приводит к смещению центра тяжести, причем чаще всего вперед. Так что питанию нужно уделить особое внимание.
— И уже третье — это непосредственно физические упражнения, — добавил он. — То есть, понимая, какое нарушение осанки, мы что для подростка, что для взрослого можем подобрать оптимальную гимнастику. Можем использовать комплексы для лечения сколиоза или, например, посоветовать йогу либо танцы, фитнес с постановкой четких задач перед тренером, в том числе и по питанию.
Себе можно помочь
Дмитрий Симкин напомнил, какое огромное значение при нарушении осанки имеет профилактика. Сюда входят регулярные занятия спортом, общеукрепляющая гимнастика и активный образ в жизни целом. Дополнительно важно подключить регулярные обследования у остеопата. Необходимо пересмотреть свои привычки и отказаться от тех, которые вредят спине. Прежде всего это неправильные позы при работе с компьютером, телефоном, чтении, просмотре ТВ.
— Перенастроиться на правильное положение тела во время работы и отдыха поможет понимание правил эргономики: как организовать пространство, какое рабочее кресло выбрать, как разместить и настроить монитор и так далее, — подытожил он. — Изучение этих моментов потребует определенных усилий, но результат того однозначно стоит. Ведь здоровье спины во многом зависит именно от нашей повседневной рутины и привычек.
Иван Волков напомнил, что есть несколько типов конституциональной осанки, которая считается нормальной. Просто определенные из них, по словам эксперта, менее выгодны для прямоходящего существа, и тогда действительно патология позвоночника начинает прогрессировать быстрее, он быстрее изнашивается. И при прочих равных условиях могут возникнуть даже тяжелые нарушения.
— Мы ничего с этим сделать не можем, но, если есть понимание, что спина — это твое слабое звено и твои изгибы позвоночника не совсем подходят для пауэрлифтинга, наверное, вряд ли стоит им заниматься, — заметил Иван Волков. — То есть можно планировать образ жизни, физическую активность, работу с учетом своих слабых или сильных звеньев. При ортопедическом осмотре мы можем выявить эти изменения и порекомендовать, например, родителям не мучить подростка спортивной гимнастикой, а взрослому человеку — не нагружать позвоночник каким-то безумным мегаспортом. Ну и третье — понимание, что с возрастными изменениями ничего не поделать, но мы можем сами себе немножко помочь. Поэтому пожилым людям не стоит стесняться трости и палок для скандинавской ходьбы: это разгружает мышцы, дает опору двигательной системе.
Иван Волков отметил, что людям со здоровыми мышцами в тонусе, без избыточного веса, дополнительных факторов в виде диабета, гипертензии и прочих соматических расстройств, безусловно, будет легче. Так что здоровый образ жизни, правильное питание, физкультура и спорт — это то, что помогает нам поддерживать качество жизни, сдерживать определенные изменения.
Александр Губин отметил еще один очень важный аспект — эргономику как дома, так и на работе.
— Очень важно, как организована наша деятельность в течение дня: какие стулья и столы мы используем, как мы поднимаем тяжести, детей, как мы с ними ходим, как мы носим сумку, на какой кровати спим и так далее, — пояснил он. — Это не влияет непосредственно на сколиотические деформации, но для осанки и хорошего самочувствия очень важно. Если на работе не очень хорошо организовано рабочее место, мы вынуждены подолгу сидеть или стоять в неудобной позе. Раньше на каждом крупном предприятии обязательно был медицинский пункт и специалист не только по охране труда, но и по профилактике различных заболеваний. В школах парты были специально рассчитаны, детей правильно рассаживали — в зависимости от зрения и роста. Сейчас, к сожалению, это во многом исчезло. И поэтому я призываю людей очень внимательно рассмотреть свою жизнь с этой точки зрения, потому что осанка — это синоним качества жизни.
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