Вся жизнь человека — постепенный путь к кифозу: что каждый может сделать прямо сейчас для правильной осанки

Осанка — это привычная позиция тела человека в покое и в движении. Как правило, часто между «удобно» и «правильно» довольно большой разрыв: мы бессознательно держим спину так, как нам удобнее всего, но это вовсе не полезно для организма.В официальной медицине понятия «правильная осанка» как такового не существует, отметил Иван Волков, заведующий нейрохирургическим отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга, д.м.н., врач-нейрохирург высшей категории. Есть определенные особенности — типы конституционально обусловленной осанки, с которыми человек рождается и с которыми ничего нельзя поделать.— Точно так же не сказать, что такое правильная конституция или, например, темперамент, — говорит он. — Просто для каждого типа осанки есть свои особенности и патологии, которые могут развиться в будущем, особенности дегенеративной патологии.— Осанка — это внешняя картинка, и само по себе ее нарушение для нас не проблема или заболевание, а всего лишь симптом или их набор, — продолжил Александр Губин, заместитель директора по травматологии и ортопедии клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ, врач травматолог-ортопед высшей категории, профессор, доктор медицинских наук. — У любого человека присутствуют естественные кифозы и лордозы, это естественная форма его позвоночника. И при диагностике мы всего лишь относимся к этому как к определенным симптомам или, наоборот, к их отсутствию.Как пояснил Дмитрий Симкин, основатель и руководитель Клиники доктора Симкина, врач-остеопат, правильной считается та осанка, при которой позвоночный столб имеет ровную вертикальную ось — без смещений влево, вправо, вперед или назад. Вместе с тем позвоночник должен сохранять все физиологичные изгибы — два вперед (шейный и поясничный) и два назад (грудной и крестцовый). Индикатор правильной осанки —относительная симметрия тела. Легкая асимметричность считается вариантом нормы, но часто она свидетельствует о нарушениях в теле, требующих лечения.Изменений не избежатьВся жизнь человека — это постепенный путь к кифозу, то есть к сгибанию вперед, уточнил Александр Губин. С возрастом человек сутулится все больше и больше. Если в норме у нас в грудном отделе есть небольшой кифоз, то возрастное сгибание происходит уже и в поясничном, что, по сути, естественный дегенеративный процесс. Поэтому пожилые люди иногда вынуждены брать еще одну опору, например палку.— В норме закладка изгибов позвоночника происходит на третьем месяце внутриутробного развития, — говорит эксперт. — То есть шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и крестцово-копчиковый кифоз уже генетически определены. А дальше их форма меняется по ходу развития ребенка, когда он начинает передвигаться, сидеть, ходить. В дальнейшем человек может набирать или сбрасывать вес, заниматься спортом или нет, имеет значение его профессиональная деятельность, могут накладываться различные заболевания. И все эти элементы и этапы жизни влияют на осанку и форму позвоночника.Дмитрий Симкин уточнил, что искривление позвоночника может быть врожденным — например, сколиоз, который вызван аномалией развития позвоночника или ребер. Впрочем, такой тип искривлений занимает не более 3% от общего числа сколиозов. Гораздо чаще осанка портится под влиянием образа жизни, а также различных травм и воспалений.По мнению Дмитрия Симкина, среди пациентов, у которых нарушение не врожденное, в 20% случаев неправильная осанка связана со слабостью и недостаточной тренированностью мышц на фоне недостатка физической активности.— Еще у 10% пациентов причина кроется в избыточном весе, — добавил он. — Наконец, в 70% случаев деформация позвоночника развивается в результате врожденных или приобретенных травм, воспалений, в том числе инфекционных, ожогов и даже хирургических вмешательств. Важно понимать: травмой необязательно должно быть нечто глобальное вроде перелома костей. Нередко триггером нарушений осанки могут стать подвернутая стопа, перенесенная когда-то пневмония, гастрит, аппендицит или операция на лимфоузлах.Все эти факторы способны вызывать натяжение соединительной ткани, которое затем приводит к перекосу всего тела, искривлению осанки, сколиозу, кифозированию или лордозированию позвоночника, протрузиям и грыжам межпозвоночных дисков.— К сожалению, жизнь пытается нас нагнуть вперед, — добавил Иван Волков. — Со временем центр тяжести за счет этого кифоза переносится вперед. Тем не менее у нас включается определенный компенсаторный механизм: мы пытаемся разогнуться за счет перенапряжения мышц спины и таза, потом нижних конечностей, меняются соответствующие позы человека и его походка. Это самая частая проблема и самая частая причина нарушения осанки, которая рано или поздно, скорее всего, будет у нас у всех. Но, безусловно, нарушения осанки могут быть и другими. Например, у беременной женщины на поздних сроках меняется осанка, модель ходьбы и других движений. Или можно представить набравшего вес человека — это тоже меняет осанку. Но все эти изменения происходят в рамках той самой генетически детерминированной конституции. То есть одних случаях увеличение веса или появление живота больше влияют на осанку, в других — меньше. Также есть ряд других заболеваний, в результате которых нарушается работа мышц: после нарушения мозгового кровообращения, поражения нервно-мышечной системы.Виды измененийПо словам Дмитрия Симкина, нарушение осанки чаще всего формируется в сагиттальной (вперед — назад) или фронтальной (влево — вправо) плоскостях. В тяжелых случаях деформация может распространяться на горизонтальную плоскость, когда позвоночник скручивается настолько, что образует реберный «горб». Самая частая разновидность деформации позвоночника, которая встречается при искривлении осанки в сагиттальной плоскости — это выпрямление шейного лордоза, которое со временем может трансформироваться в шейный кифоз. На втором месте — уплощение поясничного лордоза. В запущенных случаях он может менять направление на противоположное: вместо прогиба внутрь поясница начинает выступать наружу. Третье место по распространенности занимает усиление либо уплощение грудного кифоза — изгиба позвоночника в грудном отделе.— Искривление позвоночника во фронтальной плоскости в той или иной степени наблюдется у 60% людей, — говорит Дмитрий Симкин. — Характерным признаком этого типа деформации являются асимметрия положения, лопаток, асимметрия треугольников талии, перекос таза. Если асимметричность проходит в положении лежа, это считается функциональным нарушением. Со временем оно рискует перерасти в нарушение органическое — постоянное. Если же одна лопатка выступает назад сильнее второй, особенно при наклоне вперед, — это уже признак сколиоза, как минимум, второй степени. В этом случае имеется скручивание — деформация в горизонтальной плоскости.Как отметил Дмитрий Симкин, нарушение осанки чревато последствиями как эстетического, так и физиологического характера. В первом случае речь о сутулости, во втором — о целом спектре разнообразных осложнений: это и повышенная утомляемость, и проблемы неврологического характера. Прежде всего к ним относятся сужение позвоночного канала и сдавление корешков спинного мозга. Все это способно вызывать сильные боли в конечностях, чувство онемения и другие неприятные симптомы.Также частым последствием неправильной осанки становятся проблемы с позвоночником: усугубление течения остеохондроза, сужение межпозвонковых отверстий, деформация позвонков с образованием остеофитов или костных выростов. Сочетание искривления позвоночника и давления на межпозвоночные диски напряженными мышцами растягивает волокнистые кольца межпозвоночных дисков, из-за чего желеобразные дисковые ядра начинают выдавливаться назад, в сторону спинного мозга и нервных корешков. В результате у человека может развиться протрузия и даже грыжа диска.Иван Волков напомнил, что нарушение осанки — это не первичная проблема, а вторичная: что-то уже произошло и из-за этого осанка нарушилась, а не наоборот. Но глобально само изменение осанки приводит к неправильному перераспределению нагрузки на позвоночник, изменению тонуса мышц.— Человек должен постоянно стараться выпрямиться, поэтому перенапряженные мышцы болят, это приводит к болевому синдрому, изменениям положения таза, сгибанию конечностей, и на фоне этих изменений повышается стираемость, изнашиваемость элементов позвоночника, что может приводить к хирургическим проблемам в виде грыж дисков, стенозов и так далее.По словам Александра Губина, осанка — это симптомокомплекс, показатель того, что у человека все хорошо или все плохо, или показатель его жизнедеятельности, то есть насколько он хорошо о себе заботился в том числе.— Чаще всего об осанке ведь беспокоятся родители, потому что, когда ребенок идет в школу, его обычная игровая форма жизни превращается в форму вынужденного длительного сидения за партой и потом дома, — добавил он. — И, конечно, в этот момент проявляются различные формы нарушения осанки, прежде всего так называемаясколиотическая осанка, когда ребенок не хочет сидеть ровно. Он подкладывает ногу под ягодицу, он спускается и сползает со стула, может опускать вниз плечо, опираться на парту или нет.По словам эксперта, иногда это действительно может быть симптомом проблемы, а иногда это просто период приспособления в жизни маленького человека, когда он находит удобные позы, чтобы переносить непривычную для себя нагрузку.— Но в этом симптомокомплексе искривления могут прятаться различные заболевания, — уточнил Александр Губин, — не только сколиозы и различные формы кифозов, но и системные заболевания — например, так называемые коллагенопатии, когда срединная ткань очень растяжима и человек не может удерживать позу в пространстве, он как бы растягивается, как резина. И вот для коллагенопатии также характерны достаточно грубые нарушения осанки. А в общей структуре общей проблемы глубокие скрытые проблемы у подростков и детей встречаются лишь в 1-5% случаев. Все остальное — просто варианты нормы, конституции человека.Невооруженным глазомОсновная диагностика осанки — визуальная. Человек должен просто стоять прямо, и все, что нужно, видно, для этого не требуются какие-то специальные медицинские тесты, отметил Иван Волков.— В первую очередь родители или близкие люди замечают какую-то асимметрию, избыточную или недостаточную кривизну, заваливание на сторону, — продолжил он. — То есть просто видно, когда нужно бить тревогу. Ну а дальше у специалистов можно сдать тесты, пройти осмотр и провести диагностику с помощью рентгенографии. Сейчас достаточно распространена технология снимка в полный рост, когда мы видим весь скелет стоящего человека и можем оценить наличие патологии позы. Если что-то обнаружено и требуется углубленная диагностика, то компьютерная томография позволяет оценить, какие структурные изменения являются причиной таких нарушений.— Мы, конечно, можем написать в нашем заключении «нарушение осанки», но это будет, скорее, не диагноз, а симптомокомплекс или синдром — например, боли в шее — цервикалгия, в нижней части спины — люмбалгия, — говорит Александр Губин. — К сожалению, почти все наши продвинутые диагностические приборы работают в одной позиции пациента и не предусматривают динамической составляющей. Это значит, что мы можем делать снимки только стоя, лежа, с наклоном вперед-назад. Есть прибор оптической топографии, когда на пациента набрасывается муаровая сетка, а дальше с помощью камеры ее изображение обрабатывается и показывает картинку искривления. Но и они тоже показывают статическую составляющую. Особенно проблематично обследовать детей, так как им сложно стоять ровно и спокойно. Сейчас есть идея создать магнитно-резонансный томограф с функциональной нагрузкой — это покажет несколько другую картину. В целом МРТ, КТ и УЗИ всех суставов сами по себе, без глубокого грамотного анализа ортопеда, малоэффективны, потому что они определяют эти данные в какой-то позе. А специалист при осмотре попросит нагнуться, разогнуться, походить. Сделает тесты, соберет анамнез и только тогда назначит исследования для поиска глубинной патологии.— Нарушение осанки бывает функциональным или органическим, — добавил Дмитрий Симкин. — В первом случае деформация не является жестко фиксированной. Человек может самостоятельно исправить осанку, приняв правильное положение тела. Органическое нарушение осанки — это уже фиксированные патологические изменения. Здесь вернуть изгибы позвоночника в нормальное положение не помогают уже никакие попытки «встать ровно» или «выпрямиться». Проблема в том, что без своевременного лечения и устранения причин проблемы физиологическое искривление рано или поздно становится органическим и обрастает неприятными осложнениями.Как пояснил Дмитрий Симкин, лечение неправильной осанки обычно начинают с обследования. Здесь можно задействовать аппаратные методы диагностики — рентген или компьютерную томографию. Однако нужно понимать, что такие исследования позволяют оценить степень деформации, но, как правило, не дают понимания причин проблемы.— Поэтому дополнительно я бы советовал пройти остеопатическую диагностику, — добавил он. — Если у пациента избыточная масса тела, важно привести вес в норму. Например, поработать с диетологом или проверить работу эндокринной системы. Если проблема связана с недостаточным мышечным тонусом, то нужно начинать с укрепления мышечного корсета. И в любом случае параллельно стоит обратиться за помощью к врачу-остеопату. Он поможет в проработке последствий травм — найдет и устранит очаг натяжения в теле. Функциональное искривление осанки обычно возможно убрать полностью. При органических нарушениях можно добиться лишь определенного улучшения. Но и в этом случае лечение необходимо, оно будет направлено на то, чтобы разгрузить позвоночник и остановить развитие осложнений.Важно также понимать, что нарушение осанки с возрастом не является неизбежным. У него есть причины, которые в большинстве случаев можно выявить и устранить. И чем раньше, тем проще и эффективнее можно это сделать.Пути к спасениюЕсли начинать с самой частой проблемы — возрастных изменений, то они редко доходят до стадии, требующей настоящей коррекции, уточнил Иван Волков .— Когда человек уже не может ходить без палочки, его заваливает вперед, он теряет способность нормально функционировать, то все, что мы можем сделать — это провести корригирующие операции, — говорит эксперт. — То есть мы, по большому счету, ломаем позвоночник и при помощи специальных имплантов, винтов и конструкций пытаемся его зафиксировать в правильном положении. Это большие, очень тяжелые реконструктивные операции, которые к тому же не всегда удаются. Безусловно, у таких пациентов, как правило взрослых, уже есть большой букет сопутствующих заболеваний. Поэтому это, конечно, часто вынужденная мера.Александр Губин выделил три составляющих, с которых надо начинать коррекцию состояния осанки. Причем первое и самое важное, по его мнению, — «голова», то есть психологическая составляющая.— Мы всегда начинаем работать с головы, то есть самое главное — это ментальная установка. Первым делом человек должен осознать, что у него есть проблемы. Также очень много нарушений осанки связано именно с ментальным и с эмоциональным состоянием. Вспомните, как резко выросшие за лето подростки начинают «прятаться» — сутулиться. То же самое происходит у человека в депрессии и тревоге, он буквально «голову повесил». Психоэмоциональное состояние очень здорово отражается и на болях в спине. Это известный факт, и, когда нет органических поражений, этим нужно заниматься психологу-психотерапевту.После исключения психоэмоционального фактора второй по важности момент, по словам Александра Губина, ожирение и проблемы с обменом веществ. Даже небольшое увеличение жировой массы приводит к смещению центра тяжести, причем чаще всего вперед. Так что питанию нужно уделить особое внимание.— И уже третье — это непосредственно физические упражнения, — добавил он. — То есть, понимая, какое нарушение осанки, мы что для подростка, что для взрослого можем подобрать оптимальную гимнастику. Можем использовать комплексы для лечения сколиоза или, например, посоветовать йогу либо танцы, фитнес с постановкой четких задач перед тренером, в том числе и по питанию.Себе можно помочьДмитрий Симкин напомнил, какое огромное значение при нарушении осанки имеет профилактика. Сюда входят регулярные занятия спортом, общеукрепляющая гимнастика и активный образ в жизни целом. Дополнительно важно подключить регулярные обследования у остеопата. Необходимо пересмотреть свои привычки и отказаться от тех, которые вредят спине. Прежде всего это неправильные позы при работе с компьютером, телефоном, чтении, просмотре ТВ.— Перенастроиться на правильное положение тела во время работы и отдыха поможет понимание правил эргономики: как организовать пространство, какое рабочее кресло выбрать, как разместить и настроить монитор и так далее, — подытожил он. — Изучение этих моментов потребует определенных усилий, но результат того однозначно стоит. Ведь здоровье спины во многом зависит именно от нашей повседневной рутины и привычек.Иван Волков напомнил, что есть несколько типов конституциональной осанки, которая считается нормальной. Просто определенные из них, по словам эксперта, менее выгодны для прямоходящего существа, и тогда действительно патология позвоночника начинает прогрессировать быстрее, он быстрее изнашивается. И при прочих равных условиях могут возникнуть даже тяжелые нарушения.— Мы ничего с этим сделать не можем, но, если есть понимание, что спина — это твое слабое звено и твои изгибы позвоночника не совсем подходят для пауэрлифтинга, наверное, вряд ли стоит им заниматься, — заметил Иван Волков. — То есть можно планировать образ жизни, физическую активность, работу с учетом своих слабых или сильных звеньев. При ортопедическом осмотре мы можем выявить эти изменения и порекомендовать, например, родителям не мучить подростка спортивной гимнастикой, а взрослому человеку — не нагружать позвоночник каким-то безумным мегаспортом. Ну и третье — понимание, что с возрастными изменениями ничего не поделать, но мы можем сами себе немножко помочь. Поэтому пожилым людям не стоит стесняться трости и палок для скандинавской ходьбы: это разгружает мышцы, дает опору двигательной системе.Иван Волков отметил, что людям со здоровыми мышцами в тонусе, без избыточного веса, дополнительных факторов в виде диабета, гипертензии и прочих соматических расстройств, безусловно, будет легче. Так что здоровый образ жизни, правильное питание, физкультура и спорт — это то, что помогает нам поддерживать качество жизни, сдерживать определенные изменения.Александр Губин отметил еще один очень важный аспект — эргономику как дома, так и на работе.— Очень важно, как организована наша деятельность в течение дня: какие стулья и столы мы используем, как мы поднимаем тяжести, детей, как мы с ними ходим, как мы носим сумку, на какой кровати спим и так далее, — пояснил он. — Это не влияет непосредственно на сколиотические деформации, но для осанки и хорошего самочувствия очень важно. Если на работе не очень хорошо организовано рабочее место, мы вынуждены подолгу сидеть или стоять в неудобной позе. Раньше на каждом крупном предприятии обязательно был медицинский пункт и специалист не только по охране труда, но и по профилактике различных заболеваний. В школах парты были специально рассчитаны, детей правильно рассаживали — в зависимости от зрения и роста. Сейчас, к сожалению, это во многом исчезло. И поэтому я призываю людей очень внимательно рассмотреть свою жизнь с этой точки зрения, потому что осанка — это синоним качества жизни.

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