Диетолог Макиша: сыр и рыба помогают при депрессии, стимулируя выработку серотонина

Диетолог Марина Макиша заявила, что употребление некоторых продуктов помогает лучше справляться с депрессивным состоянием весной.Многие люди весной хуже переносят стресс и страдают от неблагополучных психоэмоциональных состояний из-за ослабления организма, которому приходится перестраивать свою работу с учетом происходящих климатических изменений и увеличения светового дня. ДиетологМакиша отметила, что для укрепления психического здоровья следует заботиться о состоянии кишечника, поскольку именно кишечный тракт в большой степени ответствен за выработку веществ, обеспечивающих хорошее настроение и крепкие нервы.«Порядка 70% серотонина, «гормона радости», вырабатывается клетками кишечника, то есть путь к счастью лежит через желудочно-кишечный тракт», - поделилась Макиша в программе «О самом главном» на «России 1».Медик отметила, что при появлении сезонной депрессии весной справиться с этим угнетенным состоянием психики помогают такие продукты как сыр и жирная морская рыба – их употребление стимулирует выработку серотонина в кишечном тракте за счет воздействия содержащихся в них аминокислот. Также Макиша посоветовала пить с этой целью чай, для приготовления которого используются зверобой и мята.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки