Физические упражнения после завтрака снижают уровень сахара в крови
Исследование, основанное на обзоре предыдущих исследований, подтвердило, что кратковременные физические упражнения в течение 15-30 минут после завтрака способны снизить уровень глюкозы в крови. Это открытие представляет собой значимый шаг в разработке стратегий управления диабетом.
Ученые отмечают, что для достижения этого эффекта не обязательно выполнять сложные тренировки. Ходьба средней интенсивности, эллиптические упражнения, езда на велосипеде или даже бег – все это может быть включено в режим физической активности после утреннего приема пищи.
Более того, исследование подтверждает, что аэробные или силовые упражнения, проведенные за 20–45 минут до еды, также могут способствовать стабилизации уровня глюкозы в крови. Это означает, что подобные упражнения можно включать в режим натощак.
Эти научные выводы предоставляют новый подход к управлению уровнем сахара в крови у людей с диабетом и могут послужить основой для разработки персонализированных программ физической активности, способствующих улучшению контроля над заболеванием.
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