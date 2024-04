Симптомы пищевой аллергии + 6 способов их уменьшить

Пищевая аллергия является иммунным недугом. Симптоматика пищевой аллергии - это реакция иммунитета на определенные продукты. Более 90% пищевых аллергий вызваны такими продуктами как коровье молоко, яйца, соя, пшеница, арахис, древесные орехи, рыба и моллюски. Как можно диагностировать пищевую аллергию?Пищевая аллергия - это иммунное заболевание, которое стало серьезной проблемой для здоровья. По оценкам, пятая часть населения считает, что у них есть побочные реакции на пищу, но истинная распространенность пищевой аллергии колеблется от 3 до 4% населения.Симптомы пищевой аллергии + 6 способов их уменьшитьНесмотря на риск серьезных аллергических реакций и даже смерти, в настоящее время не существует лечения пищевой аллергии. С этим заболеванием можно справиться только путем избегания аллергенов или лечения симптомов пищевой аллергии. К счастью, существуют естественные борцы с аллергией, которые могут помочь укрепить иммунную систему и улучшить микробиоту кишечника, что помогает уменьшить развитие пищевой аллергии и ее симптомов.Что такое пищевая аллергия?Пищевая аллергия - это реакция иммунной системы на неприятную пищу. Организм чувствует, что белок в конкретной пище может быть вредным, и запускает реакцию иммунной системы, вырабатывая гистамин для защиты. Организм «запоминает» это, и когда эта пища снова попадает в организм, легче запускается гистаминовая реакция.Диагностика пищевой аллергии может быть проблематичной, поскольку неаллергические пищевые реакции, такие как пищевая непереносимость, часто путают с симптомами пищевой аллергии. Непереносимость, обусловленная иммунологическим механизмом, называется пищевой аллергией, а неиммунологическая форма - пищевой непереносимостью. Пищевая аллергия и непереносимость часто связаны, но между этими двумя состояниями есть четкая разница.Пищевая аллергия возникает в результате реакции аллерген-специфических антител иммуноглобулина Е, обнаруживаемых в кровотоке. Возможна также пищевая аллергия, не опосредованная IgE; это происходит, когда кто-то принимает пищу, вызывающую признаки и симптомы аллергии, например, аллергический контактный дерматит. Пищевая непереносимость - это неблагоприятная реакция на продукты или пищевые компоненты, но не из-за иммунологических механизмов.Например, у человека может быть иммунологический ответ на коровье молоко из-за его белка, или у этого человека может быть непереносимость молока из-за неспособности переваривать сахарную лактозу. Неспособность переваривать лактозу приводит к избыточной выработке жидкости в желудочно-кишечном тракте, что приводит к боли в животе и диарее. Это состояние называется непереносимостью лактозы, потому что лактоза не является аллергеном, поскольку реакция не является иммунной. Пищевая непереносимость неспецифична, и симптомы часто напоминают обычные необъяснимые с медицинской точки зрения жалобы, такие как проблемы с пищеварением.Пищевая аллергия, принимаемая с помощью IgE, является наиболее распространенной и опасной из побочных реакций на пищу; они заставляют вашу иммунную систему реагировать ненормально при воздействии одного или нескольких определенных продуктов. Непосредственные реакции на IgE-опосредованную пищевую аллергию вызываются аллерген-специфическим иммуноглобулином E-антителом, которое есть в кровотоке.Когда IgE работает должным образом, он определяет триггеры, которые могут быть вредны для организма, например паразитов, и сообщает организму о необходимости высвобождения гистамина. Гистамин вызывает симптомы аллергии, такие как крапивница, кашель и хрипы. Иногда IgE реагирует на нормальные белки, которые содержатся в пище, и когда белок всасывается во время пищеварения и попадает в кровоток, все тело реагирует так, как будто белок представляет собой угрозу. Вот почему симптомы пищевой аллергии заметны на коже, дыхательной системе, пищеварительной системе и системе кровообращения.Согласно всеобъемлющему обзору 2014 года, опубликованному в «Клинических обзорах по аллергии и иммунологии», распространенность пищевой аллергии в младенчестве увеличивается и может затронуть до 15–20 процентов младенцев. Исследователи из Медицинской школы Mount Sinai предполагают, что пищевая аллергия поражает до 6 процентов маленьких детей и 3-4 процента взрослых. Тревожные темпы роста требуют подхода общественного здравоохранения к профилактике и лечению пищевой аллергии, особенно у детей.Исследователи предполагают, что это увеличение распространенности пищевой аллергии может быть связано с изменением состава, богатства и баланса микробиоты, колонизирующей кишечник человека в раннем младенчестве. Микробиом человека играет жизненно важную роль в развитии и функционировании иммунной системы в раннем возрасте. Поскольку IgE-опосредованная пищевая аллергия связана с иммунной дисрегуляцией и нарушением целостности кишечника, существует значительный интерес к потенциальной связи между микробиотой кишечника и пищевой аллергией.8 самых распространенных пищевых аллергийХотя любая пища может спровоцировать реакцию, относительно небольшое количество продуктов несут ответственность за подавляющее большинство значительных пищевых аллергических реакций. Более 90 процентов пищевых аллергий вызваны следующими продуктами:1. Коровье молокоОт аллергии на белок коровьего молока страдают от 2 до 7,5 процентов детей; стойкость во взрослом возрасте встречается редко, поскольку толерантность развивается в 51% случаев в возрасте 2 лет и в 80% случаев в возрасте 3–4 лет. Многие молочные белки вовлечены в аллергические реакции, и было показано, что большинство из них содержат несколько аллергенных эпитопов (мишеней, с которыми связывается отдельная мишень). IgE-опосредованные реакции на коровье молоко обычны в младенчестве, а не-IgE-опосредованные реакции - у взрослых.Исследование 2005 года, опубликованное в Журнале Американского колледжа питания, предполагает, что распространенность самодиагностированной аллергии на коровье молоко в 10 раз выше, чем клинически подтвержденная частота, что свидетельствует о том, что значительная часть населения без необходимости ограничивает употребление молочных продуктов (в целях аллергии).2. ЯйцаПосле коровьего молока аллергия на куриные яйца является второй по распространенности пищевой аллергией у младенцев и детей младшего возраста. Согласно недавнему метаанализу распространенности пищевой аллергии, аллергией на яйца страдают от 0,5 до 2,5 процентов маленьких детей. Аллергия на яйца обычно проявляется во второй половине первого года жизни, средний возраст проявления составляет 10 месяцев. Большинство реакций возникает при первом известном контакте ребенка с яйцеклеткой, причем экзема является наиболее распространенным симптомом. Были идентифицированы пять основных аллергенных белков из яйца домашней курицы, из которых наиболее доминирующим является яичный альбумин.3. СояАллергией на сою страдают примерно 0,4 процента детей. Согласно исследованию, проведенному в 2010 году в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса, 50 процентов детей с аллергией на сою переросли свою аллергию к 7 годам. Распространенность сенсибилизации после использования смесей на основе сои составляет около 8,8 процента. Соевые смеси обычно используются для младенцев, страдающих аллергией на коровье молоко, и исследования показывают, что аллергия на сою возникает только у небольшого числа детей раннего возраста с аллергией на коровье молоко, ассоциированной с IgE.4. ПшеницаРасстройства, связанные с глютеном, включая аллергию на пшеницу, целиакию и непереносимость глютена, по оценкам, в мире распространены около 5 процентов. Эти расстройства имеют схожие симптомы, что затрудняет постановку точного диагноза. Аллергия на пшеницу представляет собой тип неблагоприятной иммунологической реакции на белки, содержащиеся в пшенице и родственных зернах. Антитела IgE опосредуют воспалительный ответ на несколько аллергенных белков, обнаруженных в пшенице. Аллергия на пшеницу поражает кожу, желудочно-кишечный тракт и дыхательные пути. Аллергия на пшеницу чаще встречается у детей, которые обычно перерастают аллергию к школьному возрасту.5. АрахисАллергия на арахис обычно проявляется в раннем возрасте, и люди, страдающие ею, обычно не перерастают ее. У высокочувствительных людей даже незначительное количество арахиса может вызвать аллергическую реакцию. Исследования показывают, что раннее употребление арахиса может снизить риск развития аллергии на арахис.Согласно исследованию 2010 года, аллергия на арахис поражает примерно 1 процент детей и 0,6 процента взрослых в США. Арахис недорогой и часто употребляется в неизмененном виде, а также в качестве компонентов многих различных готовых продуктов; они вызывают наибольшее количество случаев тяжелой анафилаксии и смерти в США.6. Древесные орехиРаспространенность аллергии на древесные орехи продолжает расти во всем мире, затрагивая около 1 процента населения в целом. Эти аллергии чаще всего возникают в детстве, но могут возникнуть в любом возрасте. Только около 10 процентов людей перерастают аллергию на древесные орехи, и частые пожизненные реакции, вызванные случайным проглатыванием, представляют собой серьезную проблему.Орехи, которые чаще всего вызывают аллергические реакции, включают фундук, грецкие орехи, кешью и миндаль; те, которые реже связаны с аллергией, включают орехи пекан, каштаны, бразильские орехи, кедровые орехи, орехи макадамия, фисташки, кокосы, орехи нангаи и желуди. Систематический обзор 2015 года показал, что аллергия на грецкий орех и кешью была наиболее распространенным типом аллергии на древесный орех в США.7. РыбаСогласно исследованию, опубликованному в Clinical Reviews of Allergy and Immunology, побочные реакции на рыбу не только опосредованы иммунной системой, вызывающей аллергию, но часто вызываются различными токсинами и паразитами, включая сигуатеру и анисакис. Аллергические реакции на рыбу могут быть серьезными и опасными для жизни, и дети обычно не перерастают этот тип пищевой аллергии.Реакция не ограничивается приемом рыбы в пищу, так как она также может быть вызвана обращением с рыбой и попаданием ее паров. Уровень распространенности самооценки аллергии на рыбу колеблется от 0,2 до 2,29 процента среди населения в целом, но может достигать 8 процентов среди рабочих рыбоперерабатывающих предприятий.8. МоллюскиАллергические реакции на моллюсков, которые включают группы ракообразных (таких как крабы, омары, раки, креветки, криль, мокрицы и ракушки) и моллюсков (таких как кальмары, осьминоги и каракатицы), могут вызывать клинические симптомы, начиная от легкой крапивницы (крапивница ) и синдром оральной аллергии на опасные для жизни анафилактические реакции. Известно, что аллергия на моллюсков часто встречается у взрослых и может вызывать анафилаксию как у детей, так и у взрослых; распространенность аллергии на моллюсков составляет от 0,5 до 5 процентов. Большинство детей с аллергией на моллюсков имеют чувствительность к аллергенам пылевых клещей и тараканов.Явление, называемое перекрестной реактивностью, может возникать, когда антитело реагирует не только с исходным аллергеном, но и с аналогичным аллергеном. Перекрестная реактивность возникает, когда пищевой аллерген имеет структурное сходство или сходство последовательности с другим пищевым аллергеном, что может затем вызвать побочную реакцию, аналогичную той, которую вызывает исходный пищевой аллерген. Это распространено среди разных моллюсков и разных древесных орехов.Симптомы аллергической реакцииСимптомы пищевой аллергии могут варьироваться от легких до тяжелых и в редких случаях могут привести к анафилаксии - тяжелой и потенциально опасной для жизни аллергической реакции. Анафилаксия может нарушить дыхание, вызвать резкое падение артериального давления и изменить частоту сердечных сокращений. Он может появиться в течение нескольких минут после контакта с пищей-триггером. Если пищевая аллергия вызывает анафилаксию, она может быть фатальной, и ее необходимо лечить с помощью инъекции адреналина (синтетической версии адреналина).Симптомы пищевой аллергии могут затрагивать кожу, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему и дыхательные пути. Некоторые общие симптомы включают:рвота,спазмы желудка,кашель,хрипы,сбивчивое дыхание,проблемы с глотанием,отек языка,неспособность говорить или дышать,слабый пульс,головокружение,бледная или синяя кожа.Большинство симптомов пищевой аллергии проявляются в течение двух часов после употребления аллергена и часто проявляются в течение нескольких минут.Пищевая аллергия, вызванная физическими упражнениями, - это когда прием пищевого аллергена вызывает реакцию во время тренировки. Во время тренировок температура вашего тела повышается, и если вы употребили аллерген прямо перед тренировкой, у вас может развиться крапивница, зуд или даже головокружение. Лучший способ избежать пищевой аллергии, вызванной физическими упражнениями, - это полностью избегать пищевого аллергена как минимум за 4-5 часов до любых упражнений.Тест на пищевую непереносимостьСистемный подход к диагностике включает в себя тщательный сбор анамнеза с последующими лабораторными исследованиями, исключающими диетами и часто пищевые проблемы для подтверждения диагноза. Важно, чтобы врач или аллерголог обследовали и поставили диагноз. Самостоятельная диагностика пищевой аллергии может привести к ненужным ограничениям в диете и неправильному питанию, особенно у детей.В последнее время все большее количество коммерческих тестов на пищевую аллергию предлагается потребителям и практикующим врачам. Тестирование на IgG или пищевую непереносимость предназначено для работы в качестве простого средства выявления пищевой чувствительности, пищевой непереносимости или пищевой аллергии, но исследователи считают, что это непроверенная форма тестирования. Тест проверяет кровь человека на наличие иммуноглобулина G (IgG), антитела, вырабатываемого организмом для борьбы с определенной аллергенной пищей. Взятая кровь in vitro подвергается воздействию ряда пищевых продуктов и пищевых компонентов. Степень связывания общих антител IgG с каждым продуктом питания измеряется, чтобы определить, вызывает ли какой-либо из продуктов иммунный ответ. Затем степень чувствительности или аллергии оценивается по классификационной шкале.Проблема с этими типами тестов на пищевую аллергию заключается в том, что в отличие от антител IgE, которые вызывают аллергию, антитела IgG обнаруживаются как у аллергиков, так и у неаллергиков. IgG - это нормальные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями. Исследователи полагают, что наличие специфических IgG к пище на самом деле является маркером воздействия и толерантности к пище, а не обязательно признаком аллергии. Таким образом, положительных результатов теста на пищевые IgG следует ожидать у нормальных, здоровых взрослых и детей. По этой причине увеличивается вероятность ложных диагнозов, и люди остаются в замешательстве из-за информации, предоставленной тестом на пищевую непереносимость.Из-за потенциального неправильного использования этого типа теста существуют разногласия по поводу тестирования пищевой чувствительности, и многие исследователи считают, что эти тесты не подходят для постановки диагноза пищевой аллергии. Тесты на IgG могут вызывать дополнительную тревогу у родителей, которые решают приобрести для ребенка тесты на пищевую чувствительность и затем должны решить, следует ли следовать инструкциям в отчете о тестировании.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Allergy, Asthma & Clinical Immunology , наибольший потенциальный риск для этих типов тестов заключается в том, что человек с истинной IgE-опосредованной пищевой аллергией, который находится в группе значительного риска опасной для жизни анафилаксии, вполне может не имеют повышенный уровень специфических IgG к их конкретному аллергену, и им могут быть необоснованно рекомендованы повторное включение этого потенциально смертельного аллергена в свой рацион.Вместо того чтобы полагаться на самодиагностику или недоказанные тесты, обратитесь к аллергологу, который начнет с тщательного изучения истории болезни. Аллерголог обычно следит за историей болезни с помощью комбинации тестов, которые дадут ему достаточно информации для постановки диагноза. Эти тесты могут включать кожный тест, анализ крови, пероральную пищу и диету, исключающую пищу.6 способов уменьшить симптомы пищевой аллергииВ настоящее время нет доступных методов лечения или профилактики пищевой аллергии. Управление пищевой аллергией заключается в том, чтобы избегать проглатывания ответственного аллергена и знать, что делать в случае непреднамеренного проглатывания. Следующие ниже естественные методы лечения пищевой аллергии помогут вам справиться с симптомами пищевой аллергии и сделать их менее серьезными.1. Диета GAPSЭта диета предназначена для восстановления стенок кишечника, укрепления иммунной системы, остановки токсической перегрузки и предотвращения проникновения токсинов в кровоток. Обычно диета GAPS используется для лечения аутоиммунных заболеваний. Диета направлена ??на удаление продуктов, которые трудно перевариваются и повреждают флору кишечника, и замену их продуктами, богатыми питательными веществами, чтобы дать слизистой оболочке кишечника шанс заживить и запечатать.При диете GAPS вы избегаете обработанных пищевых продуктов, зерна, обработанного сахара, крахмалистых углеводов и картофеля, искусственных химикатов и консервантов, а также обычного мяса и молочных продуктов. Вместо того, чтобы есть эти воспалительные продукты, вы сосредотачиваетесь на потреблении целебных продуктов, таких как костный бульон, некрахмалистые овощи, органическое мясо, полезные жиры и продукты, богатые пробиотиками.2. Пищеварительные ферментыНеполное переваривание пищевых белков может быть связано с пищевой аллергией и вызывать желудочно-кишечные симптомы. Прием пищеварительных ферментов во время еды может помочь пищеварительной системе полностью расщеплять частицы пищи и служит жизненно важным средством от пищевой аллергии.3. ПробиотикиДобавки с пробиотиками повышают иммунную функцию и снижают риск развития пищевой аллергии. В исследовании 2011 года, опубликованном в журналеBioscience of Microbiota, Food and Health, былооценено 230 младенцев с подозрением на аллергию на коровье молоко. Младенцы были случайным образом распределены по группам, которые получали смесь из четырех пробиотических штаммов или плацебо в течение четырех недель. Результаты показали, что пробиотики могут усиливать как воспаление, так и иммунную защиту кишечника. Лечение пробиотиками дополнительно стимулировало созревание иммунной системы, поскольку младенцы, получавшие пробиотики, проявляли повышенную устойчивость к респираторным инфекциям и улучшали реакцию антител к вакцине.4. МСМ (метилсульфонилметан)Исследования показывают, что добавки с МСМ могут быть эффективными для уменьшения симптомов аллергии. МСМ - это органическое серосодержащее соединение, которое используется для улучшения иммунной функции, уменьшения воспаления и восстановления здоровых тканей тела. Его можно использовать для облегчения проблем с пищеварением и кожных заболеваний, связанных с симптомами аллергии.5. Витамин B5Витамин B5 поддерживает функцию надпочечников и помогает контролировать симптомы пищевой аллергии. Это важно для поддержания здоровья пищеварительного тракта и повышения иммунной функции.6. L-глутаминL-глютамин - самая распространенная аминокислота в кровотоке, она может помочь восстановить кишечник и повысить иммунитет. Исследования показывают, что повышенная кишечная проницаемость может вызывать различные патологии, включая аллергию. Такие соединения, как глутамин, обладают механистическим потенциалом подавления воспаления и окислительного стресса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки