Врач Садыкова: низкий гемоглобин и высокий сахар - симптомы рака поджелудочной

Рак поджелудочной железы — это одно из самых сложных заболеваний онкологии, к которому нелегко найти подходящее лечение. Даже маленькая опухоль в поджелудочной железе может быстро дать метастазы в соседние органы, такие как печень, желудок и кишечник. Врач-онколог из "СМ-Клиника" Лиана Садыкова рассказала о первых признаках этого опасного заболевания.Она подчеркнула, что самой агрессивной формой опухоли при раке поджелудочной железы является протоковая аденокарцинома, происходящая из протоков этого органа. Статистика последних лет показывает, что заболеваемость этим раком увеличивается среди мужчин (11%) и женщин (23%), и смертность от онкологических заболеваний остается высокой.Первые симптомы рака поджелудочной железы могут быть довольно недостаточно отчетливыми, включая слабость, анемию из-за дефицита железа, повышение уровня сахара в крови, а также расстройства пищеварения, такие как изжога, тошнота и рвота после еды, и метеоризм.На поздних стадиях рака поджелудочной железы симптомы становятся более явными, включая частые боли в правом подреберье, увеличение печени и селезенки, что приводит к механической желтухе и интоксикации организма. Другие симптомы могут включать асцит (накопление жидкости в брюшной полости), холангит (воспаление желчных протоков) и резкую потерю веса.Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал специально для МедикФорум о причинах рака поджелудочной железы и возможных методах профилактики.Рак поджелудочной железы — это сложное заболевание, и точные причины его возникновения не всегда ясны.Однако существует несколько факторов, которые могут увеличить риск развития этого типа рака:Генетические факторыНаследственные мутации генов могут увеличить вероятность развития рака поджелудочной железы. Например, мутации генов BRCA1 и BRCA2, которые обычно ассоциируются с раком молочной железы и раком яичников, также могут повысить риск рака поджелудочной железы.Поведенческие факторыКурение считается одним из основных факторов риска для рака поджелудочной железы. Пассивное курение также может увеличить этот риск. Потребление алкоголя также связано с повышенным риском заболевания.ПитаниеДиета, богатая жирными и обработанными продуктами, а также недостаток фруктов и овощей в рационе, могут увеличить вероятность развития рака поджелудочной железы.Поджелудочная железаЗаболевания поджелудочной железы, такие как хронический панкреатит или диабет, могут повысить риск развития рака.ВозрастРиск рака поджелудочной железы увеличивается с возрастом, особенно после 45-50 лет."Хотя эти факторы могут увеличить вероятность развития рака поджелудочной железы, но это не гарантирует его появления. Некоторые люди с высоким риском не заболевают раком, а у некоторых с низким риском он все же развивается", - объясняет Воробьев.ПрофилактикаРегулярные визиты к врачу для профилактических осмотров могут помочь выявить проблемы раньше и улучшить шансы на успешное лечение, если рак все же разовьется.Поддержание здорового образа жизни может снизить риск развития рака поджелудочной железы. Это включает в себя отказ от курения, умеренное потребление алкоголя, здоровое питание с упором на фрукты, овощи, цельные зерна и белки растительного происхождения, а также регулярную физическую активность.

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