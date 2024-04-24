Шипица: Бугорок на ступнях – это подошвенная бородавка

Причина появления бородавок – папилломавирусная инфекция. Источником вируса является человек. Заражение, как правило, происходит бытовым путем. Подробности - читайте далее...Бородавки на подошвенной поверхности стопы могут существенно ухудшить качество жизни пациента. Это объясняется тем, что помимо наличия весьма неприятного косметического дефекта, они могут быть причиной болевых ощущений и жжения.Почему появляется шипица?По внешнему виду подошвенная бородавка представляет собой выпуклое округлое образование на коже диаметром до 1 см. Шипицы нередко бывают множественными, когда вокруг одной бородавки появляются более мелкие «дочерние» образования. Подошвенные бородавки встречаются как у взрослых, так и у детей.Причина появления бородавок – папилломавирусная инфекция. Источником вируса является человек. Заражение, как правило, происходит бытовым путем (через мочалку, полотенце, принадлежности для педикюра). Внедрение вирусного агента через неповрежденную кожу затруднено.Облегчается его попадание в организм при несостоятельности защитного барьера кожных покровов. Это происходит при чрезмерной сухости кожи или, наоборот, при ее размягчении во влажной среде, при наличии участков повреждения (мозоли, трещины, ссадины).Для активизации вируса и проявления его патогенных свойств необходимы определенные условия и предрасполагающие факторы. К ним можно отнести:Хронический стресс.Длительное переутомление.Снижение иммунитета, вызванное различными причинами (сахарный диабет, онкопатология, прием иммуносупрессивных препаратов).Гормональные нарушения.Расстройство периферического кровообращения.Избыточная потливость стоп, способствующая развитию инфекции.Ношение чужой обуви (например, тапок в гостях).Посещение общественной бани, бассейнов, аквапарков, купание в загрязненном водоеме.Неадекватная личная гигиены.Характерные черты подошвенных бородавок1. Нередкое присоединение воспалительного процесса.2. Возможность озлокачествления.3. Высокая склонность к рецидивированию, даже после радикального удаления. Толчком к повторному появлению бородавок чаще всего является иммунодефицит.Лечение подошвенных бородавокЛечение включает в себя следующие методы1. Общеукрепляющие процедуры, направленные на повышение иммунитета.2. Терапия основной патологии при ее наличии.3. Противовирусные препараты. Могут назначаться как для приема внутрь, так и для местного лечения.4. Местные препараты, которые вызывают деструкцию бородавки.5. Удаление. Может производиться с использованием классического хирургического метода (иссечения бородавки), а также криодеструкции, прижигания лазером, электрокоагуляции. На месте воздействия в таких случаях остается небольшая ранка под корочкой, которая заживает за 10-12 дней.Описаны также случаи самопроизвольного исчезновения подошвенных бородавок в среднем через полгода после их возникновения. Наиболее велики шансы на самоизлечение в детском возрасте.Для постановки правильного диагноза и определения лечебной тактики при бородавках у конкретного пациента требуется консультация дерматолога или косметолога.

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