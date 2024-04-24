Mirror: неочевидным признаком диабета могут стать частые приступы молочницы

Диабет проявляется в резком повышении уровня сахара в крови. Но есть и нетипичные признаки заболевания, связанные с изменениями на половых органах. Их перечислили эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании.Специалисты рекомендуют обратить внимание на появление зуда в области влагалища либо полового члена. Диабет порой сигнализирует о себе частыми приступами молочницы, причем, у обоих полов. Молочницей называют в обиходе кандидоз, инфекционное поражение слизистых оболочек половых органов. Его провоцирует быстрый и неконтролируемый иммунитетом рост грибка рода candida albicans.Напомним и более типичные симптомы заболевания: это потеря веса или мышечной массы, систематическая усталость, ощущение сильной жажды при частом мочеиспускании, а также потеря остроты зрения.Опасность диабета еще и в том, что на ранней стадии он часто протекает бессимптомно, поэтому так важно регулярно контролировать содержание сахара в крови при прохождении профилактических медицинских осмотров.Согласно результатам одного из недавних исследований, проведенного экспертами Аналитического центра НАФИ и Фонда Росконгресс, в нашей стране о симптомах и методах лечения диабета не знает около половины (47 процентов) граждан. При том, что с заболеванием в окружении сталкивались 9 % мужчин и 13 % женщин.Ученые, как показало другое недавнее исследование, нашли способ профилактики диабета, который доступен каждому. Но при этом весьма эффективен, поскольку снижает аппетит и помогает избежать набора лишнего веса.

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