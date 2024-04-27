8 важных советов: как не поправиться женщинам за 40

Изменение привычного рациона поможет тебе быстрее адаптироваться к этому новому этапу в твоей жизни. Также на пользу твоей фигуре пойдут ежедневные получасовые прогулки.Есть женщины, которые считают лишние килограммы, набранные во время менопаузы, чем-то неизбежным. Они уверены, что это происходит из-за изменений в обмене веществ, которые никак нельзя контролировать.Когда постепенно менструации становятся все более редкими, это означает, что наш организм снижает выработку эстрогенов. Эти гормональные изменения не могут не сказываться на нашем настроении, также они влияют на все внутренние процессы, протекающие в нашем организме.Итак, теперь, когда мы понимаем, о чем идет речь, настало время перейти к следующему шагу. Необходимо задуматься о том, какие меры следует предпринять. Конечно, в этом случае будет нелишним проконсультироваться с лечащим врачом.Менопауза — новый этап нашей жизни. И она ни в коем случае не означает снижение ее качества. И во время менопаузы можно быть здоровой, находиться в гармонии с самой собой, а также жить полной и активной жизнью.Просто нужно более внимательно относиться к своему здоровью. Сегодня нам хотелось бы поделиться с тобой некоторыми советами о том, как это сделать.Почему мы набираем вес во время менопаузы? В чем причина этого?По данным Европейского медицинского института полноты (IMEO), во время менопаузы женщины могут набрать от 5 до 10 лишних килограммов.Это действительно неизбежно? Следует ли воспринимать это как изменения, характерные для этого периода жизни?Полноты можно избежать. Если ты примешь соответствующие меры, ты сможешь избежать полноты и будешь и дальше жить полной и насыщенной жизнью. Чтобы лучше понять суть происходящих с нашим организмом изменений, необходимо подробнее поговорить о том, что происходит с нашим телом во время менопаузы.Эндокринные измененияС наступлением менопаузы наш организм перестает вырабатывать эстрогены. Из-за это в нашем теле происходят небольшие изменения:Наш организм начинает накапливать больше жиров, так как обмен веществ замедляется.Нашему телу требуется меньше энергии для активной жизни, поэтому вся неиспользованная энергия начинает превращаться в жировые отложения.Многие женщины при наступлении менопаузы отмечают и изменения в эмоциональной сфере: становится труднее уснуть, появляется нервозность и раздражительность. Некоторые женщины даже сталкиваются с депрессией. Во многих случаях это приводит к нарушениям аппетита и изменениям в привычном рационе женщины.Потеря мышечной массы. При наступлении этого периода мы начинаем терять мышечную массу. Мышцы теряют тонус, фигура уже не выглядит такой подтянутой, как раньше, а количество жировых отложений увеличивается.Эмоциональная сфераВ большинстве случаев менопауза воспринимается женщинами как нечто негативное и враждебное.Порой смотрим на себя в зеркало и понимаем, что нам нужна одежда другого размера. А ведь при этом мы продолжаем питаться так же, как раньше! Откуда тогда берутся эти лишние килограммы? Почему ноги и лицо отекают, а на талии появляются неприятные складки?Очень важно понять, какие именно изменения происходят в этот момент в нашем теле, и не пытаться отрицать их. Это естественный процесс, и его нужно принять. Только в этом случае мы сможем повысить качество нашей жизни.В некоторых случаях нарушения эмоционального состояния требуют лечения, например, приема антидепрессантов. Эти медицинские препараты также способны в будущем привести к увеличению веса, стать причиной отеков и других изменений в нашей внешности. Это также стоит иметь в виду.Как не поправиться во время менопаузы?1. Новый этап жизни — новые стратегииИ после наступления менопаузы можно оставаться красивой и привлекательной. Это всего лишь начало нового периода в твоей жизни. Бесспорно, тебя ждут перемены, которые потребуют от тебя новых действий. Новые стратегии позволят тебе и дальше жить полной и активной жизнью.В любой ситуации не сомневайся и обращайся за помощью к медицинским специалистам. Они поддержат тебя и помогут найти выход из ситуации. Возможно, что для улучшения самочувствия тебе понадобится лечение гормональными препаратами.Не стоит забывать, что каждая женщина, каждый организм и каждое тело уникальны. Поэтому в каждом случае течение менопаузы отличается своими индивидуальными особенностями.Нужно помнить, что с наступлением менопаузы наше тело нуждается в меньшем количестве калорий. Это вовсе не значит, что надо есть «меньше». Скажем так, что нужно есть «лучше».2. Увеличь употребление следующих овощейОбязательно включи в свой рацион:ШпинатБрокколиТыкваЦветная капустаБаклажаныЧеснокЛук3. Съедай по 2 порции фруктов каждый деньНаверное, тебе известно, что существуют фрукты, которые отличаются высоким содержанием сахара. Когда мы едим их в больших количествах, то рискуем набрать вес.По мнению специалистов IMEO, лучше всего ежедневно съедать по две порции фруктов. На какие из них стоит обратить внимание?Фрукты с белой мякотью, такие, как яблоки и груши.Апельсины и клубника, являющиеся натуральными источниками биофлавоноидов. Эти вещества помогают справиться с приливами, которые так часто беспокоят женщин во время менопаузы.Гранат4. Не забывай о цельнозерновом овсеНа завтрак рекомендуется есть овес или цельнозерновой ржаной хлеб.Такой хлеб также прекрасно дополнит овощные блюда или блюда из бобовых на обед.5. Два раза в неделю ешь голубую рыбуГолубые виды рыбы, например, лосось, являются богатым источником белка и жирных кислот Омега 3, которые необходимы для здоровья сердца и всего нашего организма вцелом.6. Важность белого мяса и полезных жиров4 рада в неделю рекомендуется съедать:Мясо курицы или индейкиБелую рыбу (хека, треску и т. д.)Семена льнаИспользуй при приготовлении салатов оливковое масло, авокадо и грецкие орехи.7. Не забывай выпивать от 1,5 до 2 литров воды каждый деньОчень важно постоянно заботиться об увлажнении своего организма. Пускай в твоей сумочке всегда будет бутылка минеральной воды.На пользу твоему здоровью также пойдет и небольшой бокал красного вина.8. Скажи «да» физическим упражнениямНадень удобную одежду и позвони любимой подруге. Пускай она составит тебе компанию во время ходьбы или занятий танцами. Также на пользу тебе пойдут плавание или велосипедная прогулка. Рекомендуется ежедневно посвящать 45 минут различным аэробным упражнениям.

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