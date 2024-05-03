Физиолог Созыкин назвал вид чая, который вредит печени и почкам

Польза чая зависит не только от сорта, но и от способов его приготовления. И здесь у врачей много вопросов к чаю в пакетиках и пирамидках.Чай из пакетиков очень облегчает жизнь, а в офисе это вообще незаменимая вещь. Но можно ли постоянно пить такой напиток? И что помимо собственно заварки можно обнаружить в чашке?«С годами технологии чайного производства совершенствуются. Известные бренды наряду с привычными бумажными пакетиками начали выпускать „элитные“ сорта в пирамидках. Выглядят они презентабельно, к тому же являются более прочными, чем пакетики предыдущего поколения, — говорит физиолог Александр Созыкин. — Однако ученые проверили такой чай с помощью электронной микроскопии и динамического лазерного светорассеивания. Современные исследования выявили, что при заваривании пирамидки выделяют микропластик, который под воздействием высокой температуры распадается на искусственные наночастицы. Этих частиц в сотни миллионов раз больше, чем кусочков микропластика».По словам эксперта, одна-две чашки подобного чая заметного вреда здоровью не принесут. Однако при регулярном употреблении микропластик накапливается в органах и системах нашего тела.«Исследования показали, что поражаются в основном кровь, печень и почки. И это может привести к различным онкологическим заболеваниям», — предупреждает Александр Созыкин.О том, что чайные пакетики содержат микропластик, первыми заговорили итальянские ученые. В 2019 году они провели исследование и обнаружили, что при замачивании пластикового чайного пакетика в каждую чашку попадает примерно 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика. Однако это исследование касалось лишь пакетиков, которые сделаны из нейлона.Спустя год ученые из Дублинского университета изучали чайные пакетики, изготовленные из смеси целлюлозы и пластика, а также из биоразлагаемых материалов. Было подсчитано, что каждый чайный пакетик выделяет 1,3 миллиарда пластиковых частиц размером от 0,5 до 5000 мкм.По словам физиолога Александра Созыкина, необходимо запретить производство таких чайных пакетиков.«Использование пластика в чайной промышленности недопустимо, — говорит эксперт. — А людям нужно прививать культуру чаепития — вместо пакетированного использовать полезную заварку из листового или гранулированного чая».Кстати, микропластик содержится и в водопроводной воде. Однако избавиться от него помогает обычное кипячение.

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