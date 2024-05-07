Техника быстрого восстановление после стресса

Во время любого стресса у человека резко повышается мышечный тонус, все тело будто сжимается, готовясь к прыжку или побегу. Это дает колоссальную нагрузку на сердце, ускоряется сердечный ритм, сжимаются сосуды, повышается давление. Эти действия необходимы для того, чтобы избавиться от адреналина, который всегда вырабатывается в организме во время стресса, а вывести его можно только с помощью мышечной нагрузки, дыхательных упражнений и употребления препаратов растительного происхожденияОт стресса организм «рекомендует» бегатьВо время любого стресса у человека резко повышается мышечный тонус, все тело будто сжимается, готовясь к прыжку или побегу. Это дает колоссальную нагрузку на сердце, ускоряется сердечный ритм, сжимаются сосуды, повышается давление, свертываемость крови, то есть человек готов бежать или атаковать. Эти действия необходимы для того, чтобы избавиться от адреналина, который всегда вырабатывается в организме во время стресса, а вывести его можно только с помощью мышечной нагрузки, дыхательных упражнений и употребления препаратов растительного происхождения.Раньше наши предки при нападении какого-то зверя или врага, обычно, давали отпор, т.е. атаковали, или... убегали. Таким образом, адреналин выводился, а организм быстро восстанавливался после стресса.Сегодня каждый из нас ежедневно, к тому же неоднократно, может попадать в различные стрессовые ситуации — будь то в транспорте или на работе, и т.п. — кто-то нагрубит, толкнет... Однако мало кто будет действовать в этой ситуации, как наши предки — бежать или атаковать. Ведь сегодня это считается непорядочно и некрасиво. Вследствие этого адреналин не выводится и происходит незаметное. Но такое вредное его накопление приводит к разрушению организма изнутри.Зачастую люди даже не задумываются над тем, что находятся в постоянном состоянии стресса. Бывает и так, что причин, которые запустили стрессовый механизм, уже давно нет, а человек никак не может расслабиться и войти в прежнюю колею.Су-Джок терапия — быстрое восстановление после стрессаСистема Су-Джок может помочь самостоятельно и быстро выйти из стрессовой ситуации. Этот метод терапии очень прост и эффективен и основывается на стимулировании биологически активных точек на кистях рук и стопах, которые являются проекциями органов и систем организма человека.• Во время стресса в первую очередь следует снять с себя все перстни, кольца, браслеты, цепочки. Дело в том, что энергетические меридианы проходят по всему телу человека, а все украшения, которые мы носим, блокируют эту энергию.• Следующее, что нужно сделать, — начать сильно тереть ладонь об ладонь, до чувства тепла.• Далее нужно взять одной рукой пальцы другой и очень сжать их, держа руки на уровне груди. Сжимать нужно до тех пор, пока пальцы не покраснеют. То же нужно сделать со второй рукой.• Третье упражнение. Большим пальцем правой руки нужно растирать по часовой стрелке (очень важно это делать именно по часовой стрелке!) левую ладонь. Таким образом мы стимулируем сердечнососудистую систему и все жизненно важные органы для работы и поднятия тонуса. Растирать ладонь нужно очень тщательно, не пропуская ни одного участка.Нервный стресс оставляет после себя блоки, которые могут проявляться в спазмировании мышц и органов. Поэтому, если где-то недомассажировать, этот блок остается, препятствуя нормальному функционированию организма. Очень важно по всей ладони по часовой стрелке тщательно помассировать каждый участок. То же нужно повторить и со второй ладонью.После 5—10 минут такого массажа можно заметить, как состояние значительно улучшится.• Для того чтобы расслабиться во время стресса, нужно сесть и сконцентрировать свое внимание на выдохе. Дальше делать повороты головой медленно и легко: вправо-влево, вправо-влево... Особенно это упражнение полезно для женщин, поскольку у них в зоне шейного отдела происходит накопление солей. Постоянное выполнение этого упражнения предотвратит их отложение.Если не можете уснуть — обнимите себя• Во время стресса человек часто страдает от бессонницы. При этой проблеме можно порекомендовать такое средство. Лечь на спину, желательно без подушки, закрыть глаза и, скрестив руки на груди, обнять себя за плечи. Полежать так некоторое время, пока не почувствуете, что засыпаете. Эта поза позволяет гармонизировать все системы, в частности расслабить центральную нервную систему.• Также от бессонницы можно избавиться с помощью такой нехитрой процедуры, как хождение по воде: каждое утро, набрав в ванну или миску прохладной воды (так, чтобы вам было по щиколотки) и ходить по ней. Если вода для вас слишком холодная, можно начинать ходить по теплой воде, с каждым днем снижая ее температуру на 1 градус. Через некоторое время вы заметите, как легко будет вам засыпать. Продолжительность процедуры должна быть не более 3 мин, обязательно после этого ноги нужно разогреть интенсивным хождением по теплому полу или тщательно растереть до согревания, надеть носки из натуральной ткани. Это будет и закаливание, и одновременно расслабление нервной системы.• Кроме того, для уменьшения негативного воздействия на организм адреналина и других веществ, которые вырабатываются во время стресса, следует выпить стакан теплой воды. Это поможет вывести адреналин сначала в почки, а оттуда — через мочевой пузырь — наружу.

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