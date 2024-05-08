Врач Соломатина объяснила, почему нельзя хранить хлеб в хлебнице

Хранение хлеба в морозилке придает ему дополнительные полезные свойства, утверждает диетолог Елена Соломатина. По мнению специалиста, замораживание хлеба не только продлевает его срок годности, но и изменяет его гликемический индекс."Хлеб, содержащий крахмал, становится резистентным после охлаждения. Это означает, что после его употребления в пищу уровень глюкозы в крови поднимается медленнее, что помогает предотвратить отложение лишнего жира", — пояснила Соломатина.Кроме того, такой способ хранения способствует более плавному перевариванию хлеба и благоприятно воздействует на микробиоту кишечника.Диетолог рекомендует также хранить хлеб в закрытых емкостях из натуральных материалов. При этом следует избегать хранения хлеба в пакете или деревянной хлебнице."Хлеб следует хранить в открытой емкости, так как в закрытых условиях, особенно в деревянной или пластиковой упаковке, увеличивается влажность, что способствует быстрому развитию патогенной микрофлоры, бактерий и грибков", — пояснила эксперт.Врач-диетолог Юлия Лементина рассказала, как правильно размораживать хлеб и какой наиболее полезен для здоровья."Если у вас большое количество хлеба или вы не собираетесь его сразу съесть, заморозьте его. Хлеб можно хранить в морозильной камере в пластиковом пакете или вакуумной упаковке до 3-4 месяцев. Перед употреблением разморозите его при комнатной температуре или в духовке", - говорит Лементина.Выбор хлеба зависит от ваших предпочтений, потребностей и здорового образа жизни, считает диетолог.Лементина назвала несколько видов хлеба, которые считаются более полезными:Цельнозерновой хлебЭтот вид хлеба изготавливается из муки, полученной из цельных зерен, таких как пшеница, ржь или овес."Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, витаминами и минералами, и имеет более низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать уровень сахара в крови стабильным".Ржаной хлебРжаной хлеб изготавливается из муки, полученной из ржаных зерен. Он обладает более высоким содержанием клетчатки и более низким гликемическим индексом по сравнению с обычным пшеничным хлебом.Многозерновой хлебЭтот вид хлеба изготавливается из смеси различных зерновых культур, таких как пшеница, рожь, овес, ячмень и другие. Многозерновой хлеб богат разнообразными питательными веществами, включая клетчатку, белок, витамины и минералы.Специализированный хлебНапример, бездрожжевой хлеб, который подходит для людей с непереносимостью дрожжей или глютена."Существуют хлебы с добавлением орехов, семян, фруктов и прочих ингредиентов, которые придают им дополнительные вкусовые и питательные характеристики".

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