Можно ли не приходить на повторный приём к врачу? Вот чем вы рискуете

Терапевт Бирюкова: если не ходить на повторный приём, можно заработать осложнение заболевания. Болеть никто не любит, но избежать походов к врачу мало у кого получается. После приёма у врача начинается лечение, которое при правильно подобранных препаратах даёт свой результат, и человек выздоравливает. Медик всегда просит пациента прийти на повторный приём, чтобы удостовериться, что всё в порядке. Но пациенты часто игнорируют эти слова.Как проходит первичный приёмКак рассказала врач, на первом приёме доктор слушает жалобы и задаёт уточняющие вопросы.Мария Бирюкова, врач-терапевт сервиса доказательной медицины DocMa:«Немаловажно рассказать врачу историю заболевания: как и когда началось, принимали ли вы самостоятельно какие-то меры, а также сообщить об уже имеющихся заболеваниях и их лечении. Помните: врач никогда не задаст глупого или ненужного вопроса — любая деталь может помочь в установлении правильного диагноза уже на первом визите»После медик назначает план обследования и план лечения, уточнила она. Чаще всего лечение помогает уже после первого визита, и состояние становится значительно лучше.Как проходит лечение«Однако хочу заметить, что все виды лечения на амбулаторном этапе можно условно разделить на этиологическое (воздействие на причину) и симптоматическое (воздействие на симптомы)», — добавила она.Первое включает в себя, например, противовирусную или антибактериальную терапии, гормональные препараты, малые хирургические вмешательства, а второе нужно для облегчения симптомов, пока точный диагноз неясен.Зачем нужен повторный приём«Всё просто — для оценки состояния в динамике. На втором визите оцениваются результаты дообследования (анализы и инструментальные методы), а также течение заболевания на фоне проводимой терапии, после чего принимается решение о дальнейшей тактике», — продолжила Бирюкова.Если проводилось хирургическое вмешательство, то врач должен оценить состояние шва и место вмешательства — оно должно быть «спокойным», то есть без признаков воспаления. Если же пациент проигнорирует повторный приём, то есть риск пропустить осложнение текущего заболевания.«Иногда врачи прописывают сроки назначений лекарств непосредственно до даты следующего приёма с целью отмены или коррекции назначений на следующей явке по результатам дообследования. Редко, но после купирования острого состояния пациенту нужна длительная поддерживающая или базисная терапия, которая оговаривается на следующем приёме», — добавила медик.А ещё люди часто не идут на повторный приём, если лечение, назначенное врачом в первую явку, не подошло. Они сразу решают, что врач «неграмотный», добавила Бирюкова.«Это тоже неверная тактика, так как в ряде случаев врач может назначить более корректное лечение только на повторном визите (также по результатам дообследования)», — подчеркнула она.Повторный приём необходим в первую очередь пациенту, чтобы с врачом был установлен верный окончательный диагноз и назначено корректное лечение, заключила эксперт.Тем более сейчас записаться на приём хоть в государственную клинику, хоть в частную несложно.

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