Врач-диетолог Лиминг назвала продукты для эффективного снижения давления

Ряд продуктов содержат полезные вещества, препятствующие развитию гипертонии. О таких продуктах рассказала врач-диетолог Эмили Лиминг.Диетолог Лиминг, участница исследований, которые курировались Королевским колледжем Лондона, назвала продукты для эффективного снижения давления. Одними из самых полезных она считает продукты, насыщенные калием. Калий является антагонистом натрия – компонента соли, повышающего артериальное давление. Под действием калия натрий выводится из организма, а кровеносные сосуды расслабляются – это ведет к снижению давления.«Много калия содержится в бананах. Но в принципе, им богаты почти все фрукты и овощи. Чтобы получать достаточно калия с питанием, половину тарелки нужно заполнять овощами, зеленью или фруктами», - посоветовала эксперт.Также врач-диетолог причислила к продуктам для эффективного снижения давления фасоль и другие бобовые. Содержащие калий, они также насыщены грубой клетчаткой, крайне полезной для регуляции работы кишечника и стула. Лиминг заявила, что регулярное опорожнение важно для гипертоников. Люди, склонные к сложностям со стулом и запору, часто сильно тужатся, что повышает им кровяное давление. Вдобавок из-за этого ухудшается кровоснабжение сердца.«Все бобовые помогают снизить уровень «плохого» холестерина и других вредных жиров в крови, сохраняя кровеносные сосуды более гибкими», - констатировала специалист.Помимо этого медик рекомендует включать в рацион овес – источник такой разновидности клетчатки как бета-глюкан. Благодаря ей активнее выводится «плохой» холестерин, что благоприятно сказывается на состоянии кровеносных сосудах, позволяет им оставаться эластичными.Еще одна группа продуктов, помогающих снижать артериальное давление, – это продукты, содержащие природные нитраты. Данные вещества способствуют расслаблению сосудистых стенок, обеспечивая сосудам хорошую эластичность и растяжимость. Источники нитратов – это, прежде всего, свекла и свекольный сок, а также сельдерей, листовые салаты и зелень, китайская капуста, пряная зелень.Другой группой продуктов для эффективного снижения давления Лиминг назвала источники омега-3.

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