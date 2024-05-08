Nutrients: средиземноморская диета снижает системное воспаление у пожилых людей

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, ученые изучили связь между высоким соблюдением средиземноморской диеты (MDP) и снижением системного воспаления низкой степени тяжести (LGSI) в Бразилии. Они также изучили, какие компоненты средиземноморской диеты способствовали этой взаимосвязи.LGSI является основной причиной хронических заболеваний и метаболических воспалений, связанных с нездоровым старением. Исследования связывают недостаточное потребление пищи, особенно избыток питательных веществ, и метаболическое воспаление.MPD показал многообещающие результаты в снижении LGSI: у пожилых людей снизились уровни С-реактивного белка (CRP) и интерлейкина-6 (IL-6).Недавние исследования показали, что молодые люди меньше придерживаются MDP. Однако среди населения Бразилии имеется ограниченное количество исчерпывающих научных данных о влиянии средиземноморской диеты на LGSI.Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить особенности потребления средиземноморских продуктов питания и оценить представление о том, что молодые люди имеют другой профиль приверженности, чем пожилые люди.Большинство участников были мужчинами, средний возраст которых составлял 41–68 лет, а доходы домохозяйств превышали минимальную заработную плату. У молодых людей было от десяти до двенадцати лет формального образования, тогда как у пожилых людей - меньше.Большинство из них не соблюдали рекомендации по физической активности и никогда не курили. Обе группы сообщили о проблемах со здоровьем: 37% молодых и 38% пожилых людей имели нормальный ИМТ.Что касается приверженности MDP, средний балл варьировался от 25 до 34 баллов MedDietScore, что указывает на низкий или высокий уровень приверженности. В полностью скорректированной модели высокая приверженность, в отличие от низкой приверженности MDP, была значимо и положительно связана со снижением баллов LGSI на 9,5%.Умеренная приверженность MDP преобладала в младшей (40%) и старшей (38%) возрастных группах, при этом средние значения MedDietScore отражали высокую приверженность MDP, которая была сопоставима в обеих группах.Только среди пожилых людей строгое соблюдение средиземноморской диеты ассоциировалось с снижением показателей LGSI на 12%. Пожилые люди, которые придерживались средиземноморской диеты, потребляли меньше жирных молочных продуктов и мяса.Потребление оливкового масла и овощей показало обратную связь с показателями LGSI у пожилых людей. Таким образом, в старшей возрастной группе потребление некоторых средиземноморских продуктов предсказывало хорошую приверженность MDP и было связано со снижением LGSI.Молодые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, ели больше нерафинированных круп, фруктов, овощей, картофеля, оливкового масла, вина и рыбы и меньше мяса птицы.Подобные различия были обнаружены при сравнении пожилых людей с высоким и низким уровнем соблюдения MDP, за исключением вина, которое потреблялось с одинаковой скоростью независимо от уровня соблюдения и было связано с меньшим потреблением жирных молочных продуктов и мяса.Пожилые люди, которые потребляли оливковое масло и овощи и придерживались средиземноморской диеты, имели меньше системных воспалений. Употребление ?12 порций овощей в неделю по сравнению с ?9 порциями снизило показатели LGSI на 13%.У пожилых людей, потребляющих три или более порций оливкового масла в неделю, уровень системного воспаления был на 12% ниже, чем у тех, кто потреблял не более одной порции.Молодые люди потребляли больше нерафинированных злаков, овощей, фруктов, рыбы и оливкового масла, но пожилые люди ели меньше мяса и жирных молочных продуктов.Потребление оливкового масла и овощей, богатых короткоцепочечными жирными кислотами, каротиноидами, витаминами и минералами, может уменьшить воспаление, ингибируя активацию адгезии лейкоцитов и ядерного фактора каппа B (NF-?B).Согласно результатам исследования, средиземноморская диета может эффективно контролировать проблемы со здоровьем у пожилых людей, при этом более высокая приверженность MDP связана с более низкими показателями LGSI.Среди пожилых людей более низкое потребление жирных молочных продуктов и красного мяса, а также более высокое потребление оливкового масла и овощей способствовало снижению показателей LGSI.Будущие исследования должны включать неперекрестные исследования и более разнообразные группы населения, чтобы определить причинно-следственную связь и повысить обобщаемость результатов исследования.

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