Россиянам перечислили главные признаки невроза
Как пишет aif.ru, специалист также рассказал, что симптомами невроза могут быть проблемы в общении, эмоциональное неблагополучие без видимых причин, разрушительное поведение, зацикленность на психотравмирующей ситуации, неадекватная самооценка — завышенная или заниженная.
Помимо этого, на невроз могут указывать хроническое переживание тревоги, навязчивого страха, ритуальность, обидчивость, навязчивое чувство вины. Физически невроз может быть выражен в кожном зуде, головных и сердечных болях, расстройстве кишечника, нарушении аппетита — переедании или булимии, — а также в виде нарушения сна.
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