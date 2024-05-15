Россиянам перечислили главные признаки невроза

Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал о признаках невроза. По его словам, на невроз могут указывать частые перемены настроения, тревожность, нерешительность, быстрая утомляемость и апатия, а также депрессия, панические атаки, плаксивость и раздражительность.Как пишет aif.ru, специалист также рассказал, что симптомами невроза могут быть проблемы в общении, эмоциональное неблагополучие без видимых причин, разрушительное поведение, зацикленность на психотравмирующей ситуации, неадекватная самооценка — завышенная или заниженная.Помимо этого, на невроз могут указывать хроническое переживание тревоги, навязчивого страха, ритуальность, обидчивость, навязчивое чувство вины. Физически невроз может быть выражен в кожном зуде, головных и сердечных болях, расстройстве кишечника, нарушении аппетита — переедании или булимии, — а также в виде нарушения сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки