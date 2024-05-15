Врач Бокерия назвала ТОП-7 продуктов для поддержания печени при приеме лекарств

Когда мы болеем и принимаем лекарства, мы редко задумываемся о том, чтобы их активные вещества, сделав свое дело, спокойно выводились из организма. А за это отвечает печень. Вот почему вне зависимости от того, какие лекарства мы пьем, нужно заботиться о здоровье и работоспособности этого органа. Поддержать его функции поможет правильное питание. Кардиолог Ольга Бокерия назвала семь лучших продуктов, которые сохранят печень "в форме"."Иметь здоровую печень важно, ведь она выполняет в организме множество функций: расщепляет питательные вещества, обеспечивает процессы обмена белков и аминокислот, липидов, углеводов, биологически активных веществ (гормонов, биогенных аминов и витаминов), микроэлементов. Синтезирует (производит) желчь, холестерин; превращает избыток холестерина в желчные кислоты и выводит из организма. Депонирует (запасает) углеводы, белки, жиры, гормоны, минеральные вещества и микроэлементы, в частности, железо, а также витамины A, D, K, B12 и фолиевую кислоту, а также метаболизирует (перерабатывает) все эти вещества, - пояснила доктор Бокерия, - Кроме поддержания обмена веществ у печени еще одна важнейшая функция - она детоксифицирует, то есть обезвреживает, чужеродные и токсичные соединения - как поступающие извне, так и образующиеся в организме. С желчью выводится более 40 соединений"Третья важная функция - печень участвует в кроветворении, поддерживая постоянный состав крови."Как поддержать печень, особенно при приеме статинов и других препаратов? Предлагаю вам список из семи самых полезных продуктов для очищения и поддержания нормальной работы печени", - написала Ольга Бокерия в своем Telegram-канале.Рейтинг из ТОП-7 продуктов:Все виды крестоцветных овощей (капуста, салат, руккола, шпинат, хрен, редька, репа, редис и др.);Яйца - много холина (регулирует холестерин), много белка;Молодая зелень и побеги (любые);Свекла - снижает воспаление, улучшает выведение желчи, листья содержат большое количество калия;Чеснок;Все виды жирной рыбы;Лимон - снижает воспаление, предотвращает жировой гепатоз.

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