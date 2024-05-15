Врач Малиновская: гипертония может годами протекать в скрытой форме

Гипертония может годами не проявляться, при этом повреждая сердце и почки. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.Высокое артериальное давление не всегда оглашает о себе симптомами типа головокружения или шума в ушах. Многие могут мирно сосуществовать с гипертонией долгие годы, не подозревая об этом. Риск гипертонии особенно высок у людей старше 65 лет и тех, кто страдает ожирением, ведет малоподвижный образ жизни или злоупотребляет алкоголем, считает Малиновская.Оптимальным считается давление ниже 120/80 мм рт. ст. Показатели выше этого уровня связаны с повышенным риском инсульта, инфаркта, проблем с почками и других серьезных нарушений. Своевременный контроль давления - залог защиты от этих состояний. В некоторых случаях обойтись без лекарств можно путем изменения образа жизни, например, сбросив лишний вес.При повышении артериального давления важно определить его причину: гипертонию могут вызывать различные нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками или эндокринные опухоли.Для выявления этих проблем обычно назначаются специализированные обследования, такие как ультразвуковое исследование почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин и анализ мочи для обнаружения концентрации микроальбумина.Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала специально для МедикФорум, какие признаки позволяют заподозрить повышенное давление."Первые признаки повышенного артериального давления (АД) могут быть различны и варьировать в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Один из наиболее распространенных признаков повышенного АД - это головная боль, особенно в затылочной области. Головная боль может быть ощутимой утром или возникать после физической или эмоциональной нагрузки", - говорит Андреева.Другие признаки повышенного давленияГоловокружение или чувство слабости: люди с повышенным давлением иногда могут чувствовать головокружение или общую слабость, особенно при переходе из сидячего или лежачего положения в вертикальное.Затруднения с дыханием: повышенное АД может также вызывать затруднения с дыханием или ощущение одышки, особенно при физической активности.Звон в ушах: некоторые люди могут испытывать шум или звон в ушах из-за повышенного давления.Пульсация в голове или шеи: у некоторых людей с высоким АД могут возникать ощущения пульсации в голове или шеи.Нестабильность зрения: повышенное АД иногда может вызывать временные проблемы со зрением, такие как размытость или двоение."Эти признаки могут быть как единичными, так и комбинированными. Они могут возникать внезапно или постепенно развиваться со временем".Важно помнить, что повышенное АД часто может протекать бессимптомно, поэтому регулярное измерение давления рекомендуется для всех, имеющих наследственную предрасположенность к гипертонии или имеющих другие факторы риска.

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