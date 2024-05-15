«Бьет по сердцу»: кардиолог Степанова посоветовала обследоваться при постоянной усталости
Кардиолог Степанова предупредила, что постоянное утомление может оказаться опасным симптомом, предупреждающим об истощении организма.
«Постоянная истощенность организма может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в частности одного из самых опасных видов аритмии – фибрилляции предсердий», - заявила медик «Вечерней Москве».
Кардиолог констатировала, что хроническая усталость снижает качество жизни человека, сильно бьет по сердцу. Степанова отметила, что такой состояние часто ассоциируется с высоким уровнем стресса и эмоциональным истощением, при которых в организме вырабатывается повышенное количество гормонов стресса. Их высокая концентрация (в частности, высокие уровни кортизола и адреналина) увеличивает частоту сердечных сокращений, и такая нагрузка изнуряет сердечную мышцу, провоцируя недостаточность.
«Из-за постоянного негативного воздействия стрессовых факторов с высокой вероятностью у человека может развиться фибрилляция предсердий», - предупредила кардиолог.
Степанова добавила, что с этой сердечной патологией человек становится предрасположен к возникновению инсульта. Кроме того, возрастает его риск смерти от последствий сердечно-сосудистых проблем.
Кардиолог Степанова посоветовала обследоваться при жалобах на постоянную усталость, упадок сил и тонуса, недостаток энергии – при этом важно проверить сердце на наличие фибрилляции предсердий. Также обратиться к врачу (кардиологу или аритмологу) следует при возникновении любого необычного ощущения в сердце: например, учащенного сердцебиения, ощущения трепетания в груди или неприятного давления в грудной клетке.
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