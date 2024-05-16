Диетолог Стрельникова: в день можно съедать не более 200 грамм различных ягод

В сутки без вреда для здоровья можно употреблять в пищу не более 200 грамм различных ягод, так как их переедание может привести к негативным последствиям, например вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом, рассказала врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова.«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей. Данная мера поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Кроме того, содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, в связи с этим при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу. Кроме того, ягоды содержат фруктозу, а это – сахар. Поэтому людям с диабетом следует быть особенно аккуратными с ними», – рассказала Стрельникова.Ягоды являются важным источником пищевых волокон, фитохимических компонентов, антиоксидантов, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, поэтому полностью отказываться от их употребления не стоит.Однако, как отметил специалист, если после употребления ягод начнется расстройство пищеварения, то не все витамины усвоятся.«Кроме количества есть второй важный момент, который следует учитывать при употреблении ягод. Лучше выбирать сезонные ягоды, которые созрели на грядках в нашей полосе. Так как например те ягоды, которые мы видим на полках магазинов уже сейчас, скорее всего обработаны различными химическими составами для увеличения срока их хранения. В то же время, выращенные в теплице ягоды употреблять можно до начала сезона, как витаминную добавку и полезный перекус», – заключила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки