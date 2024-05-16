Ортопед раскрыл, можно ли вылечить плоскостопие

Полностью вылечить плоскостопие нельзя, однако можно предотвратить его развитие, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на травматолога-ортопеда Александра Кондратьева. По его словам, чтобы облегчить плоскостопие, можно ходить босиком по специальному коврику."Лечения плоскостопия, по сути, не существует. Это стойкая деформация, от нее нет чудо-средства. Правда, делают операции, но после них еще предстоит долгая реабилитация", — объяснил медик.Травматолог порекомендовал ЛФК для облегчения и предотвращения развития плоскостопия. Также можно заниматься другими умеренными нагрузками, которые тренируют мышцы, однако они не должны воздействовать на связочный аппарат.Полезно ходить босиком по ортопедическому коврику или неровной поверхности, добавил ортопед. Кроме того, важно носить удобную и правильную обувь, которая не будет сдавливать стопы, заключил Кондратьев.Ранее врач-педиатр Светлана Буданцева предупредила, что боль в пятках может свидетельствовать о плоскостопии, поражении нерва и воспалении мягких тканей или кости. Специалист уточнила, что при плоскостопии на пятку оказывается слишком большая опорная нагрузка, из-за чего также могут появляться ушибы.

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