Не только головная боль: один явный признак гипертонии, на который не обращают внимания

Стойкое повышение артериального давления влияет не только на сердце и сосуды, под ударом почки и наше зрение. О признаках гипертонии рассказала заведующая терапевтическим отделением больницы им. Семашко Светлана Гуйдо.В 30-40 лет бесконечно измерять артериальное давление вряд ли кого-то заставишь, да и ни к чему такая излишняя озабоченность здоровьем, если симптомов нет. Но коварство гипертонии как раз в том, что признаков может и не быть. А некоторые из них мы редко связываем с постоянно повышенным давлением, списываем на усталость, условия работы, стрессы.Например, если зрение ухудшилось, многие, максимум, пойдут за новым рецептом на очки или контактные линзы. И, скорее всего, не к офтальмологу в поликлинике, а к оптометристу в ближайший салон оптики. Вам очень повезет, если оптометристу будет не все равно и с ухудшившимся зрением он порекомендует обратиться за консультацией к врачу.«Изменения на глазном дне могут быть признаком гипертонии, — объяснила „Доктору Питеру“ кардиолог, заведующая терапевтическим отделением больницы им. Семашко Светлана Гуйдо. — Это так называемая гипертоническая ангиопатия, у которой есть несколько степеней. Симптомы развиваются около полутора лет с начала заболевания».Признаками гипертонической ангиопатии могут быть периодическое ухудшение остроты зрения, мушки перед глазами, снижение зрения. При отсутствии терапии дело может дойти до слепоты.«Если изменения на глазном дне обнаружены, офтальмолог отправит на консультацию к терапевту или кардиологу, — рассказала Светлана Гуйдо. — Врач назначит суточное мониторирование, оно может продолжаться в течение суток, возможно, наблюдение продлится до трех суток. Это исследование поможет подтвердить или опровергнуть гипертонию».Также среди обязательных обследований ЭКГ, УЗИ почек, эхокардиография.«По УЗИ будут видны признаки длительной гипертонии — это можно выявить по структуре почек, толщине слоев, изменениям в приводящих сосудах, — уточнила кардиолог. — На эхокардиографии видны утолщения сердечной мышцы, расширение камер сердца».Ухудшение зрения — не главный симптомПроблема со зрением — один из возможных признаков гипертонии, но не самый специфичный.«Корректнее все же называть одними из признаков гипертонии головную боль, снижение работоспособности, сонливость, симметричные отеки», — уточняет Светлана Гуйдо.При этом проявления гипертонии от возраста не зависят, заболевание может развиваться и в 17 лет. Особенно надо быть внимательными к своим ощущениям людям с избыточной массой тела, курящим, тем, у кого уже есть диагноз «сахарный диабет».«И у молодых, и у людей среднего возраста, и у пожилых гипертония протекает по одному алгоритму, если речь идет не о вторичной гипертонии, которая связана с нарушениями в работе других органов и систем: эндокринной, почек, опухолей мозга, — уточнила врач. — Также существуют определенные виды наследственности — нарушения липидного обмена, когда холестерин откладывается в сосудах у детей и подростков».Раз и навсегдаЕсли диагноз «гипертония» установлен, надо в первую очередь понять, что он с вами навсегда. Это не ОРВИ, которое пройдет через 7 дней, вам будет требоваться постоянная терапия, иначе заболевание чревато осложнениями: инфарктами, инсультами, хронической болезнью почек.«Лечащий врач подбирает стартовые дозы лекарств и оценивает, как пациент на них реагирует, — рассказала Светлана Гуйдо. — Эффект должен наступить на 7-10-14 дней терапии. Корректируют дозу, если после двух недель лечения результат недостаточный».Чаще всего меняют именно дозу, а не сам препарат. Раньше в лечении гипертонии использовали монотерапию, сейчас ее считают неэффективной и назначают комбинированный препарат. Также пациентов с гипертонией учат снимать гипертонические кризы средствами экстренной помощи.«При хорошем контроле давления дозы препаратов могут быть уменьшены до минимально допустимых, но надо понимать, что в любом случае это пожизненная терапия, — предупреждает кардиолог. — Если гипертония установлена, то это навсегда».Важную роль в лечении играет и изменение образа жизни. Нельзя уповать только на медикаментозную терапию — должного эффекта достигнуть не удастся, если вы набираете вес, у вас низкая физическая активность, вы продолжаете курить.Ваше состояние зависит не только от врача и лекарств, но и от вашей приверженности лечению.Другие признаки гипертонииОдышкаНекоторые связывают ее с курением, а на самом деле это может быть признаком гипертонии, так как сосуды работают с перегрузкой из-за высокого давления.«Сердце и легкие взаимосвязаны, — предупреждает Светлана Гуйдо. — Одышка может быть и сердечного плана, если вы замечаете, что хуже стали переносить нагрузки».СонливостьНе любое желание поспать может быть признаком гипертонии. Однако, если в режиме сна и бодрствования у вас ничего не изменилось, а работоспособность снизилась, есть вероятность, что это влияние повышенного артериального давления.«Происходит спазм сосудов, организм недополучает кислорода, кровоток ухудшается, — рассказала врач. — Если вы замечаете, что хуже концентрируетесь на работе, появилось желание поспать, головные боли, стоит обратиться за консультацией к терапевту.Внезапные пробуждения от головной боли или нехватки воздухаНе каждое пробуждение посреди ночи или раньше будильника — признак гипертонии. Иногда это связано с повышенной тревожностью, частым пользованием гаджетами перед сном, ненормированным режимом дня. Но если вы проснулись от головной боли, особенно рано утром, когда чаще всего и происходят инфаркты и инсульты, или чувствуете нехватку воздуха, это может быть признаком гипертонии.«В этом случае показательным будет суточное мониторирование, которое может показать повышение давление, синдром сонного апноэ», — объяснила Светлана Гуйдо.Кстати, «умные» часы такие нарушения отследить не могут, они только оценивают соотношения медленных и быстрых фаз сна, которые непоказательны при постановке диагноза «гипертония».

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