Лучшие растительные напитки 8 ЛУЧШИХ напитков для снижения уровня сахара в кровиснижения уровня сахара

Если вы страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.Напитки для снижения уровня сахараВ настоящее время огромное количество людей страдают от повышенного уровня сахара в крови. В основном это связано с неправильным питанием.Повышенный уровень сахара, в свою очередь, может привести к развитию преддиабета или же непосредственно диабета.Данное хроническое заболевание можно предотвратить, если следить за весом и принимать меры по снижению уровня глюкозы в крови.Иногда мы имеем избыточное количество этого вещества в крови и даже не подозреваем об этом. Дело в том, что многие продукты из тех, что мы потребляем регулярно, содержат в себе много сахара, а мы не обращаем на это внимания и не учитываем при «подсчетах» (если вообще этим занимаемся).Люди с повышенным уровнем сахара должны потреблять не менее 8-9 стаканов воды в день.Если же вы уже страдаете от диабета, то эти напитки помогут поддерживать уровень сахара в крови в рамках допустимых значений.Имейте в виду, что их нельзя подслащивать при помощи белого сахара, так как это сведет все наши старания на «нет».Если вы все-таки хотите придать сладковатый вкус своему напитку, то сделайте это при помощи специального сахара для больных диабетом.Кроме того, необходимо строго следить за «дозировкой», так как в противном случае вместо снижения уровня сахара можно его наоборот повысить.Рекомендуется пить данные напитки натощак, так как перед завтраком уровень сахара и так самый низкий, а значит, можно добиться максимального эффекта.Если у вас уже есть какое-то лекарство для регулирования уровня сахара в крови, то ни в коем случае не стоит от него отказываться. Кроме того, желательно проконсультироваться со своим врачом относительно возможности сочетать его с предлагаемыми нами натуральными средствами.1. Напиток из алоэ вера и нопаля (вид кактуса)Ингредиенты:1 лист алоэ вера1 лист нопаля8 чашек воды (2 л)Способ приготовления:Поскольку для приготовления напитка нужна мякоть этих растений, то первое, что нужно сделать, это надрезать листья и извлечь оттуда гель (осторожнее с кактусом, не уколитесь).Нагрейте воду в кастрюле.Когда закипит, добавьте мякоть нопаля и алоэ и оставьте томиться на медленном огне еще на 5 минут.Затем процедите, а полученный напиток можете пить.Рекомендуется потреблять по 1 стакану в день.2. Овсяная водаИнгредиенты:1 стакан овсянки (105 г)2 л воды (8 чашек)1 палочка корицы (по желанию)Способ приготовления:Замочите овсянку в воде и оставьте на 12 часов.Затем процедите овсянку и положите ее в чашу блендера вместе с корицей, постепенно добавляя воду, чтобы облегчить смешивание.В результате у вас должна получиться однородная консистенция.Можно пить по 1 стакану в день, или по 1 стакану перед каждым приемом пищи.Данный напиток не только поможет контролировать уровень сахара в крови, но и подарит вам чувство сытости, ускорит метаболизм и избавит от лишних килограммов.3. Ромашка и корицаИнгредиенты:1 стакан воды (250 мл)1 столовая ложка цветов ромашки (10 г)1/2 столовой ложки молотой корицы (или палочка корицы)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь, доведите до кипения и добавьте корицу и ромашку.Оставьте на медленном огне еще на 3 минуты, потом снимите и дайте настояться еще 10 минут.Рекомендуется выпивать по одной чашке с утра, натощак.4. Кунжутное молокоИнгредиенты:1 стакан семян кунжута (200 г)1 литр натурального кокосового молока (4 стакана)Способ приготовления:Положите кунжут на раскаленную сковородку и немного поджарьте, чтобы он приобрел золотистый оттенок.Затем вам будет нужно размять семена кунжута в пасту.Эту пасту разведите в кокосовом молоке и у вас получится превосходный по своим свойствам натуральный напиток. Пить его нужно 1 раз в день.5. Чай из корицыИнгредиенты:2 палочки корицы1 л воды (4 стакана)Способ приготовления:Поставьте воду на огонь и когда она закипит, добавьте корицу.Дайте потомиться на медленном огне в течение 5 минут.Процедите и пейте по 1 чашке в день.6. Сок из шпината и сельдереяИнгредиенты:1 зеленое яблоко1 морковь3 горсти листьев шпината2 стебля сельдерея1 огурецСпособ приготовления:Тщательно вымойте и очистите морковь и яблоко.Смешайте в блендере со всеми остальными ингредиентами и пейте, тоже по 1 стакану в день.7. Зеленый чайИнгредиенты:1 столовая ложка китайского зеленого чая (10 г), в крайнем случае можно использовать и чайный пакетик.1 стакан воды (250 мл)Способ приготовления:Нагрейте воду и добавьте в нее чай.Пейте по 1 чашке после каждого приема пищи.8. Чай из эвкалиптаИнгредиенты:5 листочков эвкалипта1 литр воды (4 стакана)Способ приготовления:Нагрейте воду вместе с листьями эвкалипта, оставляя на среднем огне до закипания.Для достижения желаемых результатов рекомендуется пить минимум по 1 чашке в день.

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