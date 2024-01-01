Фрукты и овощи этого цвета помогут стать моложе и снизить риск смертельных болезней

Рацион как детей, так и взрослых должен обязательно включать в себя крупы, мясо, овощи и фрукты. Они не только помогут сохранить фигуру и здоровье, но еще и улучшат состояние кожи, волос и ногтей, говорит врач.Согласно рекомендациям диетологов, в идеале человек должен съедать пять порций фруктов и овощей в день. Например, это может быть яблоко, банан, огурец, помидор и морковь. Так организм запасется необходимыми витаминами, вы также поможете сердцу, кишечнику, коже и в целом будете съедать меньше сладкого и жирного.Каждый фрукт и овощ не зря имеет определенный цвет: это говорит о том, что в нем превалирует содержание какого-то полезного вещества.«В некоторых овощах и фруктах содержится бета-каротин. Этот оранжевый пигмент — природный провитамин A, который превращается в ретинол прямо в нашем теле», — говорит врач.Польза бета-каротина:защищает организм от свободных радикалов, которые могут спровоцировать развитие рака;снижает уровень «плохого» холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний;сохраняет красоту кожи;помогает волосам и ногтям быть крепче;защищает от преждевременного старения;сохраняет остроту зрения, предотвращая развитие ночной слепоты и других проблем.Больше всего бета-каротина содержится в оранжевых и красных фруктах и овощах. Например, это морковь, тыква, облепиха, красный перец, томат, дыня и даже манго.«Нехватка бета-каротина может проявляться через сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей. Если вы заметили ухудшение зрения или частые простуды, это может быть знаком дефицита», — говорит Диляра Лебедева.Чтобы стать здоровее и улучшить качество кожи, волос и ногтей, врач настоятельно рекомендует включить в рацион продукты с бета-каротином.Важно: этот элемент лучше всего усваивается с жирами. Поэтому не забудьте добавить немного масла в салат или пить морковный фреш со сливками. И не стоит хранить натертую морковь долго, лучше съесть сразу!Что касается замороженных фруктов и овощей, то они тоже приветствуются. Дело в том, что бета-каротин легче усваивается после нагрева, поэтому блюдо останется полезным.«Бета-каротин безопасен даже в больших количествах. Худшее, что может случиться, — это небольшое пожелтение кожи, которое быстро проходит», — заключила эксперт.

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