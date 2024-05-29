В Роспотребнадзоре назвали 3 правила, которые нужно соблюдать в жару

В период жаркой погоды особенно важно бережно относиться к своему здоровью, особенно для тех, кто страдает гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, подчеркнул ведущий эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Во-первых, эксперт советует минимизировать пребывание на улице в период дневных часов, когда солнце наиболее агрессивно, и ограничить физическую активность. Для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или гипертонией, рекомендуется вообще избегать выхода на улицу и предпочесть пребывание в помещении с кондиционером, поддерживая контроль над давлением.Во-вторых, эксперт рекомендует выбирать свободную одежду и предпочитать светлые ткани, избегая синтетики, а также не забывать о головном уборе, который поможет защитить голову от перегрева."Существуют рекомендации по употреблению жидкости. Для человека с весом 50–55 кг при температуре до 23 градусов оптимальным считается 1,5 литра в сутки. При температуре 25–29 градусов – уже 2 литра. При температуре свыше 30 градусов – 2,5–3 литра", – отмечает эксперт.Следует увеличить потребление воды в день, если планируется активная физическая активность в жару. Важно употреблять прохладную воду, чтобы избежать переохлаждения организма, подчеркивает специалист."Солнечный или тепловой удар - это серьезное состояние, которое требует немедленного вмешательства", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Переместить пострадавшего в тень"Если кто-то получил тепловой или солнечный удар, сразу же переместите его в тень или в прохладное место. Избегайте прямого солнечного излучения".Охладить телоСнимите излишнюю одежду, используйте вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и наносите холодные компрессы на шею, лоб и подмышки. Также можно использовать леденые полотенца или погрузить ноги в прохладную воду.Пить водуДайте пострадавшему пить прохладную воду или электролитные растворы, чтобы восстановить потерянные жидкости и соли.Обратиться за медицинской помощьюЕсли состояние пострадавшего не улучшается или ухудшается, немедленно вызовите скорую помощь или обратитесь к врачу. Тепловой удар может привести к серьезным осложнениям.Следить за состоянием пострадавшегоПока помощь не прибудет, продолжайте следить за состоянием пострадавшего, обеспечивая ему комфорт и поддерживая его сознание.Если он теряет сознание или перестает дышать, немедленно начните оказывать реанимационные мероприятия до прибытия медицинской помощи."Тепловой удар - это серьезное состояние, и быстрые действия могут спасти жизнь пострадавшего. Не стесняйтесь обращаться за помощью и следуйте указанным выше рекомендациям", - советует Андреева.

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