Что может говорить о нервно-мышечном заболевании у ребенка и куда обращаться?
1. Встаем из положения лежа
Попросите ребенка лечь на спину на пол (лучше на твердую поверхность) и встать из этого положения. Если он сначала переворачивается на живот, а затем с помощью рук, «лесенкой», по очереди опираясь на колени и бедра, начинает вставать — это характерный тревожный признак нервно-мышечного заболевания. Когда ребенок встал, обратите внимание, есть ли у него неестественный прогиб в пояснице, отводит ли он ручки назад, чтобы сохранить баланс в положении стоя.
2. Садимся из положения лежа
Продолжаем лежать на спине на полу. Теперь ребенку нужно будет сесть из этого положения. Если он тянет себя руками вверх за бедра, это свидетельствует о слабости мышц брюшной стенки (пресса).
Попросите ребенка сложить руки на груди «как мумия» и встать из такого положения. Ребенок сначала переворачивается на бок? Особенно показательно, если он это делает с помощью ног, а не пресса, или все же пытается опираться на ручки, чтобы встать. Это проявление слабости пресса и попытка компенсировать эту слабость с помощью рук и ног.
Обратите внимание, как ребенок ходит на цыпочках. Особое внимание нужно обратить, если ребенок так ходит всегда, — это может быть следствием постоянного перенапряжения икроножных мышц, тогда как мышцы передней поверхности голени ослаблены. Визуально икроножные мышцы у таких детей кажутся «накачанными», слишком большими для ребенка, но при этом силы в них нет.
Ребенок часто падает, у него неуклюжая, похожая на «утиную» походка? Или ребенок отводит ручки назад, чтобы компенсировать прогиб (лордоз) в пояснице и удержать равновесие? Это может быть признаком миопатии.
Поднимите мяч над головой ребенка и попросите его дотянуться до игрушки. Обратите внимание, насколько легко ему поднять руки над головой. Если их не удается поднять достаточно высоко — это потенциальный признак слабости мышц. Ребенок может помогать себе дотянуться до мяча другими способами: например, вставая на цыпочки (не поднимая руки до конца). Попросите прижать стопы плотно к полу и все же дотянуться до мяча.
Также обратите внимание на лопатки при поднятии рук над головой. Если они «превращаются в крылышки» (отстают от спины) — это один из признаков миопатии, который так и называется — «крыловидные лопатки».
Спускаясь по лестнице, ребенок выставляет таз вперед? Походка при этом может быть раскачивающейся, «утиной», как при выполнении упражнения №3. Поднимаясь, ребенок опирается ручками на бедра и/или перила?
Обратите на это внимание: так выражается слабость мышц ног и тазового пояса.
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