Что может говорить о нервно-мышечном заболевании у ребенка и куда обращаться?

Чуткое отношение к здоровью малыша — это норма современности. В нашем материале собрано несколько простых упражнений, которые могут помочь в домашних условиях проверить: есть ли у вашего ребенка признаки нервно-мышечного заболевания — миопатии.1. Встаем из положения лежаПопросите ребенка лечь на спину на пол (лучше на твердую поверхность) и встать из этого положения. Если он сначала переворачивается на живот, а затем с помощью рук, «лесенкой», по очереди опираясь на колени и бедра, начинает вставать — это характерный тревожный признак нервно-мышечного заболевания. Когда ребенок встал, обратите внимание, есть ли у него неестественный прогиб в пояснице, отводит ли он ручки назад, чтобы сохранить баланс в положении стоя.2. Садимся из положения лежаПродолжаем лежать на спине на полу. Теперь ребенку нужно будет сесть из этого положения. Если он тянет себя руками вверх за бедра, это свидетельствует о слабости мышц брюшной стенки (пресса).Попросите ребенка сложить руки на груди «как мумия» и встать из такого положения. Ребенок сначала переворачивается на бок? Особенно показательно, если он это делает с помощью ног, а не пресса, или все же пытается опираться на ручки, чтобы встать. Это проявление слабости пресса и попытка компенсировать эту слабость с помощью рук и ног.Обратите внимание, как ребенок ходит на цыпочках. Особое внимание нужно обратить, если ребенок так ходит всегда, — это может быть следствием постоянного перенапряжения икроножных мышц, тогда как мышцы передней поверхности голени ослаблены. Визуально икроножные мышцы у таких детей кажутся «накачанными», слишком большими для ребенка, но при этом силы в них нет.Ребенок часто падает, у него неуклюжая, похожая на «утиную» походка? Или ребенок отводит ручки назад, чтобы компенсировать прогиб (лордоз) в пояснице и удержать равновесие? Это может быть признаком миопатии.Поднимите мяч над головой ребенка и попросите его дотянуться до игрушки. Обратите внимание, насколько легко ему поднять руки над головой. Если их не удается поднять достаточно высоко — это потенциальный признак слабости мышц. Ребенок может помогать себе дотянуться до мяча другими способами: например, вставая на цыпочки (не поднимая руки до конца). Попросите прижать стопы плотно к полу и все же дотянуться до мяча.Также обратите внимание на лопатки при поднятии рук над головой. Если они «превращаются в крылышки» (отстают от спины) — это один из признаков миопатии, который так и называется — «крыловидные лопатки».Спускаясь по лестнице, ребенок выставляет таз вперед? Походка при этом может быть раскачивающейся, «утиной», как при выполнении упражнения №3. Поднимаясь, ребенок опирается ручками на бедра и/или перила?Обратите на это внимание: так выражается слабость мышц ног и тазового пояса.

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