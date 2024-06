10 советов для борьбы с гипертонией от доктора Мерколы

Чрезмерное употребление сахара – главная причина высокого кровяного давления!Если у вас высокое кровяное давление, стратегии питания будут играть решающую роль в его контроле. А если у вас прегипертония, ее развитие обычно можно остановить и восстановить нормальное давление, просто изменив рацион. Новое исследование, опубликованное в «Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics», показало, насколько полезным может быть употребление в пищу всеми любимой голубики.Джозеф Меркола: профилактика гипертонииЕжедневный прием голубики может помочь снизить кровяное давлениеГолубика полезна для здоровья сердца при правильной дозировкеКак сахар влияет на высокое кровяное давление?Лекарства от давления могут сократить жизньМои рекомендации по профилактике гипертонииЕжедневный прием голубики может помочь снизить кровяное давлениеВ исследовании принимали участие женщины в фазе постменопаузы, у которых особенно часто развивается гипертония и артериальная ригидность, что существенно увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний.Женщины, страдающие прегипертонией или гипертонией, в течение восьми недель ежедневно получали лиофилизированный порошок из ягод голубики в количестве, эквивалентном одному стакану свежей голубики или порошок плацебо.В конце исследования систолическое артериальное давление (верхнее число) снизилось на 5%, а диастолическое артериальное давление (нижнее число) снизилось на более чем 6% у группы, употребляющей в пищу голубику. Существенных изменений у принимающей плацебо группы выявлено не было.У группы, употребляющей в пищу голубику, был также существенно повышен уровень оксида азота (ОА). Оксид азота помогает сосудам сохранять свою эластичность и расширяет их, что приводит к снижению кровяного давления.Голубика полезна для здоровья сердца при правильной дозировкеГолубика и подобные ей ягоды очень полезны, но только в умеренном количестве. Ягоды содержат много клетчатки и полезных для сердца антиоксидантов, а уровень содержания сахара в ягодах относительно низкий.Прошлые исследования показали, что риск возникновения сердечного приступа у женщин, которые употребляли более трех порций голубики (и клубники) в неделю, был на 32% ниже.Эти ягоды полезны благодаря содержанию флавоноидов – природных пигментов, также называемых антоцианами, которые служат антиоксидантами и придают ягодам их характерные красные и фиолетовые оттенки.Антоцианы известны своими полезными свойствами для эндотелиальной выстилки кровеносной системы и, возможно, даже предотвращают закупорку артерий и способствуют поддержанию нормального кровяного давления.Употребление натуральных ягод может быть полезным для здоровья, но очень важно помнить о соблюдении меры, особенно если у вас повышенное кровяное давление, так как ягоды содержат сахар.Приемлемой дозировкой является один стакан свежей голубики в день (около 7 грамм фруктозы, см. подробности ниже). Однако если вы употребляете другие источники сахара, ваш уровень сахара в крови может существенно повысится и усугубить вашу проблему с кровяным давлением.Основную опасность в данном случае представляют не натуральные, органические ягоды, а добавленный сахар/фруктоза, которые американцы ежедневно потребляют в опасно большом количестве.Такие переработанные продукты, как газированная вода, фруктовые соки и насыщенный фруктозой кукурузный сироп, скорее всего, намного больше влияют на ваше суточное потребление фруктозы, чем горсть ягод.Как сахар влияет на высокое кровяное давление?Фруктоза повышает уровень мочевой кислоты, которая повышает кровяное давление, блокируя оксид азота в сосудах. (Мочевая кислота – это побочный продукт метаболизма фруктозы).Кроме того, высокое кровяное давление часто связано с чрезмерной выработкой организмом инсулина и лептина в ответ на употребление полуфабрикатов и насыщенной углеводами пищи. Повышение уровня инсулина и лептина в крови ведет к повышению давления. В итоге вы можете стать нечувствительны к инсулину и (или) лептину.По словам д-ра Роуздейл, инсулин помогает накапливать магний, однако если рецепторы инсулина ослаблены, и клетки становятся невосприимчивы к инсулину, организм не способен накапливать магний и выводит его с мочой. Хранящийся в клетках магний расслабляет мышцы.Если уровень магния слишком низок, кровеносные сосуды не смогут полностью расслабиться, что приводит к повышению давления. Все эти проблемы (инсулин, лептин и мочевая кислота) можно решить, исключив сахар/фруктозу из рациона.В качестве типичной рекомендации я советую поддерживать суточное потребление фруктозы на уровне 25 грамм, включая фруктозу из ягод и фруктов. Если у вас высокое кровяное давление (либо инсулинорезистентность, диабет, сердечные заболевания и другие хронические заболевания), лучше ограничить потребление фруктозы до 15 грамм и менее до полной нормализации вашего состояния.Лекарства от давления могут сократить жизньВысокое кровяное давление может быть смертельным, однако вам следует хорошо подумать, прежде чем использовать лекарства для его лечения, особенно если давление умеренно повышено. В большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии. В некоторых случая лекарства могут не только не продлить, а сократить вам жизнь.Во время одного исследования пациенты с диабетом получали одно или более лекарств от давления (сочетания блокаторов кальциевых каналов, бета-блокаторов, ингибиторов АПФ и диуретиков) в сочетании, необходимом для достижения систолического кровяного давления на уровне ниже 130 мм рт.ст. (стандартные рекомендации при гипертонии у диабетиков).Ученые обнаружили, что более жесткий контроль давления пациентов не имел связи с лучшими результатами. Неконтролируемая группа показала наихудшие результаты, что не удивительно, однако, риск смерти у группы, где систолическое кровяное давление поддерживалось на уровне 130-140, оказался немного ниже, чем у группы, где систолическое кровяное давление поддерживалось на рекомендуемом уровне ниже 130 мм рт.ст.Прошлые исследования также показали, что жесткий контроль кровяного давления может привести к его чрезмерному понижению и повышенному риску возникновения сердечно-сосудистых осложнений. Существует серьезное различие между достижением здорового давления с помощью правильного питания, физических упражнений и умения справляться со стрессами в сравнении с «принуждением» организма к выдаче необходимого результата с помощью лекарственного средства.Мои рекомендации по профилактике гипертонииИзбегайте полуфабриктов (из-за их высокого содержания сахара/фруктозы, злаков, трансжиров и других окисленных жиров и обработанной соли) – моя рекомендация номер один при высоком кровяном давлении. Вместо этого сделайте натуральные, органические продукты основой своего рациона.Замените полуфабрикаты и другие источники нерастительных углеводов на здоровые жиры. Источники здоровых жиров включают:АвокадоМасло из сырого, органического молока коров травяного откормаСырые молочные продуктыЖелтки домашних яицКокосы и кокосовое маслоОрганические ореховые масла, которые не поддаются влиянию теплаСырые орехи, например, пекан и макадамия, которые содержат мало протеина и много здоровых жировМясо животных травяного откорма или домашней птицыВ поддержании нормального кровяного давления играет роль не только диета… комплексная программа физических упражнений также может нормализовать кровяное давление и здоровье сердца на нескольких уровнях (например, улучшить чувствительность к инсулину).Для наилучшего результата настоятельно рекомендую включить высокоинтенсивные интервальные упражнения в программу тренировки.Также рекомендую включить силовую тренировку. Разработка отдельных групп мышц повышает к ним приток крови, а хороший приток крови повысит чувствительность к инсулину. Если же вы хотите достичь еще больших результатов, делайте зарядку босиком на улице в солнечные дни.Во-первых, вы получите столь необходимый солнечный свет, который способствует выработке полезного для сердца витамина D. Во-вторых, пребывание на солнце в ясный день также поможет поддерживать здоровые биологические часы, что способствует хорошему сну.Недостаточный сон – еще один часто пренебрегаемый фактор, который может стать причиной возникновения резистентной гипертонии. В то же время, прогулки босиком помогут вам «заземлиться».Проведенные эксперименты показывают, что прогулки босиком на улице, которые также называют «заземлением», улучшают вязкость крови и кровообращение, что способствует нормализации кровяного давления.Помните, что в большинстве случаев высокое кровяное давление – это состояние, которое зачастую можно исправить с помощью возвращения к более естественному образу жизни.Рекомендую вам ознакомиться с моим полным перечнем стратегий профилактики и лечения гипертонии. Ниже представлены дополнительные советы по этому поводу.1. Не завтракайтеИсследование показало, что краткосрочное голодание помогает в борьбе с ожирением и диабетом 2 типа, которые являются факторами риска высокого кровяного давления. Организм больше всего чувствителен к инсулину и лептину после небольшого периода голодания.Существует множество режимов голодания, однако самый простой из них – расписание приема пищи, при котором вы каждый день ограничиваете прием пищи определенным временем.2. Оптимизируйте уровень витамина DАртериальная ригидность (атеросклероз) – основной фактор высокого кровяного давления. По мере того, как кровь перемещается из сердца, клетки в стенке аорты, которые называются барорецепторами, улавливают барическую нагрузку и передают сигнал нервной системе повысить или снизить давление.Тем не менее, чем жёстче артерии, тем менее чувствительными становятся барорецепторы и их эффективность отправки соответствующих сигналов. В свою очередь, дефицит витамина D связан с ригидностью артерий. Именно поэтому так важна оптимизация уровня этого витамина.3. Научитесь справляться со стрессомСвязь между стрессом и гипертонией четко определена. Подавленные негативные эмоции, например, страх, злость и печаль могут существенно ограничить вашу способность справляться с неизбежными ежедневными стрессами в жизни.Сами по себе стрессовые события не являются пагубными, здесь играет роль ваша способность справляться с ними. Рекомендую ознакомиться с Техникой эмоциональной свободы (EFT), которая поможет преобразовать подавленные негативные эмоции и снять стресс.4. Нормализируйте соотношение омега 6:3Большинство американцев получают слишком много омега-6 из своей диеты и слишком мало омега-3. Если у вас инсулинорезистентность, потребление жиров омега-3 поможет восстановить чувствительность рецепторов инсулина. Жиры омега-6 содержатся в кукурузном, соевом и подсолнечном масле, а также в масле канолы и сафлоры.Если вы потребляете большое количество перечисленных масел, вам следует исключить их из рациона или ограничить потребляемое количество. Самый безопасный источник омега-3 – рыба. Однако, если для вас это слишком сложно либо дорого, рыбу можно заменить маслом морского криля, которое в 48 раз эффективнее рыбьего жира.5. Оптимизируйте кишечную флоруВ сравнении с приемом плацебо, люди с высоким кровяным давлением, которые принимали пробиотики, снизили систолическое кровяное давление (верхнее число) на 3,56 мм рт.ст. и диастолическое кровяное давление (нижнее число) на 2,38 мм рт.ст.Лучший способ оптимизировать кишечную флору – избегать употребления сахара и полуфабрикатов, включая ферментированные натуральным способом пищевые продукты, которые могут содержать в 100 раз больше бактерий, чем содержится в бутылочке высокоэффективных пробиотиков.Использование ферментированных продуктов на основе закваски, например, «Kinetic», повысит содержание таких важных питательных веществ, как витамин K2.6. Поддерживайте оптимальное соотношение натрия и калияКак указывалось выше, дисбаланс соотношения может привести к возникновению гипертонии. Достичь оптимального соотношения можно, отказавшись от полуфабрикатов, которые насыщенны обработанной солью и содержат ничтожно мало калия и других необходимых питательных веществ.Вместо этого употребляйте натуральные необработанные продукты, желательно органические и выращенные недалеко от вашего места проживания, что обеспечит оптимальное содержание питательных веществ. Такое питание естественным путем обеспечит ваш организм большим количеством калия по отношению к натрию.7. Откажитесь от кофеинаСвязь между употреблением кофе и высоким кровяным давлением еще не до конца исследована, однако существует достаточно фактов, указывающих на то, что кофе и другие кофеиносодержащие напитки и продукты могут ухудшить состояние при гипертонии.8. Витамины C и EИсследования показали, что витамины C и E могут помочь снизить кровяное давление. Если вы употребляете цельные продукты, вы, скорее всего, уже получаете достаточное количество этих питательных веществ. Если же вы нуждаетесь в добавке, принимайте витамин Е только в натуральной форме (не синтетический).Внимательно ознакомьтесь с этикеткой перед покупкой. Форма натурального витамина E всегда начинается с «d-» (d-альфа-токоферол, d-бета-токоферол и т.д.) Форма синтетического витамина E начинается с «dl-».9. Экстракт из листьев оливкового дереваВ одном исследовании 2008 года ежедневная добавка в размере 1000 мг экстракта из листьев оливкового дерева в течение восьми недель привела к существенному снижению кровяного давления и («плохого») холестерина ЛПНП у людей с пограничной гипертонией.Если вы хотите добавить листья оливкового дерева в качестве натурального дополнения к здоровой диете, постарайтесь найти свежие экстракты из листьев оливкового дерева, которые обеспечат максимальную эффективность.Кроме того, вы можете самостоятельно готовить чай из листьев оливкового дерева. Для этого поместите чайную ложку с горкой сушенных листьев оливкового дерева в заварочный шарик или мешочек для заварки трав.Поместите содержимое в две кварты (два литра) кипящей воды и заваривайте от 3 до 10 минут. Чай готов, когда его цвет станет средне-янтарным.10. Полезные советыПовышение уровня оксида азота в крови может раскрыть суженные кровеносные сосуды и снизить кровяное давление. Способы повышения уровня этого вещества включают принятие теплой ванны, дыхание через одну ноздрю (закройте другую ноздрю и рот), употребление в пищу насыщенной аминокислотами и витамином C китайской горькой тыквы.

