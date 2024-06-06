Врач Белоусов: иногда стаканом минералки можно заменить тарелку супа

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов: минеральная вода может заменить собой суп в особых обстоятельствах.Врач Белоусов поделился профессиональным мнением о пользе супов. Специалист констатировал, что сегодня у людей есть доступ к широкому ассортименту продуктов, поэтому считать, что только суп является правильной едой, не стоит. Здоровому человеку не обязательно есть супы, если он не хочет – главное в питании, чтобы организм получал разнообразные питательные вещества из натуральных продуктов.В то же время специалист отметил, что умеренно горячий суп хорошо усваивается и в целом благоприятно сказывается на работе пищеварения.Какую пользу приносят супы:Супы на костном бульоне обеспечивают организм коллагеном, необходимым для суставов и кожи;Овощные супы насыщены витаминами и минералами – это хорошая поддержка для иммунной системы;Мясные наваристые супы богаты белком, дают энергию и силу, их полезно есть для укрепления мышц и организма после болезни или стресса;Грибные супы являются хороши источником клетчатки и витаминов группы В, необходимых для здоровья нервной системы.Врач Белоусов прокомментировал возможность замены супа минеральной водой. Медик констатировал, что иногда стаканом минералки действительно можно заменить тарелку супа.«Некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой, особенно тем, кто следит за своим весом... время от времени стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа, если нет времени полноценно пообедать», - объяснил гастроэнтеролог «Лайфу».По мнению врача, постоянно так делать все же не стоит. Организм не просто получает из супа питательные вещества, но и эффективно их усваивает. Полностью заменить собой суп минеральная вода не может.

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