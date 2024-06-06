Пьян, но не от вина: что провоцирует у человека «синдром пивоварни»

Уникальный случай женщины, страдающей от алкогольной интоксикации, описали канадские врачи. Пациентке долго не могли поставить диагноз и лечили от алкоголизма, но все оказалось сложнее.После бурных алкогольных возлияний практически неизбежно наступает возмездие в виде похмелья: головная боль, перегар, сильная жажда, тошнота и прочие составляющие. Но, согласитесь, обидно, когда все эти симптомы появляются, даже если в организм не попало ни капли спиртного. А такое тоже бывает.Необычный случай описали врачи в журнале Канадской медицинской ассоциации. 50-летняя женщина на протяжении двух лет обращалась к врачам, пытаясь понять, что с ней происходит. Она жаловалась на сонливость — просто могла выключиться во время работы или приготовления обеда. Кроме того, близкие отмечали, что от нее часто пахнет алкоголем, а речь путаная. Можно было бы предположить, что пациентка выпивает, но когда-то ее лимит ограничивался бокалом вина по праздникам, а в последние годы она отказалась и от него.«В первый визит семейный врач поставил пациентке диагноз „алкогольная интоксикация“, несмотря на ее заверения, что она не пьет алкоголь, — пишут исследователи. — Уровень алкоголя у нее был повышен до 39 ммоль/л при норме меньше двух. КТ не выявило острых осложнений. Далее она обследовалась у психиатров, которые оказывали ей помощь по типу наркологической».При этом после каждого такого «приступа» пациентке нужно было 1-2 недели больничного, чтобы прийти себя. В это время она практически не ела и все время хотела спать. Эпизодически это повторялось каждые 1-2 месяца.В итоге после седьмого обращения женщину все же направили в отделение неотложной помощи гастроэнтерологической клиники. В этот момент уровень алкоголя в крови у нее составлял 62 ммоль/л. Врач скорой помощи поставил редчайший диагноз — «синдром автопивоварни», когда кишечные грибки сами вырабатывают алкоголь в результате брожения.«Синдром автопивоварни — это эндогенное брожение алкоголя грибками в кишечнике, — объясняет доктор Рахель Зевуде из Университета Торонто. — Поставить диагноз очень сложно: надо измерять уровень этанола с пероральным введением глюкозы, брать посевы на грибок и тестировать желудочно-кишечный секрет на чувствительность к нему».Пациентке прописали противогрибковые препараты и посадили на низкоуглеводную диету. После месячного курса лечения симптомы исчезли. Но через четыре месяца женщина снова стала питаться в обычном режиме и уже спустя месяц опять попала в больницу, после чего ей пришлось снова сесть на диету.«Противогрибковые препараты и низкоуглеводная диета являются основным методом лечения этого состояния. Сахар преобразуется в алкоголь, поэтому диета, которая снижает количество сахара, также снижает количество алкоголя», — подчеркивают эксперты.Синдром автопивоварни — редкий синдром эндогенного алкогольного брожения. Впервые о нем стало известно в 1948 году, когда врачи столкнулись с маленьким пациентом, содержимое желудка которого пахло алкоголем. Как отдельный диагноз синдром впервые описали в 1952 году. Считается, что он возникает, когда в кишечнике появляется слишком много микроорганизмов, которые могут ферментировать алкоголь из углеводов. Но из-за нетипичных симптомов пациенты десятилетиями могут не понимать, что с ними происходит.Врачи предполагают, что синдром автопивоварни чаще возникает у людей с заболеваниями печени, нарушениями моторики кишечника или с диабетом. Кроме того, он может развиться после приема антибиотиков, что приводит к дисбактериозу кишечника.

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