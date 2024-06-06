Секреты самой полезной кухни мира раскрыла диетолог Гончар

Итальянская, французская, турецкая, японская… Каких только кухонь не существует в кулинарии, и каждая отличается своими уникальными вкусами, способами приготовления и употребления продуктов. Но какая лучше?Каждый народ, каждая нация с древности имеет свои уникальные кулинарные традиции. Причем для других стран и народностей они могут казаться забавными, интересными или даже шокирующими. В одних странах едят много перца, в других — овощей и фруктов, в третьих — мяса или рыбы.Давайте разберемся, есть ли самая здоровая, самая полезная кухня мира, которая будет однозначно поддерживать здоровье любого, кто перейдет на принципы ее питания? С таким вопросом «Доктор Питер» обратился к эксперту Виктории Гончар — кандидату медицинских наук, диетологу, гастроэнтерологу, эндокринологу СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Веками сложившиеся традицииКаждая культура отличается своими уникальными и вкусными блюдами. При этом далеко не все кулинарные традиции можно назвать полезными для здоровья по набору продуктов или способу их приготовления. Многие национальные кухни делают акцент на выпечку, жирные или жареные блюда, плотную, калорийную и сытную пищу. И подобные кулинарные традиции складывались веками.Этому есть вполне логичное объяснение. Изначально, многие века назад, продуктов было гораздо меньше. Позволить себе самую вкусную, сытную и разнообразную пищу могли люди небедные, а тем, кто жил скромно и много трудился, нужно было есть плотно, калорийно и готовить еду из тех вариантов продуктов, что были доступными в данной местности и в данное время года.Выбор естьУ большинства из нас есть выбор продуктов и вариантов кухни, которую хотелось бы взять за основу рациона. Однако идеальные варианты, наверное, все-таки выделить будет сложно. Свои недостатки находятся даже в тех гастрономических культурах, которые традиционно считаются наиболее полезными. Яркий пример — японская кухня. Поклонники здорового питания любят ее за небольшие порции, обилие рыбы и овощей. Однако не стоит забывать, что основу многих японских блюд составляет белый обработанный рис — классический быстрый углевод. Регулярное употребление соевого соуса тоже не слишком полезно, так как в нем содержится слишком много соли.Средиземноморская — особый вариантСреди мировых кулинарных традиций выделяется средиземноморская кухня, которую предпочитают в Италии, Испании, Греции и других странах этого региона. Средиземноморская диета включает в себя много овощей и фруктов, разнообразие белка (мясо, рыба, морепродукты), медленные углеводы, орехи и изобилие оливкового масла — полезного источника жиров. Какие еще преимущества есть у такого рациона?Традиционные блюда средиземноморской кухни включают в себя полезные крупы, например булгур или кускус. Конечно, нельзя не вспомнить и о пасте из твердых сортов пшеницы. В отличие от макарон мягких сортов пшеницы, такая паста обеспечивает более длительное насыщение и не вызывает колебания уровня сахара в крови. Важно отметить, что в классической средиземноморской кухне к пасте не принято подавать жирные соусы на сливках. Те же итальянцы отдают предпочтение томатному соусу на основе свежих или консервированных томатов, пряностей и зелени.Свежие салаты, овощи-гриль и тушеные овощные блюда занимают важное место в средиземноморской кухне. Такие блюда обогащают рацион витаминами и минералами, а также обеспечивают достаточное количество клетчатки — обязательного элемента здорового пищеварения.Средиземноморскую кухню невозможно представить без оливкового масла, которое отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров. Они участвуют в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижают уровень плохого холестерина в крови. В состав оливкового масла также входят витамины K и E, антиоксидантные вещества, снижающие риски развития хронических заболеваний и воспалительных процессов в организме.АдаптивностьНеочевидный плюс средиземноморской диеты — возможность адаптировать рацион под себя, прежде всего — его углеводную составляющую. Например, пасту и другие блюда с высоким содержанием углеводов можно перенести на обед, а вечером отдать предпочтение белку и овощам.Важно понимать, что средиземноморская кухня, как и любая другая, требует осознанного подхода в питании. Каким бы полезным ни был состав рациона, без соблюдения базовых правил питания извлечь из него пользу не получится. Важно контролировать размеры порций, избегать переедания и придерживаться своей индивидуальной суточной нормы калорий.

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