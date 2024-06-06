Россиянам рассказали о последствиях нарушения прикуса у взрослых

Кариес и потеря зубов в прошлом могут привести к нарушению прикуса во взрослом возрасте, заявил стоматолог — хирург-имплантолог Александр Завалюк. По его словам, прогрессирование патологий также может быть связано с не вылеченными в детстве заболеваниями ротовой полости."Причина заключается в функциональной перегрузке зубов и пародонта (тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке). Если у пациента нет даже одного зуба, то жевательная нагрузка начинает перераспределяться неравномерно. Из-за усиленной нагрузки зубы вокруг дефекта могут начать смещение", — уточнил стоматолог.Он также обратил внимание на то, что нарушение прикуса может возникнуть, если пациент из-за болей постоянно жует на другой стороне. По его словам, установка имплантов с протезами в таких случаях должна послужить профилактикой вышеуказанной проблемы у совершеннолетних. Однако при отсутствии места в челюсти с пациентом работают хирург, ортопед, ортодонт и гнатолог, которые занимаются комплексным лечением.Имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила об осложнениях и летальном исходе в случае промедления в лечении зубов. Она добавила, что любой воспалительный процесс в ротовой полости опасен.

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