PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности

Потребление продуктов, богатых клетчаткой, жирными кислотами, железом, магнием, селеном и витамином В1, коррелирует с более низким риском сердечной недостаточности. К таким выводам пришли ученые Народной больницы провинции Шаньси при Сианьском Университете Цзяо-Тун в Китае.В исследовании приняли участие 10 766 человек. Они предоставили данные о своем рационе питания и прошли необходимые обследования для оценки сердечной функции и кардиометаболического здоровья. Ученые стремились выяснить, как воспаление в организме, вызванное неправильным питанием, влияет на риск развития сердечной недостаточности.Результаты показали, что снижение качества питания было достоверно связано с повышением уровня воспаления и увеличением концентрации натрийуретического пептида про-B-типа в организме. Тенденция к повышению уровней NT-proBNP является важным маркером сердечной недостаточности.Ученые также обнаружили, что наиболее низким риск развития такой патологии вследствие воспаления был у людей, рацион которых был сбалансирован по белкам, углеводам, клетчатке (пищевым волокнам), мононенасыщенным и полиненасыщенным жирным кислотам, витамину А, ?-каротину, витамину В1, ниацину, фолиевой кислоте, витамину Е, магнию, железу, селену, кофеину, этанолу и n-3 жирным кислотам.Исследователи подчеркнули, что антиоксидантные свойства селена особенно важны для защиты тканей от окислительного стресса (особой формы повреждения). Витамины А и ?-каротин, ниацин, фолиевая кислота и витамин Е имеют решающее значение для лечения сердечной недостаточности и поддержания общей сердечно-сосудистой системы в хорошей форме.Селен содержится в оливковом масле, морепродуктах, рыбе, маслинах, бобовых, орехах, гречневой и овсяной крупе. Витамины А, Е, фолиевая кислота и ?-каротин — в растительной пище и листовой зелени, а ниацин — в ржаном хлебе, гречке, фасоли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки