Не только отеки: врач назвала 8 неочевидных симптомов, что у вас отказывают почки

Одним из самых известных признаков проблем с почками считаются отеки. Однако есть и менее очевидные. Многие живут с ними годами, списывая совсем на другое.Что делают почкиВ процессе очистки организма от ненужного задействованы многие органы. Например, легкие помогают избавиться от углекислого газа, печень обезвреживает и выводит токсины, с помощью кожи организм выводит пот, содержащий конечные продукты метаболизма почек. Важную роль в процессе детокса играют и сами почки.«Если представить, что весь организм — мегаполис, то почки в нем будут выполнять функцию фильтровальной станции, убирая из крови все лишнее. Каждый день через них проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются отходы. Затем они выводятся с мочой», — рассказывает в своем телеграм-канале врач-терапевт и биохакер Ирина Баранова.По словам медика, этот парный орган размером с кулак, располагающийся справа и слева от позвоночника на уровне двух нижних ребер, помогает удалять из крови:отходы после метаболизма белков, включая мочевину, креатинин, мочевую кислоту и аммоний;избыток электролитов;органические кислоты, например оксалаты, цитраты;токсины, те же продукты распада алкоголя, пестициды, тяжелые металлы;медикаменты и их метаболиты;избыток водорастворимых витаминов;некоторые гормоны и их метаболиты, среди них кортизол, эстрогены, прогестерон, тестостерон.Но почки не только фильтр. Как отмечает Ирина Баранова, они также поддерживают общий водный и электролитный баланс, сохраняют кислотность крови в норме, что важно для правильной работы всех клеток и органов. А еще они влияют на гормональный фон, вырабатывая:гормон эритропоэтин, который стимулирует выработку эритроцитов в костном мозге;фермент ренин, который участвует в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса.«Также они преобразуют витамин D в его активную форму, кальцитриол. Не всегда нам достаточно просто начать принимать витамин D, ведь может быть нарушен процесс его перевода в активную форму в печени или почках», — добавляет доктор.Смотрите не только на отекиКак отмечает Ирина Баранова, от здоровья почек зависит не только наше самочувствие, но и порой жизнь. Поэтому за их состоянием надо следить, обращая внимание даже на малейшие нарушения в работе. Но дело в том, что часто неблагополучие внешне может долго никак особо не проявляться, пока ситуация не станет совсем критичной и почки фактически откажут. Подробнее о таких случаях можно прочитать ЗДЕСЬ.Вовремя же обнаружить начавшиеся проблемы можно по анализам крови, мочи и УЗИ почек, если проходить исследования регулярно, хотя бы раз в год. Следует также обращать внимание на некоторые симптомы, в которых иногда трудно заподозрить наш «фильтр». И речь сейчас не про отеки, которые, впрочем, нередко говорят о сбоях в работе почек. По крайней мере, это точно повод проверить, все ли с ними хорошо. Как по виду и месту отеков можно понять их причину — объяснение профессора Оксаны Драпкиной читайте ЗДЕСЬ.Ирина Баранова перечислила еще восемь неочевидных признаков, которые не стоит игнорировать:хроническая усталость, утомляемость и апатия;зуд кожи и кожные заболевания;металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта;мерзлявость и холодные руки-ноги;трудности с концентрацией внимания, забывчивость;боль в пояснице, мышечные спазмы;высокое артериальное давление;шум в ушах.«Ведь это то, с чем сталкиваются или даже живут многие люди, списывая все то на одно, то на другое, а причина в почках», — предупреждает врач.

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