Врач Тарасов: боль в животе и запор могут указывать на рак толстой кишки

Челябинский врач Дмитрий Тарасов назвал симптомы колоректального рака.Врач Тарасов констатировал, что боль в животе и запор могут указывать на рак толстой кишки.«Чаще всего болезнь сигнализирует болью в животе, изменением в работе кишечника (диарея или запор), появлением крови при походе в туалет», - уточнил он на своей странице в соцсети.Тарасов подчеркнул, что возникновения таких симптомом в возрасте около 50 лет и старше может оказаться очень тревожным сигналом. При их появлении нужно не затягивая времени обращаться к врачу, поскольку в этом возрасте такие признаки означают повышенный риск развития рака толстой кишки.Дмитрий Тарасов заявил, что медицинская практика показывает: от момента появления первых симптомов колоректального рака до его непосредственного выявления проходит в среднем шесть месяцев.Также врач обратил внимание на то, что колоректальный рак «молодеет»: раком толстой кишки все чаще заболевают люди возрастом до 50 лет.«Исследователи считают, что заболеваемость раком толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет будет продолжать расти в ближайшие годы», - поделился он.Медик подчеркнул, что эффективным способом своевременно выявить рак кишечника является профилактический скрининг. Проводить его Тарасов советует начинать с 45 лет. Он отметил, что колоректальный рак является предотвратимым при обнаружении на раннем сроке.Кроме того, для предотвращения болезни врач порекомендовал следить за качеством питания, иметь достаточно физических нагрузок.

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