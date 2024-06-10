Врач назвала три худших продукта, без которых многие люди не могут прожить и дня
Одна из рекомендаций - отказаться от кофе из уличных автоматов и кофемашин.
"Такой кофе может не только заплесневеть, но еще и содержать массу вредных добавок", - цитирует диетолога Pronews.gr.
Хедлунд посоветовала пить проверенный домашний кофе, не содержащий пестицидов.
Продуктом с непонятной начинкой диетолог назвала растительное мясо, указав, что в составе присутствуют порой небезопасные масла. Однако для большинства придерживающихся здорового образа жизни вегетарианцев этот продукт стал тем, без чего они не могут прожить и дня.
Выступила американский диетолог и против хлопьев на завтрак.
"Нет никакой пользы для здоровья в том, чтобы утро начиналось со скачка сахара в крови", - заявила Хедлунд, добавив, что рекомендует белковые продукты на завтрак.
Ранее российские специалисты указали на еду, которая провоцирует сердечно-сосудистые недуги, увеличение "плохого" холестерина и даже повышает риски развития злокачественных опухолей. Речь про трансжиры, которые встречаются в фастфуде, картофельных чипсах, полуфабрикатах и мороженом.
Также онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предупредил, что соусы к мясным блюдам зачастую могут быть не менее опасны пережаренного шашлыка. Cмесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса, консервантов представляют собой многие кетчупы.
"А в более дешевых соусах содержатся трансжиры", - заключил специалист.
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