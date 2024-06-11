Профессор Каневская: кому нельзя есть творог

Доктор медицинских наук Светлана Каневская: некоторым людям нужно свести количество творога в своем рационе к минимуму, либо отказаться от его употребления совсем.Творог – продукт полезный во многих отношениях, но и его присутствие на столе может быть нежелательным или даже противопоказанным. Профессор Каневская, объясняя, кому нельзя есть творог, уточнила: данный продукт может не вписаться в рацион людей с такой особенностью как непереносимость лактозы (молочного сахара). В её случае творог ограничивается или исключается полностью, в зависимости от силы реакций организма.«Творог содержит лактозу – натуральный сахар молока, который трудно переваривается. При недостатке ферментов, расщепляющих этот элемент, наблюдаются спазмы и дискомфорт в животе, тошнота, диарея и метеоризм – все это признаки непереносимости лактозы», - поделилась Светлана Каневская с порталом «Чемпионат».Еще одна категория людей, которым нельзя есть творог, – это лица, обладающие повышенной чувствительностью к казеину (молочный белок). Подобная чувствительность может быть разной степени, за её проявление отвечает иммунная система. У некоторых людей молочные белки вызывают тяжелые реакции аллергического типа вплоть до высыпаний на коже, затрудненного дыхания и развития аутоиммунных заболеваний.Также Каневская посоветовала воздерживаться от употребления творога людям с хроническими заболеваниями почек. Эксперт отметила, что при почечных патологиях пациентам рекомендуется строго контролировать количество употребляемых продуктов, содержащих белок, – его усвоение является серьезной нагрузкой для почек.

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