Перечислены главные ошибки при ходьбе для похудения

Ходьба как вид физической активности имеет множество преимуществ. В том числе она помогает улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, настроение, повысить уровень энергии. Тем не менее большинство людей склонны саботировать свои усилия по похудению некоторыми ошибками.Нехватка времени на прогулки. Старайтесь уделять не менее 150 минут упражнениям средней интенсивности или 75 минутам упражнений высокой интенсивности в неделю. Если вы только начинаете тренироваться, то постепенно увеличивайте ежедневное количество шагов и стремитесь делать около 10 000 шагов в сутки. Сделайте ходьбу в целом регулярной частью своей жизни.Отказ от увеличения интенсивности ходьбы. Если вы хотите похудеть, то вам нужно повышать интенсивность ходьбы. Это позволит сжигать больше калорий и улучшит работу сердечно-сосудистой системы. Это можно сделать при помощи ношения утяжелённого жилета или рюкзака, пары лёгких гантелей, прогулок по холмам, тропам, неровным поверхностям, увеличения темпа, интервальной ходьбы, изменения скорости и прогулок по уклонам.Пропуск разминки и заминки. Это может привести к травмам и помешать прогрессу.Пренебрежение питанием. Избегайте высококалорийных, сладких и обработанных продуктов и сосредоточьтесь на диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами.Недостаток увлажнения. Обезвоживание может привести к усталости и снижению работоспособности. Пейте воду до, во время и после прогулок. Особенно в жару.Хождение в неправильной обуви. Это может привести к дискомфорту и травмам. Найдите себе пару, которая будет удобной и хорошо сидеть по размеру.Отсутствие силовых тренировок в распорядке дня. Дважды в неделю рекомендуется уделять время силовым упражнениям. Силовые тренировки наращивают мышцы, что ускоряет обмен веществ и помогает сжигать больше калорий даже в состоянии покоя.Недостаток времени на восстановление между тренировками. Это может привести к перетренированности, усталости и травмам.Несоблюдение режима. Для достижения прогресса важно регулярно гулять и придерживаться режима дня. Установите определённый график и соблюдайте его.Отказ от смены маршрута ходьбы. Чтобы прогулки были интересными, регулярно меняйте их маршруты. Исследуйте новые районы, парки или тропы.

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