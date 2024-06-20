С какими продуктами лучше не есть орехи: очень полезны, но могут и навредить
Орехи рекомендуют включить в рацион, и они являются обязательным ингредиентом проверенных диет, обеспечивающих долголетие и укрепляющих здоровье.
Но чтобы здоровье не испортить, нужно знать, с чем нельзя есть орехи.
Во-первых, с овощами
Не со всеми, а с теми, что содержат крахмал. Это картошка и баклажаны, кабачки и тыква, свекла, зеленый горошек.
Дело в том, что орехи — это источник белка. Перечисленные овощи содержат углеводы. Вместе они дают нагрузку на пищеварение из-за разного состава, вследствие чего пища не переваривается, витамины и питательные вещества не усваиваются.
В итоге такой рацион может спровоцировать проблемы с поджелудочной, нарушить пищеварение и стать причиной ожирения.
Во-вторых, с белком
Еще раз напомним, что орехи – это белок, но только растительного происхождения. Его не следует совмещать с молочными продуктами, что являются белком животного происхождения.
Пища будет перевариваться не так сложно как в случае с крахмалистыми овощами, но усвоенными окажутся далеко не все питательные вещества.
В-третьих, с сухофруктами
Отдельные орехи с курагой могут вызвать эффект брожения, что опять же помешает усвоить полезные вещества и вызовет проблемы с пищеварением.
С черносливом и курагой допускается употреблять только фундук, но только в небольшом количестве.
Грецкий орех можно смело смешивать с сухофруктами, но только с черносливом, изюмом или инжиром.
Миндаль можно употреблять с финиками или курагой.
Можно есть орехи с полукислыми яблоками и грушами, абрикосами, вишней и сливой, апельсинами, а из ягод – с клюквой.
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