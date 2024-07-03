Названы напитки, лучше всего утоляющие жажду во время жары

Лучше всего утолять жажду во время жары питьевой водой, в том числе минеральной, квасом, кефиром, а также смузи, рассказала диетолог София Кованова. Эксперт отметила, что на фоне жаркой погоды организм нуждается в дополнительных витаминах и минералах.Квас восполнит потерю витаминов группы B. Пить можно до 500 мл в сутки. Вода с добавлением лимона — витамин C. Минеральная вода «Ессентуки» или «Боржоми» — три-четыре раза в день по 100 мл. Если пить в указанных количествах, то можно восполнить дефицит кальция, магния, фосфора. Кефир, айран восполнят потерю белка. Смузи с красными ягодами содержат ресфератрол — антиоксидант, который эффективнее многих других в девять раз, — заявила Кованова.Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве 2 июля прогрелся до отметки +31 градус. По его словам, жара побила два температурных рекорда. Так, этот день стал самым теплым с начала года. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.Врач Павел Бережанский ранее предупредил, что употребление мороженого при наступлении аномальной жары может дать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. По его словам, организму сложнее переварить жирный продукт при высоких температурах.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки